Titkosszolgálati szakértők a Szabó Bence-videóról: egyéni karrierépítés, politikai ugródeszka

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Váratlan fordulatot vett a hazai belpolitikai és nemzetbiztonsági diskurzus, amikor a Telex felületén egy új, a hivatalos bizottsági jelentéseket megkérdőjelező narratíva látott napvilágot. A Mandiner Erőtér című geopolitikai elemzőműsorában, melynek házigazdája Pócza István, Földi László titkosszolgálati szakértő, az Információs Hivatal volt műveleti igazgatója és Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója, a katonai elhárítás korábbi főigazgató helyettese részletesen elemezték a kialakult helyzetet. A történet középpontjában Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) századosa áll, aki a nyilvánosság elé állva súlyos állításokat fogalmazott meg a magyar titkosszolgálatok működésével kapcsolatban.
A nyomozó elmondása szerint a munkája során olyan részletekre bukkant, amelyek arra engednek következtetni, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) kifejezetten a Tisza Párt elleni beavatkozást indított meg. Az ügy kipattanása azonban a szakértők szerint számos kérdést vet fel. Horváth József az Erőtér adásában rámutatott: rendkívül gyanús az időzítés, mintha az egész történet előre „le lett volna zsírozva” a kampány hajrájára.
„A fiatalember szerintem valamilyen ügynek a közepébe csöppent, nem mérte föl, hogy valójában ez a történet miről szól, nem mérte föl ennek a súlyát és ennek a jelentőségét, ám valamilyen oknál fogva azt fölmérte, hogy ez egyfajta ugródeszka is lehet neki”
– fogalmazott Horváth József.
A szakmai protokoll alapvető hiányosságaira is felhívták a figyelmet az elemzők. Fontos tisztázni, hogy a rendszerváltoztatás óta a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok nem rendelkeznek nyílt nyomozati jogkörrel. Ha nyílt intézkedésre van szükség, a rendőrséghez kell fordulniuk. Ebből adódóan egy rendőrségi nyomozó eleve csak egy nagyon szűk szegmensét láthatja egy nemzetbiztonsági műveletnek, és az információknak csupán töredéke áll a rendelkezésére. Ráadásul az említett tiszt eredetileg pedofil bűncselekményekre szakosodott, nem pedig elhárításra.
Földi László szerint a nyomozó azon érvelése, miszerint a titkosszolgálatok beavatkozása a magyar emberek 40 százalékának képviseleti joga ellen irányul, nettó politikai kiállás, aminek semmi köze az igazságkereséshez vagy a szakmához.
Amennyiben én rendőrként nem értek egyet a politikai vezetés akaratával, mert úgy gondolom, hogy túlpolitizálják a szakmát, szépen fogom a kis igazolványomat, leteszem és kimegyek, de még akkor sem szövegelhetek. Soha életemben erről nem beszélhetek”
– hangsúlyozta Földi László.
A szakértők emlékeztettek: léteznek legális belső csatornák a visszásságok bejelentésére. Ha egy tiszt törvénytelenséget tapasztal, feljebbvalóihoz, vagy akár a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságához is fordulhatna anélkül, hogy titkokat sértene. Ehelyett a nyilvánosság bevonása történt, aminek meglett a következménye: hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomozás indult a rendőr ellen az általa megosztott érzékeny információk miatt.
Az ügy politikai hullámai a legfelsőbb szintekig értek. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke keményen beleállt a történetbe, kijelentve: „Ha csak a haja szála is meggörbül, akkor az orbáni maffia a magyar néppel találja magát szemben.” Horváth József a műsorban erre a fenyegetőzésre reagálva kifejtette, hogy egy jogvégzett, miniszterelnök-jelölt politikusnak tudnia kellene, milyen súlya van egy ilyen megnyilvánulásnak. Szerinte ez a fajta "bulvárpolitizálás" és egy esetleges jogi eljárás előtti fenyegetőzés több mint visszás.
A történet az elemzők szerint rávilágít egy aggasztó tendenciára: az állami és védelmi rendszerek belső kötelékeinek lazulására. Amikor a törvényes protokollokat felülírja az egyéni karrierépítés és a politikai narratíva, az végső soron magát a társadalmi stabilitást és a biztonsági rendszerekbe vetett bizalmat ássa alá.
