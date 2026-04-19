Itt a tavasz? Dehogy, jönnek vissza a fagyok!

Délután 12 és 17 fok közötti hőmérséklet várható. Csütörtökön a napsütés mellett változó mennyiségű gomolyfelhőzet képződik, amely napközben szétterül, így erősen felhős időszakok is lesznek. Számottevő csapadék nem lesz. Az északias szél élénk, főként az Észak-Dunántúlon erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet,
összességében több helyen van esély fagyra.
Délután 15 és 20 fok közötti hőmérséklet várható. Pénteken általában gyengén felhős ég mellett sok napsütésben lehet bízni, csapadék nem valószínű. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 1 és 8, délután 14 és 20 fok között valószínű. Szombaton általában gyengén felhős, napos időre lehet számítani, csapadék nem valószínű.
A nyugati szelet erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0 és plusz 8, délután 17 és 22 fok között alakulhat. Vasárnap a megnövekvő felhőzetből elszórtan eső, zápor előfordulhat, és a nyugati, északnyugati szelet többfelé erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 3 és 8, délután 14 és 19 fok között alakul.
