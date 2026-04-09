Elszabadul a pokol, ha a Tisza nyer a hétvégi választáson

Már kormányalakítása első döntésével jelentősen növelné a megélhetési költségeket a Tisza Párt – állítja a szervezet egykori egyházügyi munkacsoportjának vezetője, Csercsa Balázs. Ő jelentette meg március 30-án azt a dokumentumot, amely állítása szerint Kapitány István egykori Shell-­alelnök, a Tisza gazdasági és energia­politikai szakértője és csapata munkája, Magyar Péter pártelnök ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy „egy árva szó sem igaz a propaganda által hamisított energetikai anyagból”.

A Shell lenne a dokumentumban vázolt energetikai átállás egyik legnagyobb nyertese

A tervezet összegzi, hogy miképp választanák le Magyarországot azonnal az olcsó és stabil orosz földgázról és kőolajról, mindezt egy olyan időszakban – ahogy az olvasható is –, amikor Európát újabb súlyos energiaválság fenyegeti az iráni konfliktus következményeként. A dokumentum rögzíti, az azonnali energetikai átállás egyik legfontosabb célja, hogy a Tisza-kormány normalizálja a kapcsolatát Brüsszellel, aminek pedig alapvető feltétele az orosz energiahordozók beszerzésének megszüntetése. Emlékezetes: mind Magyar Péter, mind Orbán Anita, a párt külpolitikai szakértője többször utalt arra, hogy ha kormányra kerülnek, nem mennek szembe az Európai Bizottság elvárásaival. Ezt nem is tudnák megtenni, mivel az Európai Néppárt tagjaként nem térhetnének el a Manfred Weber és Ursula von der Leyen által kijelölt politikai iránytól.