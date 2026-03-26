Titkosszolgálati szakértők a Szabó Bence-videóról: egyéni karrierépítés, politikai ugródeszka

Váratlan fordulatot vett a hazai belpolitikai és nemzetbiztonsági diskurzus, amikor a Telex felületén egy új, a hivatalos bizottsági jelentéseket megkérdőjelező narratíva látott napvilágot. A Mandiner Erőtér című geopolitikai elemzőműsorában, melynek házigazdája Pócza István, Földi László titkosszolgálati szakértő, az Információs Hivatal volt műveleti igazgatója és Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója, a katonai elhárítás korábbi főigazgató helyettese részletesen elemezték a kialakult helyzetet. A történet középpontjában Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) századosa áll, aki a nyilvánosság elé állva súlyos állításokat fogalmazott meg a magyar titkosszolgálatok működésével kapcsolatban.

A nyomozó elmondása szerint a munkája során olyan részletekre bukkant, amelyek arra engednek következtetni, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) kifejezetten a Tisza Párt elleni beavatkozást indított meg. Az ügy kipattanása azonban a szakértők szerint számos kérdést vet fel. Horváth József az Erőtér adásában rámutatott: rendkívül gyanús az időzítés, mintha az egész történet előre „le lett volna zsírozva” a kampány hajrájára.