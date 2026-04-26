Hivatalos: 36 év után visszavonul a fideszes politikus, nem veszi fel a mandátumát

Bejegyzésében elismerte, hogy a 16 évnyi kormányzás alatt „kicsit elkényelmesedtek”, és természetessé vált számukra a választási győzelem. Emiatt éppen a legfontosabb dolgok maradtak el: a belső viták, az egyeztetések, valamint azok az információk, amelyek a terepről, az emberektől érkeznek. Mint fogalmazott, az utóbbi időben ezek nem jutottak el a döntéshozókhoz.

„Ennek tudom be azt, hogy rossz kampánystratégia mentén, rossz üzenetekkel próbáltuk elérni az embereket”

– írta.

Kitért arra is, hogy az elmúlt 16 évben felnőtt egy teljesen új generáció. „Az ő szempontjukból talán természetes is lehet, hogy kíváncsiak valami újra, valami másra. Számukra teljesen mindegy volt, hogy ezek az ígéretek hihetőek-e, reálisak-e vagy sem, mert nincs viszonyítási alapjuk” – fogalmazott.

„Nagy vereséget szenvedtünk, de a vereség nem volt megsemmisítő. Soha egyetlen pártnak sem volt ekkora felhatalmazása a Magyar Országgyűlésben 1990 óta, mint amilyet most a Tisza képviselői kaptak. Nekünk, az ellenzék vezető pártjának mégis van 2 millió 400 ezer támogatónk” – írta.