04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
szülészeti és nőgyógyászati klinika paulin ferenc semmelweis orvostudományi egyetem

Elhunyt Paulin Ferenc

2026. április 05. 13:36

A professzor több mint 3 ezer szülést vezetett le személyesen.

85. életévében, nagyszombat estéjén elhunyt dr. Paulin Ferenc professzor emeritus, egyetemi tanár, a SOTE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika nyugalmazott igazgatója, 

a Semmelweis Orvostudományi Egyetem dékánhelyettese, a koraszülés elismert kutatója,

 a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, a Semmelweis Ignác-díj, valamint a Tauffer Vilmos-díj kitüntetettje.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Dr. Paulin Ferenc professzor 1941 december 23-án született Budapesten. 

Szüleivel együtt a negyvenes évek második felében kitelepítették, miután édesapjától elvették a híres Duna parti éttermeit,

 mint a Dunacorso, Prince of Wales, Negresco és Ambassador. Iskoláit kitűnő eredménnyel végezte, de családi háttere miatt, maximális pontszáma ellenére csak negyedszerre vették fel az orvosi egyetemre, miután dolgozott esztergályosként és elvégzett egy Állategészségügyi technikumot is.

Az egyetemet summa cum laudéval végezte el, amelyet követően az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán kezdett dolgozni. Több mint 25 év után nevezték ki a II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatójának és a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen dékánhelyettesnek. 

Az intézet vezetése mellett egyetemi tanárként három nyelven oktatott.

Több orvosszakmai társaság alapítását kezdeményezte. A kutatási szakterülete a koraszülés volt. Klinikaigazgatói tevékenysége alatt a nevéhez fűződik a perinatális, azaz születés közeli halálozási arány nagymértékben történt javulása. A 70-es évek közepén ez a szám 35 ezrelék körül volt, a 2000-es évek közepére ez 7 ezrelék alá esett. Orvosi tevékenysége során több mint 3 ezer szülést vezetett le személyesen. 1997 óta a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja. Példaképének Semmelweis Ignácot és Tauffer Vilmost, a klinika első professzorát tekintette.

Nyitókép: Facebook

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Pisztácia
2026. április 05. 19:18
Isten nyugosztalja! Csodálatos EMBER volt, örök életünkre hálásak leszünk neki, az egész családom! Szeretettel őrizzük az emlékét.
Válasz erre
1
0
akitiosz
2026. április 05. 14:31
"A professzor több mint 3 ezer szülést vezetett le személyesen." Na és a többit hogyan? Képviselői útján? Vagy telefonon? Hogyan működik a nem személyes szüléslevezetés?
Válasz erre
1
10
mivivi
2026. április 05. 14:23
Isten Nyugosztalja!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!