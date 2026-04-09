Leleplezés: botrányos háttérrel indítja egyik budapesti jelöltjét Magyar Péter

Virágh Gabriellát indítja Magyar Péter Budapest 8-as számú egyéni választókerületében, amely Kispestet, Pestszentlőrincet és a ferencvárosi József Attila-lakótelepet foglalja magában. Az orvos végzettségű nő most épp háziorvosként dolgozik Óbudán, de szinte az egész életét a nemzetközi gyógyszerlobbi szolgálatában dolgozta le – írja az Ellenpont. A portál kifejti, hogy a tiszás Virágh olyan multiknak dolgozott évtizedeken keresztül, amelyeknél számos visszaélés történt: kartellezés, vesztegetés, bűncselekmények, bevont gyógyszerek. Virágh cikkünk publikálásáig nem reagált a lap írására saját közösségi oldalán.

Később hozzáteszik, helyismeretének hiányát bizonyíthatja, hogy úgy kritizálja a helyi egészségügyet, hogy a kispesti Zsebők Zoltán szakrendelő 1,7 milliárd forintból újult meg, továbbá a Kispesti Egészségügyi Intézményben a kormányzat egymilliárd forintból valósította meg az egynapos sebészetet.