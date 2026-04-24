Különcködik az alakuló kormány: kitalálták, hol rendezkednek majd be a Tisza képviselői
A Tisza Párt frakciója nem veszi birtokba a Jászai Mari tér közelében található Képviselői Irodaházat.
Ami a szívén, az a száján.
„Ezekben az úgymond mézeshetekben, amikor a győztes oldal önfeledten ünnepel, különösen érdemes figyelni arra, hogy a nagy ünneplés közepette a Tisza Párthoz kötődő megmondóemberek hogyan és miről beszélnek. A tapasztalat szembetűnő és nagyon hasonlít a 2002-es kormányváltást követő diskurzusra.
Akkor és most is, szinte minden túloldali megszólaló ugyanazt mondta és mondja, hogy Orbán Viktornak mennie kell a politikából, hiszen vereséget szenvedett az általa vezetett politikai tömörülés. 2002-ben a válasz gyorsan megérkezett, elindultak a polgári körök, a jobboldal összekapaszkodott, minden addiginál jobban megszervezte saját magát és gyakorlatilag egy emberként felsorakozott Orbán Viktor mögé. Akkor ez nagyon nem tetszett a baloldalnak, hogy újraszerveződött a jobboldal és az sem, hogy Orbán Viktor maradt a politikában.
Most is ugyanaz a helyzet.
A legfőbb célja a hatalomra került formációnak és baloldali, liberális megmondóembereinek, hogy Orbán Viktort végleg kiiktassa a politikából. Ne legyenek kétségeink, azért terveznek bevezetni időkorlátot a miniszterelnöki pozíció tekintetében, hogy a Fidesz elnöke ne térhessen vissza. Rettegnek tőle, pedig éppen most győztek. Érdemes azonban olyan emberek véleményét is megfigyelni, akik nem a patrióta oldalon állnak, de józanul látják a hazai politikai életet és a szereplőit is.
Fodor Gábor a TV2 Mokka című műsorában beszélt arról, hogy szerinte miképpen alakulhat Orbán Viktor politikai jövője.
»A leköszönő miniszterelnök esete nehéz ügy, hiszen egy politikatörténeti jelentőségű személyiségről beszélünk az esetében, aki egyúttal nagyon megosztó alakja is a közéletnek. (…) Orbán Viktor a Fidesz–KDNP összetartó ereje, ha most kihúznák a rendszerből, valószínű, hogy pillanatokon belül összeomlás alakulna ki. Arra a kérdésre is választ kell találnia a választásokat elveszítő politikai tömörülésnek, hogy a pártban maradva, de a frontvonalból visszalépve képes lenne-e összetartani és erőt adni az egykori kormánypártnak.«
Az egykori liberális politikus elismerően szólt Orbán Viktorról. Kiemelte, hogy »megosztó személyiség, de mindig azt mondta egy régi osztályfőnököm, amikor beírt egy intőt az ellenőrzőmbe és látta rajtam, hogy nem igazán értek egyet a büntetéssel, hogy ne csüggedjek, mert az élet egyik alapigazsága az, hogy inkább legyél valamilyen, akár megosztó is, minthogy semmilyen legyél.«”
Nyitókép forrása: Földházi Árpád/Mandiner