Karácsony Gergely túllépett a hatáskörén, a Nemzeti Választási Bizottság elmarasztalta

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
A főpolgármester vitatott kijelentését Szentkirályi Alexandra vitte a bizottság elé.
Elmarasztalta a Nemzeti Választási Bizottság Karácsony Gergelyt, miután Szentkirályi Alexandra feljelentette a főpolgármestert.
Az Index beszámolója szerint a fővárosi Fidesz vezetője magánszemélyként tett feljelentést Karácsony Gergellyel szemben, aki
a kampányidőszakban a változás mellett érvelve buzdított szavazásra egy videón.
A portál szerint az NVB ezt kifogásolta, Karácsony Gergely azonban nem hátrált meg, hanem egy másik, szintén vitatott kijelentését is megismételte: „az elmúlt 16 évben a kormány tudatosan és szisztematikusan, puszta hatalmi önzésből, szálanként szakította el, tépte szét azt a köteléket, ami Magyarországot morális értékválasztásában és pragmatikus érdekviszonyaiban Európához köti”.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy
a fideszes politikus által emelt kifogás „alapos”, és elmarasztalta Karácsony Gergelyt.
Felidézték, a főpolgármester cinikus stílusban reagált a történtekre.
„Fel se tűnt eddig, most vettem észre, hogy bizonyos Szentkirályi Alexandra Éva magánszemély – az azonosság a Fidesz fővárosi elnökével nem a véletlen műve – feljelentett, és a fideszes többségű Nemzeti Választási Bizottság elmarasztalt azért, mert szavazásra kértem” – írta szerdai Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely, aki ironikus hangvételben számolt be arról, hogy jogi eljárás indult ellene. A főpolgármester posztjában külön kitért arra is, milyen gyorsan élt Szentkirályi a kifogásával. „Szentkirályi Alexandra a kifogását április 12-én 0 óra 1 perckor nyújtotta be, micsoda ügybuzgóságra, bámulatosan állhatatos iparkodásra vall” – tért ki rá külön.
A hőn áhított változás szele egyébként már meg is érintette Karácsonyt, aki kedden
a Magyar Államkincstár épülete előtt jelentette be, hogy a Főváros májusban már feltehetően nem fog tudni bért adni dolgozóinak,
amivel a főpolgármester az utolsó pillanatokat is kihasználta, hogy a Fideszre kenhesse a katasztrófa szélén bukdácsoló fővárosi vezetés ballépéseit.
„Ha a Magyar Államkincstár a szolidaritási hozzájárulás kapcsán folytatja eddigi gyakorlatát és inkasszálja áprilisban a fővárosi önkormányzat folyószámláját, akkor májusban nem tudják kifizetni a béreket” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy hétfőn levelet írt az államkincstár vezetőjének, melyben arra szólította fel, tekintsen el attól, hogy „áprilisban újra inkasszálja a fővárosi önkormányzat folyószámláját, és a fővárosi önkormányzat folyószámláján jelenleg mínusz 6,5 milliárd forint van.”
Nem meglepő módon Karácsony azt is közölte,
már alig várja, hogy a Tisza kormányt alakítson, és minél előbb elkezdhessék az önkormányzati rendszer „helyreállítását”,
illetve „a Tisza Párt programjában szereplő, a főváros működését törvényileg szabályozó megállapodást meg tudják kötni”.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton