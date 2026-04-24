04. 24.
péntek
tisza párt fodor gábor Magyar Péter orbán viktor

Fodor Gábor véleményt mondott Orbán Viktorról, ennek nem fognak örülni Magyar Péterék

2026. április 24. 05:43

Ami a szívén, az a száján.

2026. április 24. 05:43
Fodor Gábor
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Ezekben az úgymond mézeshetekben, amikor a győztes oldal önfeledten ünnepel, különösen érdemes figyelni arra, hogy a nagy ünneplés közepette a Tisza Párthoz kötődő megmondóemberek hogyan és miről beszélnek. A tapasztalat szembetűnő és nagyon hasonlít a 2002-es kormányváltást követő diskurzusra.

Ezt is ajánljuk a témában

Akkor és most is, szinte minden túloldali megszólaló ugyanazt mondta és mondja, hogy Orbán Viktornak mennie kell a politikából, hiszen vereséget szenvedett az általa vezetett politikai tömörülés. 2002-ben a válasz gyorsan megérkezett, elindultak a polgári körök, a jobboldal összekapaszkodott, minden addiginál jobban megszervezte saját magát és gyakorlatilag egy emberként felsorakozott Orbán Viktor mögé. Akkor ez nagyon nem tetszett a baloldalnak, hogy újraszerveződött a jobboldal és az sem, hogy Orbán Viktor maradt a politikában.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Most is ugyanaz a helyzet.

A legfőbb célja a hatalomra került formációnak és baloldali, liberális megmondóembereinek, hogy Orbán Viktort végleg kiiktassa a politikából. Ne legyenek kétségeink, azért terveznek bevezetni időkorlátot a miniszterelnöki pozíció tekintetében, hogy a Fidesz elnöke ne térhessen vissza. Rettegnek tőle, pedig éppen most győztek. Érdemes azonban olyan emberek véleményét is megfigyelni, akik nem a patrióta oldalon állnak, de józanul látják a hazai politikai életet és a szereplőit is.

Fodor Gábor a TV2 Mokka című műsorában beszélt arról, hogy szerinte miképpen alakulhat Orbán Viktor politikai jövője.

»A leköszönő miniszterelnök esete nehéz ügy, hiszen egy politikatörténeti jelentőségű személyiségről beszélünk az esetében, aki egyúttal nagyon megosztó alakja is a közéletnek. (…) Orbán Viktor a Fidesz–KDNP összetartó ereje, ha most kihúznák a rendszerből, valószínű, hogy pillanatokon belül összeomlás alakulna ki. Arra a kérdésre is választ kell találnia a választásokat elveszítő politikai tömörülésnek, hogy a pártban maradva, de a frontvonalból visszalépve képes lenne-e összetartani és erőt adni az egykori kormánypártnak.«

Az egykori liberális politikus elismerően szólt Orbán Viktorról. Kiemelte, hogy »megosztó személyiség, de mindig azt mondta egy régi osztályfőnököm, amikor beírt egy intőt az ellenőrzőmbe és látta rajtam, hogy nem igazán értek egyet a büntetéssel, hogy ne csüggedjek, mert az élet egyik alapigazsága az, hogy inkább legyél valamilyen, akár megosztó is, minthogy semmilyen legyél.«”

Nyitókép forrása: Földházi Árpád/Mandiner

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
peppee
2026. április 24. 08:07
Az "utolsó koporsó szöget nem láttuk jönni" picsányi Csépányi barátunk vicctarsolyából ismét kiröppent egy szösszenet.Tapsoljuk még.
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2026. április 24. 07:48
"ennek nem fognak örülni Magyar Péterék" Pont leszarják Bütyökék, nyomorult kretén Csépányi. És a Mandiner még mindig szemlézi ezt...
Válasz erre
2
2
bekeev-2025
2026. április 24. 07:35
Élvezet a bukott fideszes Csépányi vergődéseit olvasni. :)
Válasz erre
0
2
Moslékzabáló
•••
2026. április 24. 06:12 Szerkesztve
Mandiner! Elfogadom, hogy szükséges az olyan értelmi szinten állóknak is olvasnivalót adni, mint Csépányi rajongói - szilvarozsa, gullwing, Héja, makapaka2, stb. -, de nem lehetne ezt az ócska, ostoba slapajt havonta csak egyszer-kétszer szemlézni és helyette olyanokat idehozni, mint például a valós problémákat élvezetes stílusban tálaló Susánszky Mátyás?
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!