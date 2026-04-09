Ezt a fotót az összes bizonytalan szavazónak látnia kell: ilyen emberek támogatják Magyar Pétert

Csúnyán lebuktatta a 444 Magyar Pétert: több ezer provokátort akar ráuszítani a magyar választókra
Mindent megtesznek azért, hogy befolyásolják a szavazókat – állapította meg a Magyar Nemzet.
Egy kép többet mond ezer szónál.
Deák Dániel megosztott egy érdekes fotót, amelyen azt lehet látni, hogy egy luxusautó sofőrje Magyar Péter szlogenjét hirdetve megy az úton.
„Ez egy szimbolikus fotó. Azt szimbolizálja, hogy a Tisza Párt valójában a budai elit pártja, maga Magyar Péter is egy budai úri fiú.
Így nem meglepő, hogy Magyar Péter és a tiszások jelentős része is humbugnak tartja a rezsicsökkentést, és a védett árat is eltörölnék.
Hiszen aki a több tízmilliós Porschét megengedheti magának, annak teljesen mindegy, mennyit fizet rezsire vagy a benzinkutakon.
Éppen ezért az átlagos, hétköznapi emberek semmi jóra nem számíthatnak a Tiszától, még ha a kommunikációjukban próbálnak kedveskedni nekik.
Ezeknek az embereknek a biztos választás kizárólag a Fidesz”
Ezt is ajánljuk a témában
Mindent megtesznek azért, hogy befolyásolják a szavazókat – állapította meg a Magyar Nemzet.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert