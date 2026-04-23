„Na, ez is rákos, gerinchiányos" – Szijjártó a betegségéről vallott, a Telex olvasói egyből nekiestek
„Szijjártó Péter maximálisan helyt állt a valóban maratoni, több mint 3 órás, élő Telex-interjúban. Pedig Fábián Tamás mindent is megpróbált. Nyilván joggal hivatkozhatott arra a zsurnaliszta, hogy régóta várta a lehetőséget, ettől még ordító a különbség, ahogy a „független” sajtó az épp távozó, jobboldali kormánnyal bánt és bánik, s ahogy Magyar Péter és győztes csapata felé – különösen ezekben a napokban – fordul.
Ez bizony elfogultság a javából!
A külügyminiszter beolvasott az érdemtelenül gazdagodó opportunistáknak, helyre tette az oroszbarátság vádját, megvédte a kormányzás eredményeit és egy személyes vallomást is tett a betegségéről. Láthatóan őszinte volt és önazonos! Három irány bontakozik ki a brutális vereség utáni időszakban, legalábbis egyelőre, a Fidesz részéről.
Akad, aki elcsendesült és hallgat, van, aki hevesen felkérdezi a felelősöket és bátor szembenézést követel a vezetőktől, s ott van a Szijjártó-recept: némi önkritikával, megtörten, de határozottan kiállni az Orbán-kormányok politikája mellett.
Alighanem mindháromra szükség van most. A csaknem két és félmillió Fidesz-szavazó (jó, már lehet, kevesebben vannak épp...) bizony várja a bátorítást, hiszen ők most megvezetett állampolgároknak lettek kikiáltva az ünnepelt rocksztárokra voksolókkal szemben. Nem lehet őket magukra hagyni!
Ugyanakkor az sem lehetséges, hogy egy politikai közösségben ne legyenek következményei egy ekkora buktának. Úgyhogy a Fidesznek hamarosan egyértelművé kell tennie, mit ért megújulás alatt. Addig is: aki még nem látta, nézze meg a Szijjártó-interjút, érdemes.”
Nyitókép: Vajda János/MTI