a szocializmus jó dolog, de sötétedés után, sűrű ködben, a városokban a kapitalizmus jobb dolog.

A humor forrása a kettős jelentés és a szójáték. Ha kicseréljük a szocializmus szót a Magyarra, a kapitalizmust pedig Orbánra, azonnal kiderül, hogy igaz: sűrű ködben, a városokban és sötétben Orbán jobb dolog. Ha másért nem, hát azért, mert konkrét kérdésre konkrét válaszok érkeznek, amelyek tartalma előnyös a választók számára. A két interjúból az derült ki, hogy Magyar elméletben vagy „szépen tálalva" vonzónak tűnhet, de a valóságban Orbán hatékonyabban működik.

Az energiabiztonságról például elhangzott, hogy megtartják a rezsicsökkentést, sőt, kiterjesztik a tűzifára. Aztán mikor jött az a mondat, hogy a kormány 16 éve nem diverzifikálta a beszerzést, akkor már sejteni lehetett, hogy a dolog nem olyan egyszerű és nem olyan egyértelmű.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke következetesen azt képviseli, hogy Európának le kell válnia az orosz fosszilis energiahordozókról, mert a tőlük való függés „stratégiai tévedés". Miután nincs olcsóbb energia, mint az orosz, ami hozzánk a Barátság vezetéken érkezik. Ha éppen az ukránok el nem zárják, akkor a diverzifikálással azt érhetjük el, hogy mindenképpen drágább lesz a rezsi, mintha a legolcsóbb olajat és gázt fogyasztanánk.

Az egy mondatos vagy egy szavas válaszok helyett olyan felelet jött, hogy például „meg lehetett volna állapodni a horvátokkal az Adria vezetékről, ez nem történt meg.” Jelentem: megtörtént. A tankerekből most is az Adrián keresztül érkezik az orosz olaj. Majd amikor arra irányult a riporteri kérdés, hogy tárgyalt-e már [Magyar] Zelenszkij elnökkel, akkor olyan válasz érkezett, hogy „szerkesztő úr, én értem a viccet, néha szeretem is.” Majd elismerte, hogy ő nem beszélt Zelenszkijjel, de „Orbán Viktornak minden lehetősége és joga megvan hozzá.”