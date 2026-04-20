A Shell volt alelnöke, Kapitány István dönthet az orosz energia jövőjéről

A következő években Kapitány hozhatja meg azokat a gazdaságpolitikai döntéseket, amelyek évtizedekre meghatározzák Magyarország jövőjét, elsősorban az energiaellátás területén.

Nagyvállalati tapasztalatokra épít a Tisza-kormány

Kapitány István szerepvállalása miatt már a kampány időszakában felerősödtek azok az aggodalmak, hogy a Tisza Párt a nemzetközi nagytőke érdekeit képviseli. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz-KDNP 16 éves kormányzása alatt 15 ezer milliárd forintot vettek el a nagyvállalatoktól – beleértve az energetikai óriásokat – azért, hogy legyen fedezet a jóléti, lakossági jövedelmeket emelő intézkedésekre, beleértve a 13. és 14. havi nyugdíjakat, vagy az szja-mentességet.

Nem elhanyagolható az a körülmény sem, hogy Kapitány hosszú éveken át a Shellnél töltött be vezető pozíciót és a következő ciklusban az ő feladata lesz a magyar energiapolitika átalakítása. A legnagyobb kérdés, hogy Magyarország hogyan és mennyi idő alatt tud leválni az orosz kőolaj- és földgáz beszerzéséről és a lakosság és az ipar számára nélkülözhetetlen fosszilis energiahordozók beszerzését miképp kívánja diverzifikálni az új kormány anélkül, hogy veszélyeztetné a megfizethető ellátást.

A Tisza Párt gazdasági miniszterének a szerepe és múltja abból a szempontból is figyelemre méltó, hogy milyen irányt vesz a gazdaságpolitika: