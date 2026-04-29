04. 29.
szerda
fidesz liberális ellenzék levél orbán viktor

Levelet írt Orbán Viktor a Fidesz-tagoknak, amelyben meghatározta az ellenzék irányvonalát

2026. április 29. 16:21

A párt feladata az új ciklusban a nemzeti ellenzék szerepének betöltése.

2026. április 29. 16:21
null

A 16 évig tartó „nemzeti kormányzás” korszaka lezárult, és Magyarországon most a „liberális kormányzás időszaka” kezdődik – fogalmazott Orbán Viktor, aki levélben fordult a Fidesz tagjaihoz Orbán Viktor. Az Index információi szerint a leköszönő miniszterelnök szerint ehhez igazodva

a párt feladata az új ciklusban a „nemzeti ellenzék” szerepének betöltése. 

A leköszönő miniszterelnök a Telex szerint úgy fogalmazott: 

A választással a 16 évig tartó, nemzeti kormányzás korszaka lezárult. Egy új időszak, a liberális kormányzás időszaka kezdődik hazánk életében. Közösségünk feladata, hogy az elmúlt 16 év nagy nemzeti vívmányait megvédje, és a nemzeti kormányzás eszményét továbbra is életben tartsa. Liberális kormányzás és nemzeti ellenzék. Ez az új felállás. Ebben a térben kell végeznünk a munkánkat.”

A levélben Orbán Viktor megköszönte a kampányban végzett munkát, és kitért a keddi választmányi ülésen történtekre is.

A pártelnöki mandátumomat az Országos Választmánynak visszaadtam. A kongresszusig elnöki teendőimet ellátom, a jövőről pedig a kongresszus dönt majd”

– írta. A párt tisztújító kongresszusát június 13-ra hívták össze.

Hozzátették, a Fidesz a választás utáni első választmányi ülését kedden tartotta a Polgárok Házában, ahová Orbán Viktor mellett Deutsch Tamás, Orbán Balázs, Kósa Lajos és Pócs János is megérkezett. Az ülés bő egy órán át tartott, érdemi sajtótájékoztatóval nem zárult. A részletekről utóbb Bánki Erik számolt be, aki a következő ciklusban már nem ül be a parlamentbe. Elmondása szerint Orbán Viktor az ülésen értékelést tartott arról, mi vezetett a vereséghez, és a pártelnöki tisztségről felajánlotta a lemondását – ezt azonban a testület nem fogadta el. Személyi döntés egyelőre nem született, mindezekről a június 13-i tisztújító kongresszus határoz majd.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
backsplash
2026. április 29. 19:06
A Fidesz nagyon jó volt ellenzékben. Most is uralni fogja az ágendát.
Ergit
2026. április 29. 18:54
A nemzetünk léte a saját létünk is. A liberális tenger mindenkit el akar nyelni.
Reszelő Aladár
2026. április 29. 18:53
Orbán Viktor nélkül nincs Fidesz. Ez az ő projektje, ő alapította és ha ő kilép, akkor nem is biztos, hogy érdemes fenntartani komoly változtatások nélkül. Lehet, hogy nálunk nem lesznek rendszerpártok, akik sok-sok évtizedig azonos struktrával, de mindig változó arcokkal egyfajta brand-ként léteznek, hanem egy nagy vezető háttérbe szorulásával a párt is háttérbe szorul automatikusan. És persze jön a helyére egy másik. Ezt látjuk meg nem sokára, ha megtudjuk, hogy Orbán Viktornak lesz-e szerepe itt belföldön a közeljövőben, vagy esetleg a Patrióta pártot kezdi el nemzetközi szinten felépíteni, hogy máshol tényleg labdába tudjanak rúgni. Ha pedig ahogy jövendölte 2029 lehet az áttörés éve, akkor az lehet itthon is az. Én vele vagyok. Kb pont 40 éve.
akitiosz
2026. április 29. 18:19
Sulyokot az támogassa, aki rá szavazott!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!