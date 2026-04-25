Tisza Párt konvergenciaprogram Magyar Péter egészségügy

Egészségügy: továbbra is nagy kérdés, hogy a titkolni próbált terveket, vagy a szép ígéreteket váltja-e valóra a Tisza Párt

2026. április 25. 17:25

Jön a drágább piaci működés, vagy marad az állami modell?

Az elmúlt hónapokban két, egymástól jelentősen eltérő koncepció látott napvilágot az egészségüggyel kapcsolatban a Tisza Párt háza táján – emlékeztet az Ellenpont elemzése. Egyelőre csak a kérdőjeleket látni azzal kapcsolatban, hogy miként is szabná át az állami rendszert a következő kormány, és mik azok a tényleges ígéretek, amelyeket a választók majd számonkérhetnek az új kabineten.

A tavaly ősszel kiszivárgott, gazdasági konvergenciaprogramként elhíresült dokumentum – amelyet az Index tett közzé – a jelenlegi társadalombiztosítási rendszer radikális átalakítását vetítette előre. Eszerint

az állami alapú modell helyét egy, kötelező magánbefizetésekre épülő rendszer venné át.

Ez azzal járhatna, hogy az egészségügyi ellátás egyre inkább piaci alapon működne, és a szolgáltatások jelentős része fizetőssé válna.

Az Ellenpont emlékeztet, hogy a dokumentum alapján

  • a minimális biztosítási csomag a jelenlegihez hasonló terhet jelentene, de alacsonyabb szintű ellátást biztosítana,
  • míg a magasabb szintű szolgáltatásokért akár a jövedelem 30–35 százalékát is befizetésként kellene teljesíteni.

A bírálók szerint egy ilyen rendszerben az életmentő sürgősségi ellátáson túl számos szolgáltatás külön díjkötelessé válhatna, és a lakosság egy része kiegészítő biztosításokra szorulhatna.

Az elemzés arra is kitér, hogy a jelenlegi rendszer egyik alapelve a kockázatközösség:

a társadalombiztosítás nem piaci alapon, hanem a rászorultság szerint biztosít ellátást.

Ezzel szemben egy piaci logikájú modellben a díjak és a szolgáltatások szintje a kockázati tényezőkhöz igazodhat, ami különösen

  • az idősek,
  • a krónikus betegek és
  • a gyermekek

helyzetét érintheti érzékenyen.

Súlyos önellentmondások

A helyzetet a Tisza Párt környékér megjelent szakértői nyilatkozatok sem tisztázták. Rékassy Balázs, a párt egészségügyi tanácsadója egy megszólalásában a rendszer „modernizációját”

részben intézményi átalakításokkal, akár kórházbezárásokkal képzelte el.

Más, a párthoz köthető szereplők korábban szintén a kapacitások csökkentéséről beszéltek.

Ezzel párhuzamosan azonban a párt vezetése egy későbbi, hivatalosként bemutatott választási programjában egészen más hangsúlyokat fogalmazott meg. Magyar Péter nyilvános vállalásai szerint az állami egészségügy megerősítése állna a középpontban, ami az alábbi pilléreken nyugodna:

  • Az állami egészségügyre fordított kiadásokat felviszik a GDP 7 százalékára, minden évben a megelőző évhez képest legalább 500 milliárd forint többletforrást biztosítanak, ameddig ezt a szintet el nem érik.
  • Minden régióban fejlesztenek egy szuperkórházat, és fejlesztik a vidéki, kisebb kórházakat.
  • Garantálják, hogy az egészségügy állami finanszírozása fedezze az ellátás valós önköltségét és értékét, ezzel megelőzik a kórházak eladósodását.
  • Minden nagy kormányzati döntést egészséghatás-értékelés előz majd meg.
  • Az egészségügyi miniszternek vétójoga lesz a kormányzati döntéshozatalban.
  • Mindenkinek elérhetővé teszik az ingyenes, jó minőségű állami egészségügyet. Felülvizsgálják a teljesítményvolumen-korlátot, és prioritásként kezelik a szakorvos- és ápolóhiány azonnali csökkentését.
  • A várólistákat a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb 6, a járóbeteg-ellátásban 2 hónapra csökkentik.
  • Újjászervezik a népegészségügyet és a szűrőprogramokat, hogy a ciklus végére a részvételi arányok elérjék az uniós átlagot, és a daganatos megbetegedések száma legalább 10 százalékkal csökkenjen.
  • Csökkentik az orvos- és szakdolgozói hiányt. A nővér-orvos arányt 1,6-ról 2,5-re emelik. Bérrendezést hajtanak végre a nem orvosi munkakörökben – biztosítják a bérek értékállóságát.
  • Minden régióban biztosítják, hogy a mentő 15 percen belül a helyszínre érkezzen.
  • Minden vidéki kórházat megtartanak, és fejlesztenek.

A két megközelítés közötti különbség tapintható: míg a kiszivárgott terv egy piaci alapú, részben fizetős rendszer irányába mutat, a későbbi program az állami egészségügy megerősítését és az ingyenes ellátás fenntartását hangsúlyozza. Magyar Péter többször is vitatta a korábbi értelmezéseket, és azt állította, hogy azok nem tükrözik a párt valós szándékait.

Az Ellenpont szerint a következő időszak egyik kulcskérdése az lehet, hogy a politikai ígéretek és a korábban megjelent tervek közül melyik válik irányadóvá.

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
simingrid
2026. április 25. 18:14
Hát azért van két koncepció, hogy igazából egy se legyen!😆 Tényleg nagyon "büszke" vagyok, hogy ilyen sok szakértő van ebben az országban! Hogy hihettek ebben a sok idióta zagyvaságban?!?! Fizetni fogunk mindannyian!!! Valakinek fog rá telni, valakinek nem! Aztán nem áradni kell, hanem lehet zúgni........
next1opponent
2026. április 25. 18:06
Még mindig a Fidesz által hamisított "programon" vergődtök?
nyugalom
2026. április 25. 17:58
A remegő kezű lakkozott taraju, themannnnn.
Hohokam
2026. április 25. 17:52
Káosz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!