Esernyő, napszemüveg és kabát is kelleni fog a hétvégén

Napsütéssel indul a hétvége, később több vármegyében is nagyobb mennyiségű csapadék várható, vasárnap estétől pedig országszerte jön a lehűlés – derül ki a HungaroMet időjárás-előrejelzéséből.

Kezdetben folytatódik az elmúlt napokban tapasztalt felmelegedés, a csúcshőmérséklet 20 fok fölé is emelkedhet. Pénteken napos és gomolyfelhős időre számíthatunk, az ország keleti részén több helyen záporokkal, zivatarokkal.