Itt a friss előrejelzés: így alakul az időjárás hétfőtől

Hétfőn elhagyja térségünket a hidegfront felhőzete és csapadékzónája, amely délelőtt kelet, délkelet felé vonul tovább, így az ország nagy részén napos, gomolyfelhős időre lehet számítani. A nyugati, délnyugati és északkeleti tájakon ugyanakkor tartósabban felhős maradhat az ég, ezeken a területeken továbbra is kialakulhatnak záporok, sőt helyenként zivatar sem kizárt – írta meg a HungaroMet.

A front mögött nagy területen megerősödik az északnyugati szél, egyes helyeken viharos lökések is előfordulhatnak, majd estére fokozatosan mérséklődik a légmozgás.