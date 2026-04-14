Elmondta a véleményét Magyar Péterről, két napra rá kirúgták

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Nem vesztegették az időt.
Thumáné Kauzál Melinda piliscsabai polgármester a település honlapján megjelent közleményben jelentette be, hogy Dr. Juhász Andrea, Piliscsaba jegyzője „méltatlanná” vált a hivatalára, miután vasárnap este tett nyilatkozatában Magyar Pétert szidta. A szükséges jogi lépéseket már meg is indította.
„Jegyző asszony vasárnap éjszakai nyilatkozata méltatlan a hivatalra, minden dolgozójára és ránk városvezetőkre is” – írta a polgármester a közleményben, majd leszögezte, elhatárolódik viselkedésétől.
„Fenntartom a teljes elhatárolódást ettől a viselkedéstől, továbbá jelzem, hogy munkáltatóként és felelős vezetőként a kialakult helyzetben a szükséges jogi lépéseket már hétfőn – amint a tudomásomra jutott – megtettem az irányadó közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 64. §-a alapján. A jogszabály értelmében méltatlanná válik az a kormánytisztviselő, aki olyan magatartást tanúsít – akár hivatali munkájával összefüggésben, akár azon kívül –, amely alkalmas a betöltött beosztás tekintélyének, a munkáltató jó hírnevének, illetve a közigazgatásba vetett bizalom súlyos rombolására” – olvasható az írásban.
