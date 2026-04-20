Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 20.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
budavári palotanegyed épület citadella budapest

A Citadella megújulása túlmutat egy épület felújításán: városszerkezeti és turisztikai értelemben is új minőséget teremt

2026. április 20. 05:46

Honfitársaink ha bejárják az épületet és a tárlatot, a „hazaérkezés” élményét élik át – büszkeséget, kapcsolódást, közös emlékezetet –, s a Citadella a külföldiek által is érthető és átélhető módon mesél rólunk.

2026. április 20. 05:46
Finta Sándor írása a Mandiner hetilapban

A budavári palotanegyed megújításának főépítészeként az ember gyorsan megtanulja: műemlékhez nem lehet pusztán építészeti feladatként közelíteni. Valójában szellemiséggel, identitással, közös emlékezettel dolgozunk – és csak ezekből következhet a forma.

A Citadella esetében ez még élesebben jelenik meg. Itt a vártól eltérően nem historikus ihletettségű visszaépítésről volt szó, hanem egy olyan építmény újraértelmezéséről,

amelynek a formája mindig erős volt, a helye viszont a városban és a gondolkodásunkban hosszú évtizedeken át bizonytalan maradt.

Az 1850-es években, a szabadságharc leverését követően épült erőd sokáig a hatalmi elnyomás jelképe volt, később pedig funkcióját vesztve, méltatlan állapotban maradt a város felett. A műemlékekhez való viszonyunk akkor hiteles, ha zsinórmértéknek tekintjük azt a folytonosságot, amely a falakba zárt emlékezet, a jelen építői és a jövő generációknak átadni kívánt üzenet között feszül.

A projekt tartalomfejlesztési és építészeti szempontból egyaránt megtalált válasza erre a kérdésre tiszta gondolat:

a Citadellának funkciójában és formájában is a szabadság jelképévé kell válnia.

A megújítás kiindulópontja nem lehetett sem a múlt eltagadása, sem a balsorsemlékek konzerválása. A Cita­della így a magyar szabadságvágyból táplálkozó, korszakokon átívelő kiállásnak a helyszínévé válhatott – azé a szenvedélyé, amely újra és újra képes volt talpra állítani ezt a nemzetet.

Honfitársaink ha bejárják az épületet és a tárlatot, a „hazaérkezés” élményét élik át – büszkeséget, kapcsolódást, közös emlékezetet –, s a Citadella a külföldiek által is érthető és átélhető módon mesél rólunk. Ehhez nemcsak új tartalomra volt szükség, hanem következetes építészeti formanyelvre is: visszafogott, mégis határozott gesztusokra, amelyek nem magyaráznak, hanem jelenlétükkel állítanak.

Ahogy az építészeti beavatkozások mértékének meg­állapításánál, úgy a készülő kiállítás forgatókönyvénél is az arányérzék volt a legnagyobb kihívás:

a múlt tisztelete és a jövőbe vetett hit közötti egyensúly megtalálása.

A projekt egyik legszebb sajátossága pedig az volt, hogy az építészet, a tartalomfejlesztés, a dizájn, a történészi megközelítés és a brand már az első pillanattól együtt formálódott – nem egymás után, hanem egymásra épülve, ugyanannak a gondolatnak különböző rétegeiként.

A műemléki értékek megőrzése végig kiemelt szempont volt. A kőfalakat, kazamatákat és bástyákat hagyományos anyaghasználattal és technológiákkal állították helyre, restaurátori felügyelet mellett. A cél nem a történeti formák átírása volt, hanem a hiteles megőrzésük és bemutathatóvá tételük – miközben a szükséges új elemek építészeti formanyelve világosan jelzi: ez a hely ma új fejezetet ír.

Nem harsányan, nem erőszakosan, hanem pontosan, mértéktartóan, mégis karakteresen.

A Citadella megújulása így túlmutat egy épület felújításán. Városszerkezeti és turisztikai értelemben is új minőséget teremt: összekapcsolja a hegy részeit, megerősíti Budapest egyik legfontosabb pontját, és olyan közösségi teret hoz létre, amely egyszerre szolgál emlékezésre és kikapcsolódásra. Ahol a múlt nem teherként nehezedik ránk, hanem értelmezett történetté válik.

Alighanem mindannyiunknak, akik az eltelt években ezen a szép feladaton dolgozhattunk, az lesz a legnagyobb elismerés, ha a budai várhoz hasonlóan itt is azt láthatjuk:

magyar és külföldi látogatókkal van tele az épület és az épületet körülölelő park.

Nyitókép: MTI/Hegedűs Róbert

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. április 20. 06:48
Ez a vörös rongyokba öltözött város szart sem érdemel, nemhogy új Citadellát.
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. április 20. 06:10
Megnéztem szép! Ámde egyetlen útjelző tábla sincs sem a Gellért szálló felőli úton sem a Hegyalja út felől. Autós parkolója olyan kicsi, hogy 10 busz és ugyanannyi személyautó. A buszmegállótól is nagyon sokat kell menni az épületig.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!