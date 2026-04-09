Elszabadul a pokol, ha a Tisza nyer a hétvégi választáson

A Tisza Párt vezető politikusai olyan tervekkel várják a választást, amelyek a nemzetközi multivilág logikáját tükrözik – ahonnan részben ők is érkeztek. Kapitány István korábban úgy nyilatkozott, pártja megtartaná és bővítené is a rezsicsökkentést, március végén azonban már arról beszélt, hogy az állami árszabályozás káros. Ebből többen arra a következtetésre jutnak, hogy megszüntetnék a kiskereskedelmi árréskorlátozást.
Beszédes Orbán Anita külügyi szakpolitikus személye is: több nagyvállalatnál megfordult, említésre méltó, hogy egy amerikai lng-vállalatnak is lobbizott. Ráadásul nemzetközileg elismert képviselője az orosz energiát ellenzők táborának: még jóval az orosz–ukrán háború előtt iránymutatónak szánt tanulmányt írt arról, miért nem szabad Oroszországtól vásárolni az energiát, és az milyen geopolitikai kockázatokkal jár.
Kármán András pénzügyekért felelős szakpolitikus szerepe sem elhanyagolható. Ő a tiszás szerepvállalása előtt az Erste-csoport vezetője volt, a térség piacvezető bankja pedig jelentős finanszírozója az európai energetikai átállásnak.
Nem meglepő, hogy a nagytőke képviselői megjelentek az ellenzék soraiban – jelentette ki korábban Orbán Viktor. A miniszterelnök több alkalommal hangsúlyozta, azért van lehetősége a kormánynak alacsony gazdasági növekedés mellett is kiterjeszteni az szja-mentességet, a 13. után bevezetni a 14. havi nyugdíjat és fenntartani a rezsicsökkentést, mert 2010 óta 15 billió forintot vont el a multiktól, csak idén 2 billió forintot. Nem meglepő, hogy a külföldi multinacionális vállalatoknak szúrja a szemét a mai magyar kormányzat, és szívesebben látnának mást helyette.
A nyitóképen Kapitány István, a Tisza szakpolitikusa, aki bírálta az állami árszabályozást
