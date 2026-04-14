Elmondta a véleményét Magyar Péterről, két napra rá kirúgták

Thumáné Kauzál Melinda piliscsabai polgármester a település honlapján megjelent közleményben jelentette be, hogy Dr. Juhász Andrea, Piliscsaba jegyzője „méltatlanná” vált a hivatalára, miután vasárnap este tett nyilatkozatában Magyar Pétert szidta. A szükséges jogi lépéseket már meg is indította.

„Jegyző asszony vasárnap éjszakai nyilatkozata méltatlan a hivatalra, minden dolgozójára és ránk városvezetőkre is” – írta a polgármester a közleményben, majd leszögezte, elhatárolódik viselkedésétől.