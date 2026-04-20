A Shell volt alelnöke, Kapitány István dönthet az orosz energia jövőjéről

Megnevezte minisztereit Magyar Péter
Összesen tizenhat minisztérium lesz.
Minden bizonnyal a magyar Jockey Ewing lesz a Tisza-kormány gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István politikai szerepvállalása előtt a Shell alelnöke volt.
Megnevezte hétfőn Magyar Péter az alakuló Tisza-kormány leendő hét miniszterét, összesen tizenhat tárca alakul. A hamarosan hivatalba lépő kormányfőtől Kapitány István, a Shell volt alelnöke kapta az egyik legfontosabb megbízatást, ő lesz a gazdasági és energetikai miniszter.
A magyar Jockey Ewingként emlegetett politikus a gazdaságpolitika mellett az energiapolitikáért is felel, míg a költségvetési- és adópolitika Kármán András leendő pénzügyminiszter irányítása alá kerül.
Magyar Péter nem okozott meglepetést a leendő gazdasági tárca vezetőjének személyével. Kapitány István politikai szerepvállalásának a kezdetektől a Tisza Párt egyik legfontosabb szakembere, egy időben a miniszterelnöki szék esélyeseként is emlegették. Az is felmerült, hogy a leendő miniszter háttéremberként már Magyar Péter színre lépése előtt szerepet vállalt az Orbán-kormány leváltásának előkészítésében.
A következő években Kapitány hozhatja meg azokat a gazdaságpolitikai döntéseket, amelyek évtizedekre meghatározzák Magyarország jövőjét, elsősorban az energiaellátás területén.
Kapitány István szerepvállalása miatt már a kampány időszakában felerősödtek azok az aggodalmak, hogy a Tisza Párt a nemzetközi nagytőke érdekeit képviseli. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz-KDNP 16 éves kormányzása alatt 15 ezer milliárd forintot vettek el a nagyvállalatoktól – beleértve az energetikai óriásokat – azért, hogy legyen fedezet a jóléti, lakossági jövedelmeket emelő intézkedésekre, beleértve a 13. és 14. havi nyugdíjakat, vagy az szja-mentességet.
Nem elhanyagolható az a körülmény sem, hogy Kapitány hosszú éveken át a Shellnél töltött be vezető pozíciót és a következő ciklusban az ő feladata lesz a magyar energiapolitika átalakítása. A legnagyobb kérdés, hogy Magyarország hogyan és mennyi idő alatt tud leválni az orosz kőolaj- és földgáz beszerzéséről és a lakosság és az ipar számára nélkülözhetetlen fosszilis energiahordozók beszerzését miképp kívánja diverzifikálni az új kormány anélkül, hogy veszélyeztetné a megfizethető ellátást.
A Tisza Párt gazdasági miniszterének a szerepe és múltja abból a szempontból is figyelemre méltó, hogy milyen irányt vesz a gazdaságpolitika:
Kapitány István vajon fenntartja a szabályozott, szociális piacgazdasági modellt és – ígéretéhez hűen – megtartja a leköszönő kormány jóléti és családtámogatási rendszerét, vagy egy technokrata irányváltással a lakossági jövedelmek egy jelentős részét átcsoportosítja a gazdasági szereplőkhöz?
Szintén a jövő nagy kérdése, hogy Kapitány – aki jelentős Shell-részvény birtokosa is – Magyarország legnagyobb nemzetközi vállalatának, a Mol-nak az érdekeit figyelembe véve alakítja ki az új energiapolitikát, vagy korábbi munkáltatóját, a Shell-t juttatja versenyelőnyhöz, azaz a nemzeti bajnok szemléletet ezen a területen felváltja-e a tisza piaci gondolkodás?
Kapitány István a kampány során többször is megígérte, az új kormány megtartja és kibővíti a rezsicsökkentést és a gazdaságpolitika nem a lakossági megszorításokra épül majd.
Kapitány 1988-ban nyitotta meg a Shell első, magyar üzlettel összekötött töltőállomását az M7-esen, Székesfehérvár mellett – idézi fel a politikus életútját az Index.
Kapitány István vezette végig az amerikai olajóriás vasfüggöny utáni közép-kelet-európai terjeszkedését, 1997-ben személyesen avatta fel az első moszkvai Shell-kutat is.
Dél-Afrikából és Németországból Houstonig, majd onnan Londonig járta a cég vezetői szintjeit. 2014-ben, 52 évesen lett a Shell globális kiskereskedelmi alelnöke, ebben a pozícióban 85 ország 45 ezer benzinkútja és félmillió munkavállaló tartozott hozzá. Magasabb pozícióba akkor még nem jutott magyar menedzser a világon. Az ő ötletéből származik a prémium V-Power üzemanyagcsalád és a harmincmillió tagot számláló Clubsmart törzsvásárlói program.
