deutsch tamás fidesz európai unió Magyar Péter ukrajna

Deutsch Tamás: Magyar Péter átvert mindenkit, nem várható tőle, hogy kívül tartja Magyarországot a háborúból

2026. április 10. 16:01

A kiszivárgott felvételen Magyar Péter „geci nagy háborúról” beszél, miközben a nyilvánosság előtt hónapok óta ennek ellenkezőjét állítja.

Éles hangvételű videóban reagált egy kiszivárgott hangfelvételre Deutsch Tamás, aki szerint az ügy komoly kérdéseket vet fel Magyar Péter hitelességével kapcsolatban.

A Fidesz politikusa közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt: 

a felvételen Magyar Péter „geci nagy háborús” veszélyről beszél, miközben a nyilvánosság előtt hónapok óta ennek ellenkezőjét állítja.

Deutsch szerint ez azt bizonyítja, hogy a politikus „átverte az embereket”, és tudatosan félrevezette a közvéleményt. A kormánypárti EP-képviselő úgy fogalmazott: Magyar Péter tisztában van a háborús kockázatokkal, valamint azzal is, hogy – állítása szerint – nemzetközi szereplők befolyásolni kívánják a térség politikáját.

Deutsch úgy látja, hogy Európai Unió intézményei és Ukrajna vezetése is érdekelt lehet abban, hogy nyomást gyakoroljanak Magyarországra, és a konfliktus irányába tereljék a döntéseket.

A politikus azt állította: a felvétel „leleplezésként” értelmezhető, és szerinte világossá teszi, hogy Magyar Péter politikai irányvonala nem garantálná az ország kimaradását egy esetleges háborús konfliktusból. Deutsch Tamás videója végén arra szólította fel a választókat, hogy a közelgő voksoláson a Fideszt támogassák, amely a biztonságot jelenti az ország számára.

Nyitókép: Hegedüs Róbert

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 10. 16:07
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
