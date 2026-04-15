Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Hát itt tartunk. Mikor hallottak vagy láttak olyat, hogy Orbán Viktor ilyen arrogánsan viselkedett bármely program műsorvezetőjével, riportereivel?
Magyar Péter ma reggel habzsolhatta a médiaélvezeteket. Előbb a Kossuth rádió Ma reggel című adásában pörgethette a nyilvánosság számára biztosított perceit, aztán az M1 nézői már a fizimiskáját is láthatták a leendő miniszterelnöknek, amivel persze sokkal nem voltak előrébb.
A legfontosabb kérdések természetesen szóba kerültek; jó lett volna, ha Magyar a hagyományos interjú-szituációkat kihasználva válaszolt volna rájuk. Ezeket azonban változatlanul kerülte, és
úgy gondolta, hogy régi sérelmeit most a riportereken kell kiélnie. Mint amikor a nagyfiú megpofozza a gyerekeket a homokozóban.
Konkrét válaszok helyett hosszú, nehezen értelmezhető monológokba foglalta azokat a tiszás szándékokat, amelyekkel – az ő olvasatukban – jobb lesz a magyaroknak. A végén azonban nyilvánvalóan pórul járunk.
Az a régi pesti vicc jutott eszembe a rendszerváltás idejéből, hogy
a szocializmus jó dolog, de sötétedés után, sűrű ködben, a városokban a kapitalizmus jobb dolog.
A humor forrása a kettős jelentés és a szójáték. Ha kicseréljük a szocializmus szót a Magyarra, a kapitalizmust pedig Orbánra, azonnal kiderül, hogy igaz: sűrű ködben, a városokban és sötétben Orbán jobb dolog. Ha másért nem, hát azért, mert konkrét kérdésre konkrét válaszok érkeznek, amelyek tartalma előnyös a választók számára. A két interjúból az derült ki, hogy Magyar elméletben vagy „szépen tálalva" vonzónak tűnhet, de a valóságban Orbán hatékonyabban működik.
Az energiabiztonságról például elhangzott, hogy megtartják a rezsicsökkentést, sőt, kiterjesztik a tűzifára. Aztán mikor jött az a mondat, hogy a kormány 16 éve nem diverzifikálta a beszerzést, akkor már sejteni lehetett, hogy a dolog nem olyan egyszerű és nem olyan egyértelmű.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke következetesen azt képviseli, hogy Európának le kell válnia az orosz fosszilis energiahordozókról, mert a tőlük való függés „stratégiai tévedés". Miután nincs olcsóbb energia, mint az orosz, ami hozzánk a Barátság vezetéken érkezik. Ha éppen az ukránok el nem zárják, akkor a diverzifikálással azt érhetjük el, hogy mindenképpen drágább lesz a rezsi, mintha a legolcsóbb olajat és gázt fogyasztanánk.
Az egy mondatos vagy egy szavas válaszok helyett olyan felelet jött, hogy például „meg lehetett volna állapodni a horvátokkal az Adria vezetékről, ez nem történt meg.” Jelentem: megtörtént. A tankerekből most is az Adrián keresztül érkezik az orosz olaj. Majd amikor arra irányult a riporteri kérdés, hogy tárgyalt-e már [Magyar] Zelenszkij elnökkel, akkor olyan válasz érkezett, hogy „szerkesztő úr, én értem a viccet, néha szeretem is.” Majd elismerte, hogy ő nem beszélt Zelenszkijjel, de „Orbán Viktornak minden lehetősége és joga megvan hozzá.”
Magyarán se olaj ügyben, se rezsicsökkentés ügyében nincs válasz.
Magyar Péter rövid válaszok helyett most is szidta a közmédiát, vádolta Orbánt, mintha nem is ért volna véget a kampány. Mintha itt és most, a közszolgálati rádió- és tévéstúdiójában akart volna elégtételt venni a sérelmeiért.
A műsorvezető kérdezte adókedvezmények, családpolitikai intézkedések megtartásáról vagy meg nem tartásáról. „Ha hamarabb behívtak volna, akkor hamarabb elmondtam volna”, felelte, és ismét elkezdődött a vita arról, hogyan viselkedett a közmédia. Magyar megkérdezte, a műsorvezető nem érzi-e kellemetlennek, amit csinál? Azt, hogy Rogán propagandáját olvassa fel, amire ő úgy válaszolt: „Mi semmilyen propagandát nem olvasunk fel, a közmédiában a közmédia műsorvezetői saját maguk készülnek fel”, és később is azt felelte Magyar egy közbevetésére, hogy senki nem mondott semmilyen kérdést adás közben a fülére.
De hogy mi van az adókedvezmények, a családpolitikai intézkedések megtartásával, arról egy szó sem esett.
Ha majd a valóság hamarosan szembejön a több mint három milliós Tisza-táborral, és egyik napról a másikra megnehezül az életük, esetleg bezár a mamahotel, akkor majd kiderül, hogy sötétben, sűrű ködben is sokkal jobb lenni, mint a kilátástalanságban.
Főleg, ha ott nincs is olyan sötét – és a köd meg nem is volt soha.
