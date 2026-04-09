04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Tisza Párt országgyűlési választás 2026 Pestszentlőrinc Kispest Magyar Péter

Leleplezés: botrányos háttérrel indítja egyik budapesti jelöltjét Magyar Péter

2026. április 09. 15:43

Az Ellenpont azt állítja, hogy Virágh Gabriella olyan cégeknél dolgozott, amelyekhez korábban kartellezéssel, vesztegetéssel és gyógyszerbiztonsági botrányokkal kapcsolatos ügyek kötődtek.

Virágh Gabriellát indítja Magyar Péter Budapest 8-as számú egyéni választókerületében, amely Kispestet, Pestszentlőrincet és a ferencvárosi József Attila-lakótelepet foglalja magában. Az orvos végzettségű nő most épp háziorvosként dolgozik Óbudán, de szinte az egész életét a nemzetközi gyógyszerlobbi szolgálatában dolgozta le – írja az Ellenpont. A portál kifejti, hogy a tiszás Virágh olyan multiknak dolgozott évtizedeken keresztül, amelyeknél számos visszaélés történt: kartellezés, vesztegetés, bűncselekmények, bevont gyógyszerek. Virágh cikkünk publikálásáig nem reagált a lap írására saját közösségi oldalán.

Később hozzáteszik, helyismeretének hiányát bizonyíthatja, hogy úgy kritizálja a helyi egészségügyet, hogy a kispesti Zsebők Zoltán szakrendelő 1,7 milliárd forintból újult meg, továbbá a Kispesti Egészségügyi Intézményben a kormányzat egymilliárd forintból valósította meg az egynapos sebészetet.

A gátlástalan gyógyszerlobbi embere volt Magyar Péterék jelöltje

Virágh Gabriella a kilencvenes években orvoslátogatóként dolgozott és promotálta a legújabb készítményeket, támogatva az értékesítésüket. Budapesten és Kuala Lumpurban, Malajziában állt alkalmazásban a Schering-Plough Corporation nevű amerikai gyógyszergyártónál, amely később fúzióra lépett 2009-ben a Merck céggel. Utóbbi munkáját Svájcban, Luzern városában végezte.

A portál emlékeztet, Virágh cége,

a Merck óriási botrányba került, mivel 2004-ben az egyik a cég által gyártott fájdalomcsillapítóról kiderült, hogy megduplázta a súlyos szív- és érrendszeri események, például a szívroham és a stroke kockázatát. A cég ezért gigaperekkel nézett szembe: 4,85 milliárd dollár (akkori áron közel ezermilliárd forint) kártérítést fizetett.

A Merck jogelőd cége, a Schering-Plough Corporation története során több jelentős pénzbírságot és büntetést kapott különböző jogi és szabályozási visszaélések miatt. A legfontosabbak ezek közül: 345 millió dolláros bírságot kapott az amerikai igazságügyi minisztériumtól, mivel kenőpénzzel vettek rá intézményeket a Claritin nevű allergia elleni gyógyszerük forgalmazására, használatára.

A vállalat történetét a Violation Tracker adatai szerint összesen több száz millió dolláros nagyságrendű szövetségi szintű büntetés terheli, melyek többsége a versenyjogi visszaélésekkel és a gyógyszerárak mesterséges megemelésével volt kapcsolatos.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
isler111
2026. április 09. 16:45
Minden rosszban van valami jó. Legalább nem dugta meg a gyereket, mint a tiszás oktatáspolitikus.
Unknown
2026. április 09. 16:37
– Ruszin-Szendi Romulusz, fideszes honvédelmi államtitkár – Forsthoffer Ágnes, százmilliókkal kitömött NER-kegyenc – Velkey György László, fideszes képviselő fia, a fideszes NKE volt irodavezetője – Gilly Gyula, aki konkrétan Magyar Péter elődje volt . – Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője pedig az a Kapitány István, akit személyesen Szijjártó Péter, fideszes külügyminiszter 2023-ban a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntetett ki – Orbán Anita lett a Tisza külügyi vezetője, aki a Fidesz jelöltje volt Óbudán 2010-ben, majd 2010 és 2015 között az Orbán-kormány energiabiztonságért felelős utazó nagykövete volt. – Magyar Péter, aki 1998 óta Fidelitas, majd Fidesz tag, aki 16 éven keresztül teljes erőből a Fidesz és az Orbán kormányok szekerét tolta és ezért cserébe kiemelt NER-kamuállásokkal jutalmazták, havi 4–5 milliós fizetésekkel. Melyik párt valójában a „Fidesz-szatellit”? Kedves Tisza-szektások, jó ébredést április után!
blackpuli
2026. április 09. 16:36
Ebben a körzetben lépett vissza Kunhalmi. Csak gratulálni tudok Ágicának, micsoda erkölcsi világítótornyot segít a győzelemhez.
Burdisgarage
•••
2026. április 09. 16:08 Szerkesztve
Sátánista gecik mind!
