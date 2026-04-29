Levelet írt Orbán Viktor a Fidesz-tagoknak, amelyben meghatározta az ellenzék irányvonalát

A párt feladata az új ciklusban a nemzeti ellenzék szerepének betöltése.
A 16 évig tartó „nemzeti kormányzás" korszaka lezárult, és Magyarországon most a „liberális kormányzás időszaka" kezdődik – fogalmazott Orbán Viktor, aki levélben fordult a Fidesz tagjaihoz Orbán Viktor. Az Index információi szerint a leköszönő miniszterelnök szerint ehhez igazodva
a párt feladata az új ciklusban a „nemzeti ellenzék” szerepének betöltése.
A leköszönő miniszterelnök a Telex szerint úgy fogalmazott:
A választással a 16 évig tartó, nemzeti kormányzás korszaka lezárult. Egy új időszak, a liberális kormányzás időszaka kezdődik hazánk életében. Közösségünk feladata, hogy az elmúlt 16 év nagy nemzeti vívmányait megvédje, és a nemzeti kormányzás eszményét továbbra is életben tartsa. Liberális kormányzás és nemzeti ellenzék. Ez az új felállás. Ebben a térben kell végeznünk a munkánkat.”
A levélben Orbán Viktor megköszönte a kampányban végzett munkát, és kitért a keddi választmányi ülésen történtekre is.
A pártelnöki mandátumomat az Országos Választmánynak visszaadtam. A kongresszusig elnöki teendőimet ellátom, a jövőről pedig a kongresszus dönt majd”
– írta. A párt tisztújító kongresszusát június 13-ra hívták össze.
Hozzátették, a Fidesz a választás utáni első választmányi ülését kedden tartotta a Polgárok Házában, ahová Orbán Viktor mellett Deutsch Tamás, Orbán Balázs, Kósa Lajos és Pócs János is megérkezett. Az ülés bő egy órán át tartott, érdemi sajtótájékoztatóval nem zárult. A részletekről utóbb Bánki Erik számolt be, aki a következő ciklusban már nem ül be a parlamentbe. Elmondása szerint Orbán Viktor az ülésen értékelést tartott arról, mi vezetett a vereséghez, és a pártelnöki tisztségről felajánlotta a lemondását – ezt azonban a testület nem fogadta el. Személyi döntés egyelőre nem született, mindezekről a június 13-i tisztújító kongresszus határoz majd.
