Egészségügy: továbbra is nagy kérdés, hogy a titkolni próbált terveket, vagy a szép ígéreteket váltja-e valóra a Tisza Párt

részben intézményi átalakításokkal, akár kórházbezárásokkal képzelte el.
Más, a párthoz köthető szereplők korábban szintén a kapacitások csökkentéséről beszéltek.
Ezzel párhuzamosan azonban a párt vezetése egy későbbi, hivatalosként bemutatott választási programjában egészen más hangsúlyokat fogalmazott meg. Magyar Péter nyilvános vállalásai szerint az állami egészségügy megerősítése állna a középpontban, ami az alábbi pilléreken nyugodna:
- Az állami egészségügyre fordított kiadásokat felviszik a GDP 7 százalékára, minden évben a megelőző évhez képest legalább 500 milliárd forint többletforrást biztosítanak, ameddig ezt a szintet el nem érik.
- Minden régióban fejlesztenek egy szuperkórházat, és fejlesztik a vidéki, kisebb kórházakat.
- Garantálják, hogy az egészségügy állami finanszírozása fedezze az ellátás valós önköltségét és értékét, ezzel megelőzik a kórházak eladósodását.
- Minden nagy kormányzati döntést egészséghatás-értékelés előz majd meg.
- Az egészségügyi miniszternek vétójoga lesz a kormányzati döntéshozatalban.
- Mindenkinek elérhetővé teszik az ingyenes, jó minőségű állami egészségügyet. Felülvizsgálják a teljesítményvolumen-korlátot, és prioritásként kezelik a szakorvos- és ápolóhiány azonnali csökkentését.
- A várólistákat a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb 6, a járóbeteg-ellátásban 2 hónapra csökkentik.
- Újjászervezik a népegészségügyet és a szűrőprogramokat, hogy a ciklus végére a részvételi arányok elérjék az uniós átlagot, és a daganatos megbetegedések száma legalább 10 százalékkal csökkenjen.
- Csökkentik az orvos- és szakdolgozói hiányt. A nővér-orvos arányt 1,6-ról 2,5-re emelik. Bérrendezést hajtanak végre a nem orvosi munkakörökben – biztosítják a bérek értékállóságát.
- Minden régióban biztosítják, hogy a mentő 15 percen belül a helyszínre érkezzen.
- Minden vidéki kórházat megtartanak, és fejlesztenek.
A két megközelítés közötti különbség tapintható: míg a kiszivárgott terv egy piaci alapú, részben fizetős rendszer irányába mutat, a későbbi program az állami egészségügy megerősítését és az ingyenes ellátás fenntartását hangsúlyozza. Magyar Péter többször is vitatta a korábbi értelmezéseket, és azt állította, hogy azok nem tükrözik a párt valós szándékait.