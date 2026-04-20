Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 20.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány tisza párt Magyar Péter Kapitány István

A Shell volt alelnöke, Kapitány István dönthet az orosz energia jövőjéről

2026. április 20. 18:10

Minden bizonnyal a magyar Jockey Ewing lesz a Tisza-kormány gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István politikai szerepvállalása előtt a Shell alelnöke volt.

Kapitány István

Megnevezte hétfőn Magyar Péter az alakuló Tisza-kormány leendő hét miniszterét, összesen tizenhat tárca alakul. A hamarosan hivatalba lépő kormányfőtől Kapitány István, a Shell volt alelnöke kapta az egyik legfontosabb megbízatást, ő lesz a gazdasági és energetikai miniszter.

A magyar Jockey Ewingként emlegetett politikus a gazdaságpolitika mellett az energiapolitikáért is felel, míg a költségvetési- és adópolitika Kármán András leendő pénzügyminiszter irányítása alá kerül.

Kapitány István kapta az egyik legfontosabb területet

Magyar Péter nem okozott meglepetést a leendő gazdasági tárca vezetőjének személyével. Kapitány István politikai szerepvállalásának a kezdetektől a Tisza Párt egyik legfontosabb szakembere, egy időben a miniszterelnöki szék esélyeseként is emlegették. Az is felmerült, hogy a leendő miniszter háttéremberként már Magyar Péter színre lépése előtt szerepet vállalt az Orbán-kormány leváltásának előkészítésében.

A következő években Kapitány hozhatja meg azokat a gazdaságpolitikai döntéseket, amelyek évtizedekre meghatározzák Magyarország jövőjét, elsősorban az energiaellátás területén.

Nagyvállalati tapasztalatokra épít a Tisza-kormány

Kapitány István szerepvállalása miatt már a kampány időszakában felerősödtek azok az aggodalmak, hogy a Tisza Párt a nemzetközi nagytőke érdekeit képviseli. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz-KDNP 16 éves kormányzása alatt 15 ezer milliárd forintot vettek el a nagyvállalatoktól –  beleértve az energetikai óriásokat – azért, hogy legyen fedezet a jóléti, lakossági jövedelmeket emelő intézkedésekre, beleértve a 13. és 14. havi nyugdíjakat, vagy az szja-mentességet.

Nem elhanyagolható az a körülmény sem, hogy Kapitány hosszú éveken át a Shellnél töltött be vezető pozíciót és a következő ciklusban az ő feladata lesz a magyar energiapolitika átalakítása. A legnagyobb kérdés, hogy Magyarország hogyan és mennyi idő alatt tud leválni az orosz kőolaj- és földgáz beszerzéséről és a lakosság és az ipar számára nélkülözhetetlen fosszilis energiahordozók beszerzését miképp kívánja diverzifikálni az új kormány anélkül, hogy veszélyeztetné a megfizethető ellátást.

A Tisza Párt gazdasági miniszterének a szerepe és múltja abból a szempontból is figyelemre méltó, hogy milyen irányt vesz a gazdaságpolitika: 

Kapitány István vajon fenntartja a szabályozott, szociális piacgazdasági modellt és – ígéretéhez hűen – megtartja a leköszönő kormány jóléti és családtámogatási rendszerét, vagy egy technokrata irányváltással a lakossági jövedelmek egy jelentős részét átcsoportosítja a gazdasági szereplőkhöz? 

Szintén a jövő nagy kérdése, hogy Kapitány – aki jelentős Shell-részvény birtokosa is – Magyarország legnagyobb nemzetközi vállalatának, a Mol-nak az érdekeit figyelembe véve alakítja ki az új energiapolitikát, vagy korábbi munkáltatóját, a Shell-t juttatja versenyelőnyhöz, azaz a nemzeti bajnok szemléletet ezen a területen felváltja-e a tisza piaci gondolkodás?

Kapitány István a kampány során többször is megígérte, az új kormány megtartja és kibővíti a rezsicsökkentést és a gazdaságpolitika nem a lakossági megszorításokra épül majd.

Egy életút fonódik egybe a Mol riválisával

Kapitány 1988-ban nyitotta meg a Shell első, magyar üzlettel összekötött töltőállomását az M7-esen, Székesfehérvár mellett – idézi fel a politikus életútját az Index

Kapitány István vezette végig az amerikai olajóriás vasfüggöny utáni közép-kelet-európai terjeszkedését, 1997-ben személyesen avatta fel az első moszkvai Shell-kutat is. 

Dél-Afrikából és Németországból Houstonig, majd onnan Londonig járta a cég vezetői szintjeit. 2014-ben, 52 évesen lett a Shell globális kiskereskedelmi alelnöke, ebben a pozícióban 85 ország 45 ezer benzinkútja és félmillió munkavállaló tartozott hozzá. Magasabb pozícióba akkor még nem jutott magyar menedzser a világon. Az ő ötletéből származik a prémium V-Power üzemanyagcsalád és a harmincmillió tagot számláló Clubsmart törzsvásárlói program.

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
VeressZoltán
2026. április 20. 20:16
Szívatás tárgya; szopatás! Ez volt a szlogen a seregben.
Válasz erre
0
0
lagal56
•••
2026. április 20. 19:55 Szerkesztve
A Shell nem amerikai cég! Brit-holland érdekeltség, bár az amerikai kettős kontinensen is vannak érdekeltségei!
Válasz erre
0
0
alenka
2026. április 20. 19:54
Mindiniïr: az orosz energia jövőjéről maga az orosz nemzet dönt!
Válasz erre
0
0
ultraviola
2026. április 20. 19:45
"Magyar Péter azonnali adócsökkentést és 480 forintos benzinárstopot követel." 2026.03.03.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!