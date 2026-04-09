tisza shell tisza párt kapitány istván brüsszel Magyar Péter

Elszabadul a pokol, ha a Tisza nyer a hétvégi választáson

2026. április 09. 11:48

Megjelent a neten egy szakmai anyag, amelyről azt állítják, hogy a Tisza Párt menetrendje az orosz energiahordozókról való leválásról. A dokumentum alapján megszűnne a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár, emellett energiaadó is sújtaná a családokat – egy olyan időszakban, amikor Európa újabb energiaválság küszöbén áll.

Nagy Kristóf

Már kormányalakítása első döntésével jelentősen növelné a megélhetési költségeket a Tisza Párt – állítja a szervezet egykori egyházügyi munkacsoportjának vezetője, Csercsa Balázs. Ő jelentette meg március 30-án azt a dokumentumot, amely állítása szerint Kapitány István egykori Shell-­alelnök, a Tisza gazdasági és energia­politikai szakértője és csapata munkája, Magyar Péter pártelnök ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy „egy árva szó sem igaz a propaganda által hamisított energetikai anyagból”.

A Shell lenne a dokumentumban vázolt energetikai átállás egyik legnagyobb nyertese
A Shell lenne a dokumentumban vázolt energetikai átállás egyik legnagyobb nyertese
Fotó: AFP/CATRIEL GALLUCCI BORDONI

A tervezet összegzi, hogy miképp választanák le Magyarországot azonnal az olcsó és stabil orosz földgázról és kőolajról, mindezt egy olyan időszakban – ahogy az olvasható is –, amikor Európát újabb súlyos energiaválság fenyegeti az iráni konfliktus következményeként. A dokumentum rögzíti, az azonnali energetikai átállás egyik legfontosabb célja, hogy a Tisza-kormány normalizálja a kapcsolatát Brüsszellel, aminek pedig alapvető feltétele az orosz energiahordozók beszerzésének megszüntetése. Emlékezetes: mind Magyar Péter, mind Orbán Anita, a párt külpolitikai szakértője többször utalt arra, hogy ha kormányra kerülnek, nem mennek szembe az Európai Bizottság elvárásaival. Ezt nem is tudnák megtenni, mivel az Európai Néppárt tagjaként nem térhetnének el a Manfred Weber és Ursula von der Leyen által kijelölt politikai iránytól. 

Márpedig a brüsszeli vezetők világossá tették, jöhet bármilyen súlyos energiaválság, az EU nem térhet vissza az orosz energiahordozókhoz.

 Ráadásul a Tisza Párt fontos célja, hogy Brüsszel feloldja a befagyasztott uniós pénzeket.

 

A nemrégiben megjelentetett anyag az energetikai átállás menetrendjét is felvázolta. Eszerint az orosz beszerzéseket gyakorlatilag már a kormányalakítás után felfüggesztenék, ezzel együtt 

kivezetnék a rezsicsökkentést és a védett üzemanyagárakat. 

Ennek következtében az áram és a gáz – a világpiaci árakat figyelembe véve – a három-négyszeresére drágulna, az üzemanyagok ára pedig megduplázódna. Egy átlagos háztartásnak a 20 ezer forint körüli téli gázszámla helyett 80-90 ezer forintos csekket kellene befizetnie.

A tervezet azt is tartalmazza, hogy az unió elvárása mentén szükséges az energiapiac liberalizációja, az MVM 75 százalékát eladná az állam, vagyis vélhetően újra külföldi kézbe kerülne a magyar energiaellátás, hasonlóan a 2010 előtti időkhöz. Szintén szerepel az anyagban a Mol vezetőségének lecserélése, a Dunai Finomító átállására két, két és fél évet hagynának. A dokumentum szerint amíg a százhalombattai finomító az orosz uralsról átállna a brent típusú kőolaj finomítására, az ország vásárolná a finomított termékeket, jóval drágábban. Ebben a szektorban a Shell az egyik piacvezető, az a cég, amelynél Kapitány István, a Tisza gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője korábban alelnökként dolgozott.

A Tisza állítólagos tervezetének egyik legpikánsabb javaslata, hogy a Mol átállásának költségét a lakosság fizesse, mivel a magyar családoknál van az egyik legtöbb megtakarítás az EU-s országokban. Ezért úgynevezett energiafüggetlenségi adóról is szó van, amelyet megtakarítások után kellene megfizetni, mértéke 1,5 százalék lenne. A dokumentumban az is szerepel, hogy a rezsivédelmi alap 600 milliárd forintjára a leendő pénzügyminiszternek lesz szüksége, noha a Mol technológiai átállására elegendő lenne 200 milliárd forint.

