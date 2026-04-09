Leleplezés: botrányos háttérrel indítja egyik budapesti jelöltjét Magyar Péter

Virágh Gabriella a kilencvenes években orvoslátogatóként dolgozott és promotálta a legújabb készítményeket, támogatva az értékesítésüket. Budapesten és Kuala Lumpurban, Malajziában állt alkalmazásban a Schering-Plough Corporation nevű amerikai gyógyszergyártónál, amely később fúzióra lépett 2009-ben a Merck céggel. Utóbbi munkáját Svájcban, Luzern városában végezte.
A portál emlékeztet, Virágh cége,
a Merck óriási botrányba került, mivel 2004-ben az egyik a cég által gyártott fájdalomcsillapítóról kiderült, hogy megduplázta a súlyos szív- és érrendszeri események, például a szívroham és a stroke kockázatát. A cég ezért gigaperekkel nézett szembe: 4,85 milliárd dollár (akkori áron közel ezermilliárd forint) kártérítést fizetett.
A Merck jogelőd cége, a Schering-Plough Corporation története során több jelentős pénzbírságot és büntetést kapott különböző jogi és szabályozási visszaélések miatt. A legfontosabbak ezek közül: 345 millió dolláros bírságot kapott az amerikai igazságügyi minisztériumtól, mivel kenőpénzzel vettek rá intézményeket a Claritin nevű allergia elleni gyógyszerük forgalmazására, használatára.
A vállalat történetét a Violation Tracker adatai szerint összesen több száz millió dolláros nagyságrendű szövetségi szintű büntetés terheli, melyek többsége a versenyjogi visszaélésekkel és a gyógyszerárak mesterséges megemelésével volt kapcsolatos.