magyar államkincstár szentkirályi alexandra nemzeti választási bizottság fidesz főpolgármester karácsony gergely

Karácsony Gergely túllépett a hatáskörén, a Nemzeti Választási Bizottság elmarasztalta

2026. április 15. 16:45

A főpolgármester vitatott kijelentését Szentkirályi Alexandra vitte a bizottság elé.

null

Elmarasztalta a Nemzeti Választási Bizottság Karácsony Gergelyt, miután Szentkirályi Alexandra feljelentette a főpolgármestert.

Az Index beszámolója szerint a fővárosi Fidesz vezetője magánszemélyként tett feljelentést Karácsony Gergellyel szemben, aki 

a kampányidőszakban a változás mellett érvelve buzdított szavazásra egy videón. 

A portál szerint az NVB ezt kifogásolta, Karácsony Gergely azonban nem hátrált meg, hanem egy másik, szintén vitatott kijelentését is megismételte: „az elmúlt 16 évben a kormány tudatosan és szisztematikusan, puszta hatalmi önzésből, szálanként szakította el, tépte szét azt a köteléket, ami Magyarországot morális értékválasztásában és pragmatikus érdekviszonyaiban Európához köti”.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy 

a fideszes politikus által emelt kifogás „alapos”, és elmarasztalta Karácsony Gergelyt.

Felidézték, a főpolgármester cinikus stílusban reagált a történtekre.

„Fel se tűnt eddig, most vettem észre, hogy bizonyos Szentkirályi Alexandra Éva magánszemély – az azonosság a Fidesz fővárosi elnökével nem a véletlen műve – feljelentett, és a fideszes többségű Nemzeti Választási Bizottság elmarasztalt azért, mert szavazásra kértem” – írta szerdai Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely, aki ironikus hangvételben számolt be arról, hogy jogi eljárás indult ellene. A főpolgármester posztjában külön kitért arra is, milyen gyorsan élt Szentkirályi a kifogásával. „Szentkirályi Alexandra a kifogását április 12-én 0 óra 1 perckor nyújtotta be, micsoda ügybuzgóságra, bámulatosan állhatatos iparkodásra vall” – tért ki rá külön.

A hőn áhított változás szele egyébként már meg is érintette Karácsonyt, aki kedden

 a Magyar Államkincstár épülete előtt jelentette be, hogy a Főváros májusban már feltehetően nem fog tudni bért adni dolgozóinak, 

amivel a főpolgármester az utolsó pillanatokat is kihasználta, hogy a Fideszre kenhesse a katasztrófa szélén bukdácsoló fővárosi vezetés ballépéseit

„Ha a Magyar Államkincstár a szolidaritási hozzájárulás kapcsán folytatja eddigi gyakorlatát és inkasszálja áprilisban a fővárosi önkormányzat folyószámláját, akkor májusban nem tudják kifizetni a béreket” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy hétfőn levelet írt az államkincstár vezetőjének, melyben arra szólította fel, tekintsen el attól, hogy „áprilisban újra inkasszálja a fővárosi önkormányzat folyószámláját, és a fővárosi önkormányzat folyószámláján jelenleg mínusz 6,5 milliárd forint van.”

Nem meglepő módon Karácsony azt is közölte, 

már alig várja, hogy a Tisza kormányt alakítson, és minél előbb elkezdhessék az önkormányzati rendszer „helyreállítását”,

 illetve „a Tisza Párt programjában szereplő, a főváros működését törvényileg szabályozó megállapodást meg tudják kötni”.

Összesen 16 komment

nanemane-0
2026. április 15. 18:59
Elmarasztalta .Na és akkor mi van? Nagy kuka semmi. Aztán meg elemezgetünk éveket, hogy miért bukott a Fidesz.
troppauer-humer
2026. április 15. 18:54
"a fővárosi önkormányzat folyószámláján jelenleg mínusz 6,5 milliárd forint van." Ezek szerint a márciusban befizetett HIPA előleget már eltapsizta....
sanya55-2
2026. április 15. 18:43
Teljes vagyonelkobzás, és nóta börtön ablakába a jövőd Gejgőke, nem vagy jó Petinél a tarhálós formáddal
gyuszko2004
2026. április 15. 18:41
Ezek faszcibáló trógerek még nyerni se tudnak méltósággal! Szar hazaáruló patkányok hada most már elő mer bújni a szarból! Szánalmas, buzeráns mocskok!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!