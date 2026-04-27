Kiderült, hogy elhagyja-e az országot Orbán Viktor

Orbán Viktor nem tervez hosszabb időre az Egyesült Államokba utazni – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ a Magyar Nemzettel. A közlemény szerint az erről szóló, Guardian-en megjelent értesülések álhírnek minősülnek.

A tájékoztatásban hangsúlyozták: a miniszterelnök a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is megtekinti majd a labdarúgó-világbajnokság Egyesült Államokban rendezett döntőjét, azonban hozzátették, hogy minden ettől eltérő állítás megalapozatlan.