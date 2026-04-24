Fodor Gábor a TV2 Mokka című műsorában beszélt arról, hogy szerinte miképpen alakulhat Orbán Viktor politikai jövője.

»A leköszönő miniszterelnök esete nehéz ügy, hiszen egy politikatörténeti jelentőségű személyiségről beszélünk az esetében, aki egyúttal nagyon megosztó alakja is a közéletnek. (…) Orbán Viktor a Fidesz–KDNP összetartó ereje, ha most kihúznák a rendszerből, valószínű, hogy pillanatokon belül összeomlás alakulna ki. Arra a kérdésre is választ kell találnia a választásokat elveszítő politikai tömörülésnek, hogy a pártban maradva, de a frontvonalból visszalépve képes lenne-e összetartani és erőt adni az egykori kormánypártnak.«

Az egykori liberális politikus elismerően szólt Orbán Viktorról. Kiemelte, hogy »megosztó személyiség, de mindig azt mondta egy régi osztályfőnököm, amikor beírt egy intőt az ellenőrzőmbe és látta rajtam, hogy nem igazán értek egyet a büntetéssel, hogy ne csüggedjek, mert az élet egyik alapigazsága az, hogy inkább legyél valamilyen, akár megosztó is, minthogy semmilyen legyél.«”

