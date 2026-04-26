Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
politikus bánki erik fidesz országgyűlési képviselő

Hivatalos: 36 év után visszavonul a fideszes politikus, nem veszi fel a mandátumát

2026. április 26. 12:04

Bánki Erik nem lesz tagja a hamarosan megalakuló új Országgyűlésnek.

Bánki Erik fideszes politikus nem veszi fel a mandátumát, nem lesz tagja a hamarosan megalakuló új Országgyűlésnek, és a frontpolitikától is visszavonul – írta a Pécs Aktuál vasárnap.

A pécsi portál azt közölte, hogy a Fidesz regionális pártigazgatója, Baranya legismertebb kormánypárti politikusa megerősítette az információt: 

Orbán Viktorhoz hasonlóan ő sem veszi fel a mandátumát.

Bánki Erik Facebook-oldalán fejtette ki, hogy 36 év után befejezi a „frontpolitikát”, ugyanakkor a háttérből mindent megtesz azért, hogy közössége egyben maradjon, erősödjön, és mielőbb visszatérhessen a kormányzásba.

A politikus – aki a Fidesz–KDNP országos listájának 30. helyén szerepelt – azt írta: számos jelentős átalakítást hajtottak végre, amelyek a magyar társadalom számára páratlan előnyökkel jártak. Ugyanakkor több lehetőséget is elszalasztottak, mert vagy nem találták meg a megfelelő megoldást, vagy nem alakult ki olyan álláspont, amely többségi támogatást élvezett volna.

Bejegyzésében elismerte, hogy a 16 évnyi kormányzás alatt „kicsit elkényelmesedtek”, és természetessé vált számukra a választási győzelem. Emiatt éppen a legfontosabb dolgok maradtak el: a belső viták, az egyeztetések, valamint azok az információk, amelyek a terepről, az emberektől érkeznek. Mint fogalmazott, az utóbbi időben ezek nem jutottak el a döntéshozókhoz.

„Ennek tudom be azt, hogy rossz kampánystratégia mentén, rossz üzenetekkel próbáltuk elérni az embereket”

 – írta.

Kitért arra is, hogy az elmúlt 16 évben felnőtt egy teljesen új generáció. „Az ő szempontjukból talán természetes is lehet, hogy kíváncsiak valami újra, valami másra. Számukra teljesen mindegy volt, hogy ezek az ígéretek hihetőek-e, reálisak-e vagy sem, mert nincs viszonyítási alapjuk” – fogalmazott.

„Nagy vereséget szenvedtünk, de a vereség nem volt megsemmisítő. Soha egyetlen pártnak sem volt ekkora felhatalmazása a Magyar Országgyűlésben 1990 óta, mint amilyet most a Tisza képviselői kaptak. Nekünk, az ellenzék vezető pártjának mégis van 2 millió 400 ezer támogatónk” – írta.

Bánki Erik hangsúlyozta: most kisebbségbe szorultak; lehet, hogy rövid távon, de az is elképzelhető, hogy középtávon is ott maradnak. Ennek ellenére szerinte nem szabad feladni: mindent meg kell tenni azért, hogy a közel 2,5 millió embert képviseljék, és azokat az értékeket erősítsék, amelyek számukra fontosak.

A Fidesz–KDNP színeiben 52-en szereztek mandátumot az országgyűlési választáson: tízen egyéni körzetben győztek, 42 képviselő pedig országos listáról jutott be.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: MTI/Kovács Attila

 

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Mich99
2026. április 26. 13:11
Tehát ő az egyik, aki listáról bekerülhetett volna, de az átalakulás miatt nem kerül be.
Válasz erre
0
0
Medici
•••
2026. április 26. 13:05 Szerkesztve
Abban én egyáltalán nem vagyok biztos - sőt tudomásom is van róla -, hogy a "pórnép" és természetesen Fidesz mellett voksoló - hangja nem jutott el a párt magasabb és legmagasabb köreihez.Nagyon is eljutott. Csakhogy a Fidesznél is eljött a szadesz kór Ötkerületi elméleti észkombájnok (Orbán Balázs & Co.) uralták a terepet
Válasz erre
0
1
bagoly-29
2026. április 26. 13:04
OV 2002-ben is ezt csinálta, csak akkor az elnökségről mondott le s nekilátott a mgújításnak. Akkor 8 év kellett hozzá s megfelelő konjunkturális politikai és gazdasági állapot/helyzet. Kíváncsi vagyok a két frakció listájára. 37 fideszes listás és 10 egyéni mandátumos + 5 listás KDNP-i. Na ők lesznek a valódi Harcosok Klubja tagok!
Válasz erre
1
1
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 26. 12:57
Tisztul a közélet.
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!