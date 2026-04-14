piliscsaba kirúgás Magyar Péter

Elmondta a véleményét Magyar Péterről, két napra rá kirúgták

2026. április 14. 12:45

Nem vesztegették az időt.

2026. április 14. 12:45
null

Thumáné Kauzál Melinda piliscsabai polgármester a település honlapján megjelent közleményben jelentette be, hogy Dr. Juhász Andrea, Piliscsaba jegyzője „méltatlanná” vált a hivatalára, miután vasárnap este tett nyilatkozatában Magyar Pétert szidta. A szükséges jogi lépéseket már meg is indította.

„Jegyző asszony vasárnap éjszakai nyilatkozata méltatlan a hivatalra, minden dolgozójára és ránk városvezetőkre is” – írta a polgármester a közleményben, majd leszögezte, elhatárolódik viselkedésétől.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

„Fenntartom a teljes elhatárolódást ettől a viselkedéstől, továbbá jelzem, hogy munkáltatóként és felelős vezetőként a kialakult helyzetben a szükséges jogi lépéseket már hétfőn – amint a tudomásomra jutott – megtettem az irányadó közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 64. §-a alapján. A jogszabály értelmében méltatlanná válik az a kormánytisztviselő, aki olyan magatartást tanúsít – akár hivatali munkájával összefüggésben, akár azon kívül –, amely alkalmas a betöltött beosztás tekintélyének, a munkáltató jó hírnevének, illetve a közigazgatásba vetett bizalom súlyos rombolására” – olvasható az írásban.

Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP

 

Összesen 68 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
astra04
2026. április 14. 13:57
2011-2013 között a Magyar Államkincstárban dolgoztam, kormánytisztviselőként. Ott is elmondták, hogy kormánytisztviselőként a magánéletbeli magatartás is vezethet méltatlanná váláshoz. "A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) szerinti méltatlanság a jogviszony kötelező megszüntetését eredményező ok, mely akkor áll fenn, ha a tisztviselő hivatali vagy magánéleti magatartásával arra érdemtelenné válik."
sagirdilsiz-2
2026. április 14. 13:56
Járókelőként szólították meg.
llancsi74
2026. április 14. 13:54
Kezdődik...
you-brought-2-too-many
2026. április 14. 13:49
Orbánt gecizni jöjjetek Polost buzizni ne merjetek. Hát ja. Csak a szokásos libsi kettős mérce. Apropó, nem kellene tüntetést szervezni az új kormány alakuló napjára? Tökéletes lenne az időzítés. Ferenciek tere lehetne a helyszín.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.