köd ursula von der leyen sűrű ködben Magyar Péter orbán m1 orbán viktor

Hamar kiderül majd: sűrű ködben, a városokban, sötétben Orbán Viktor jobb dolog

2026. április 15. 15:48

Hát itt tartunk. Mikor hallottak vagy láttak olyat, hogy Orbán Viktor ilyen arrogánsan viselkedett bármely program műsorvezetőjével, riportereivel?

2026. április 15. 15:48
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Magyar Péter ma reggel habzsolhatta a médiaélvezeteket. Előbb a Kossuth rádió Ma reggel című adásában pörgethette a nyilvánosság számára biztosított perceit, aztán az M1 nézői már a fizimiskáját is láthatták a leendő miniszterelnöknek, amivel persze sokkal nem voltak előrébb. 

A legfontosabb kérdések természetesen szóba kerültek; jó lett volna, ha Magyar a hagyományos interjú-szituációkat kihasználva válaszolt volna rájuk. Ezeket azonban változatlanul kerülte, és 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

úgy gondolta, hogy régi sérelmeit most a riportereken kell kiélnie. Mint amikor a nagyfiú megpofozza a gyerekeket a homokozóban. 

Konkrét válaszok helyett hosszú, nehezen értelmezhető monológokba foglalta azokat a tiszás szándékokat, amelyekkel – az ő olvasatukban – jobb lesz a magyaroknak. A végén azonban nyilvánvalóan pórul járunk. 

Az a régi pesti vicc jutott eszembe a rendszerváltás idejéből, hogy 

a szocializmus jó dolog, de sötétedés után, sűrű ködben, a városokban a kapitalizmus jobb dolog. 

A humor forrása a kettős jelentés és a szójáték. Ha kicseréljük a szocializmus szót a Magyarra, a kapitalizmust pedig Orbánra, azonnal kiderül, hogy igaz: sűrű ködben, a városokban és sötétben Orbán jobb dolog. Ha másért nem, hát azért, mert konkrét kérdésre konkrét válaszok érkeznek, amelyek tartalma előnyös a választók számára. A két interjúból az derült ki, hogy Magyar elméletben vagy „szépen tálalva" vonzónak tűnhet, de a valóságban Orbán hatékonyabban működik.

Az energiabiztonságról például elhangzott, hogy megtartják a rezsicsökkentést, sőt, kiterjesztik a tűzifára. Aztán mikor jött az a mondat, hogy a kormány 16 éve nem diverzifikálta a beszerzést, akkor már sejteni lehetett, hogy a dolog nem olyan egyszerű és nem olyan egyértelmű. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke következetesen azt képviseli, hogy Európának le kell válnia az orosz fosszilis energiahordozókról, mert a tőlük való függés „stratégiai tévedés". Miután nincs olcsóbb energia, mint az orosz, ami hozzánk a Barátság vezetéken érkezik. Ha éppen az ukránok el nem zárják, akkor a diverzifikálással azt érhetjük el, hogy mindenképpen drágább lesz a rezsi, mintha a legolcsóbb olajat és gázt fogyasztanánk. 

Az egy mondatos vagy egy szavas válaszok helyett olyan felelet jött, hogy például „meg lehetett volna állapodni a horvátokkal az Adria vezetékről, ez nem történt meg.” Jelentem: megtörtént. A tankerekből most is az Adrián keresztül érkezik az orosz olaj. Majd amikor arra irányult a riporteri kérdés, hogy tárgyalt-e már [Magyar] Zelenszkij elnökkel, akkor olyan válasz érkezett, hogy  „szerkesztő úr, én értem a viccet, néha szeretem is.” Majd elismerte, hogy ő nem beszélt Zelenszkijjel, de „Orbán Viktornak minden lehetősége és joga megvan hozzá.”

Magyarán se olaj ügyben, se rezsicsökkentés ügyében nincs válasz. 

Magyar Péter rövid válaszok helyett most is szidta a közmédiát, vádolta Orbánt, mintha nem is ért volna véget a kampány. Mintha itt és most, a közszolgálati rádió- és tévéstúdiójában akart volna elégtételt venni a sérelmeiért. 

A műsorvezető kérdezte adókedvezmények, családpolitikai intézkedések megtartásáról vagy meg nem tartásáról. „Ha hamarabb behívtak volna, akkor hamarabb elmondtam volna”, felelte, és ismét elkezdődött a vita arról, hogyan viselkedett a közmédia. Magyar megkérdezte, a műsorvezető nem érzi-e kellemetlennek, amit csinál? Azt, hogy Rogán propagandáját olvassa fel, amire ő úgy válaszolt: „Mi semmilyen propagandát nem olvasunk fel, a közmédiában a közmédia műsorvezetői saját maguk készülnek fel”, és később is azt felelte Magyar egy közbevetésére, hogy senki nem mondott semmilyen kérdést adás közben a fülére.

De hogy mi van az adókedvezmények, a családpolitikai intézkedések megtartásával, arról egy szó sem esett. 

Hát itt tartunk. Mikor hallottak vagy láttak olyat, hogy Orbán Viktor ilyen arrogánsan viselkedett bármely program műsorvezetőjével, riportereivel? 

Ha majd a valóság hamarosan szembejön a több mint három milliós Tisza-táborral, és egyik napról a másikra megnehezül az életük, esetleg bezár a mamahotel, akkor majd kiderül, hogy sötétben, sűrű ködben is sokkal jobb lenni, mint a kilátástalanságban. 

Főleg, ha ott nincs is olyan sötét – és a köd meg nem is volt soha.

(Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP)

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. április 15. 16:44
Ez az ember egy gyakorló nárcisztikus, a 10 skálán a 8-as, vagy még magasabb értéken. Nincs lelkiismerete, nem tanúsít megbánást, folyamatosan gázlángol. Kompetenciája sincs, csak a morállófaszt tudja lóbálni. Nem valódi, minden mondata, mozdulata teátrális, őt nem engedték be, de ő győzőtt és mindenkinek is jobb lesz. Állandóan kötekedik, mint aki csalánra pisilt, egy irtózatosan kicsinyes és aljas alak.
llancsi74
2026. április 15. 16:42
Tiszás kollégáim azt mondták,hogy MP 22 óta nagy jellemfejlődésen ment keresztül. Látja/hallja ezt valaki????
XTRO
2026. április 15. 16:39
Orbán egy igazi államférfi . Ez meg egy kicsinyes, faszfej.
johngo
2026. április 15. 16:34
Talán az lenne a legjobb, ha beültetnék a közmédiába és éjjel-nappal mondhatná a magáét, amit csak akar. Akkor talán szerepel eleget.
