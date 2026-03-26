Szabó Bence titkosszolgálat kampány botrány Magyar Péter

Titkosszolgálati szakértők a Szabó Bence-videóról: egyéni karrierépítés, politikai ugródeszka

2026. március 26. 15:32

A Mandiner Erőtér című geopolitikai elemzőműsorában Földi László titkosszolgálati szakértő, az Információs Hivatal volt műveleti igazgatója és Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója, a katonai elhárítás korábbi főigazgató helyettese részletesen elemezték a kialakult helyzetet.

null

Váratlan fordulatot vett a hazai belpolitikai és nemzetbiztonsági diskurzus, amikor a Telex felületén egy új, a hivatalos bizottsági jelentéseket megkérdőjelező narratíva látott napvilágot. A Mandiner Erőtér című geopolitikai elemzőműsorában, melynek házigazdája Pócza István, Földi László titkosszolgálati szakértő, az Információs Hivatal volt műveleti igazgatója és Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója, a katonai elhárítás korábbi főigazgató helyettese részletesen elemezték a kialakult helyzetet. A történet középpontjában Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) századosa áll, aki a nyilvánosság elé állva súlyos állításokat fogalmazott meg a magyar titkosszolgálatok működésével kapcsolatban.

A nyomozó elmondása szerint a munkája során olyan részletekre bukkant, amelyek arra engednek következtetni, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) kifejezetten a Tisza Párt elleni beavatkozást indított meg. Az ügy kipattanása azonban a szakértők szerint számos kérdést vet fel. Horváth József az Erőtér adásában rámutatott: rendkívül gyanús az időzítés, mintha az egész történet előre „le lett volna zsírozva” a kampány hajrájára.

„A fiatalember szerintem valamilyen ügynek a közepébe csöppent, nem mérte föl, hogy valójában ez a történet miről szól, nem mérte föl ennek a súlyát és ennek a jelentőségét, ám valamilyen oknál fogva azt fölmérte, hogy ez egyfajta ugródeszka is lehet neki”

– fogalmazott Horváth József.

A szakmai protokoll alapvető hiányosságaira is felhívták a figyelmet az elemzők. Fontos tisztázni, hogy a rendszerváltoztatás óta a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok nem rendelkeznek nyílt nyomozati jogkörrel. Ha nyílt intézkedésre van szükség, a rendőrséghez kell fordulniuk. Ebből adódóan egy rendőrségi nyomozó eleve csak egy nagyon szűk szegmensét láthatja egy nemzetbiztonsági műveletnek, és az információknak csupán töredéke áll a rendelkezésére. Ráadásul az említett tiszt eredetileg pedofil bűncselekményekre szakosodott, nem pedig elhárításra.

Földi László szerint a nyomozó azon érvelése, miszerint a titkosszolgálatok beavatkozása a magyar emberek 40 százalékának képviseleti joga ellen irányul, nettó politikai kiállás, aminek semmi köze az igazságkereséshez vagy a szakmához.

Amennyiben én rendőrként nem értek egyet a politikai vezetés akaratával, mert úgy gondolom, hogy túlpolitizálják a szakmát, szépen fogom a kis igazolványomat, leteszem és kimegyek, de még akkor sem szövegelhetek. Soha életemben erről nem beszélhetek”

– hangsúlyozta Földi László.

A szakértők emlékeztettek: léteznek legális belső csatornák a visszásságok bejelentésére. Ha egy tiszt törvénytelenséget tapasztal, feljebbvalóihoz, vagy akár a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságához is fordulhatna anélkül, hogy titkokat sértene. Ehelyett a nyilvánosság bevonása történt, aminek meglett a következménye: hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomozás indult a rendőr ellen az általa megosztott érzékeny információk miatt.

Az ügy politikai hullámai a legfelsőbb szintekig értek. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke keményen beleállt a történetbe, kijelentve: „Ha csak a haja szála is meggörbül, akkor az orbáni maffia a magyar néppel találja magát szemben.” Horváth József a műsorban erre a fenyegetőzésre reagálva kifejtette, hogy egy jogvégzett, miniszterelnök-jelölt politikusnak tudnia kellene, milyen súlya van egy ilyen megnyilvánulásnak. Szerinte ez a fajta "bulvárpolitizálás" és egy esetleges jogi eljárás előtti fenyegetőzés több mint visszás.

A történet az elemzők szerint rávilágít egy aggasztó tendenciára: az állami és védelmi rendszerek belső kötelékeinek lazulására. Amikor a törvényes protokollokat felülírja az egyéni karrierépítés és a politikai narratíva, az végső soron magát a társadalmi stabilitást és a biztonsági rendszerekbe vetett bizalmat ássa alá.

További részletek az Erőtér mai adásban 19:00-kor a Mandiner Youtube csatornáján.

Nyitókép forrása: Direkt36 Youtube-csatornája

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 26. 16:29
miert nem buntetik a hazaarulokat Magyarorszagon ?
gullwing
2026. március 26. 16:12
Férgek. hazaáruló férgek 12 után takarítani kell!
machet
2026. március 26. 16:05
Olyan ez is mint a másik okoskodó rendőrgyerek.Az ellenség meg keresi az ilyet.
rasdi1
2026. március 26. 16:03
Az ipse szavai eleve kétségesek mint egy olyan ember szavai, aki a pofázásával többrendbeli kötelezettségét sértette meg. Azt hiszem jogosult annak feltételezése, hogy az NNI tisztjei (márpedig az százados az fegyveres erő tisztjét jelenti) szolgálatba lépésük alkalmából szigorú titoktartási kötelezettséget tesznek. Ha bármilyen problémájuk is van a szolgálatukkal kapcsolatban, a közvetlen felettesükön túllépve a feletteseiknél tehetnek panaszt. Még ha felmondanak, és így a "munkaszerződésük" meg is szűnik, a szolgálatuk során megélteket és tapasztaltakat továbbra is megőrzendő szolgálati titokként kell kezelniük. Aki így "kibeszél" az tulajdonkép beépített ügynök, főleg ha nem beszervezettként, hanem önkéntesen teszi. Megbízhatatlan minden vezetés számára.