A munkaanyag kitér a földgázbeszerzésre, a tervek szerint azonnali, szpot piaci áron vásárolna földgázt az állam. Ez azt jelentené, hogy a lehető legmagasabb világpiaci árat kellene fizetni – számításaink szerint ez négyszeres áremelkedést jelentene a lakosságnak, vagyis a köbméterenkénti 102 forint helyett legalább 400 forintot kellene fizetni. A vállalkozások terhei is nagymértékben növekednének, érdemben romlana a versenyképesség, a fogyasztói árakba is átgyűrűzne a díjemelés – a megélhetési költségek emelkedése és a megtakarításokra kivetett különadó mellett. A tervek alapján a Mandiner kiszámolta: 

az állami árszabályozás megszüntetése 15-17 százalékos azonnali inflációt okozna,

 figyelembe véve, hogy a tankolás és a rezsi mekkora hányadot képez a fogyasztói kosárban.

A közelmúltban megjelentetett dokumentum szerint a Mol átállásának költségét a lakosság fizetné
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Tisza Párt vezető politikusai olyan tervekkel várják a választást, amelyek a nemzetközi multivilág logikáját tükrözik – ahonnan részben ők is érkeztek. Kapitány István korábban úgy nyilatkozott, pártja megtartaná és bővítené is a rezsi­csökkentést, március végén azonban már arról beszélt, hogy az állami árszabályozás káros. Ebből többen arra a következtetésre jutnak, hogy megszüntetnék a kiskereskedelmi árréskorlátozást.

Beszédes Orbán Anita külügyi szakpolitikus személye is: több nagyvállalatnál megfordult, említésre méltó, hogy egy amerikai lng-vállalatnak is lobbizott. Ráadásul nemzetközileg elismert képviselője az orosz energiát ellenzők táborának: még jóval az orosz–ukrán háború előtt irány­mutatónak szánt tanulmányt írt arról, miért nem szabad Oroszországtól vásárolni az energiát, és az milyen geopolitikai kockázatokkal jár.

Kármán András pénzügyekért felelős szak­politikus szerepe sem elhanyagolható. Ő a tiszás szerepvállalása előtt az Erste-csoport vezetője volt, a térség piacvezető bankja pedig jelentős finanszírozója az európai energetikai átállásnak.

Nem meglepő, hogy a nagytőke képviselői megjelentek az ellenzék soraiban – jelentette ki korábban Orbán Viktor. A miniszterelnök több alkalommal hangsúlyozta, azért van lehetősége a kormánynak alacsony gazdasági növekedés mellett is kiterjeszteni az szja-mentességet, a 13. után bevezetni a 14. havi nyugdíjat és fenntartani a rezsicsökkentést, mert 2010 óta 15 billió forintot vont el a multiktól, csak idén 2 billió forintot. Nem meglepő, hogy a külföldi multinacionális vállalatoknak szúrja a szemét a mai magyar kormányzat, és szívesebben látnának mást helyette.

A nyitóképen Kapitány István, a Tisza szakpolitikusa, aki bírálta az állami árszabályozást
Forrás: AFP / SZENTGALLAY BÁLINT

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
2026. április 09. 19:12
✔ koklobox 2026. április 09. 18:57 Kiábrándultam a Fideszből, de Agyar Pétert nem tartom se szimpatikusnak, se képesnek, se elvhűnek e z é r t számomra a MI Hazánk a harmadik út. Főleg azért, mert nem minden rossz a Fideszben, a Mi Hazánk viszont Képes lehet arra, amire éveken át nem volt képes a KDNP, azaz a Fidesz aktuális koalíciós partnere. Én csak a Fidesz féktelenített államhatalom köztolvajlásos, kurrupt vonatkozásaival nem értek egyet. A hiányzó fékek pótlására ezért lenne remek a Mi Hazánk Saját érdeke mellett igen remek figyelmeztetés lenne az elcigányosított fidesznek. Ezt a (nejemtől eredő) ötletet ajánlanám mindazon kiábrándult Fideszeseknek, akik nem szimpatizálnak Magyar Péterrel, márcsak azért is mert így nemn tűnik el egy 3. erő a politikai palettáról. (Le a kalappal az előtt, aki náluk ezt kiötlötte.)
Válasz erre
0
0
pipa89
2026. április 09. 13:25
Direkt viszket a tenyerem, ha meglátom Kapitány vigyorgó képét. Olyan, mint KÁ, a kígyó a dzsungelből: "Bízz bennem, bízz bennem szszszszszsz..." aztán szépen köréd tekeredik és megfojt! Kapitány = Soros 2.0 Hé, magyar Jockey! Keresd magad degeszre a Shell-vagyonodból, és ne tartsd a markod további elismerésért a Sátánnak!
Válasz erre
1
0
csulak
2026. április 09. 12:53
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
1
0
hakapeszim
2026. április 09. 12:25
Pedig szerintem sajnos nyerni fog, pesszimista vagyok, erre nevelt az élet, a rosszabb szcenárióra készülök, így csak kellemes meglepetés érhet. Asszony nemrég panaszkodott, értelmes, diplomás kollégák, harmincasok, évente több utazás tengerentúlra, Ázsiába, mind "csak menjen a Zorbán!" Aki most mondjuk 30 éves, az 14 volt 2010 - ben. Mit tud az a nehezebb időkről, nemhogy még a kádári világ sivárságáról.
Válasz erre
2
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!