Orbán Viktor utat mutatott az ordibáló tiszásoknak: „Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni”

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Sok tiszás fog végül a Fideszre szavazni április 12-én.
„Nem leszünk ukrán gyarmat” – hirdette tegnap Kecskeméten a Vasútkertből indult és a városháza felé tartó menet molinója. Az Orbán Viktor gyűlésére tartó tömegben újra meg újra felharsant a skandálás: „Ria, ria, Hungária!”, és a „Hajrá, Fidesz!” A főtér gyorsan megtelt, a tömegben magyar zászlók, molinók és magasba emelt telefonok látszottak.
Sokan már Orbán Viktor érkezése előtt videózták a bevonulást. A fáklyák csak tovább erősítették a látvány ünnepélyességét, a hangulat pedig egyre fokozódott.
Eközben a rendezvény megzavarására Magyar Péter tiszás provokátorokat küldött.
Kiabálták a szokásosat, meg az obszcénnál obszcénabb gusztustalanságokat. Egy macskafejűre hasonlítóan kipingált fiatal hölgy, aki még szerintem a húszat sem töltötte be, Deák Dániel videója szerint hosszan kinyújtotta a nyelvét és a mutatóujjával jelezte sértegető szándékát. Tudjuk, a kinyújtott, péniszt jelentő mutatóujj a nyugati kultúra egyik legősibb és legelterjedtebb obszcén gesztusa, amely sértést, megvetést vagy elutasítást fejez ki. Caligula császár állítólag azzal alázta meg ellenfeleit, hogy a kinyújtott középső ujját kellett megcsókolniuk.
A provokátoroknak a jelek szerint a fideszesekről nem a honfitárs, hanem megalázandó ellenfél jutott eszébe.
Az esemény egy másik csoportja az alkalom ünnepélyességét igyekezett oltalmazni. A mintegy tízfős, feketébe öltözött társaság a provokátorok elé vonult és megpróbálta túlkiabálni őket „Hajrá Fidesz!” és „Ukrán Tisza!” skandálással. A két csapat egymástól fél méterre állva ordította a másik arcába rigmusait.
Lázár János szerint ugyanakkor Magyar Péter azért küldte el a provokátorait, hogy szétverjék Orbán Viktor és a Fidesz kecskeméti gyűlését.
„Hallhatjátok, hogy gyűlölködnek azok a tiszások, akik ordibálnak, füttyögnek, uszítanak, hergelnek itt a hátsó sorokban”,
mondta Lázár a színpad előtt összegyűlt több száz fős hallgatóságának.
Orbán Viktor is az ellentüntetők megemlítésével kezdte beszédét. Kijelentette:
„Az elmúlt egy hét alapján azt mondhatom önöknek, mindenhol mi vagyunk többen. Jártam Borsodban, Csongrádban, Fejérben, Somogyban, Hevesben és mindenhol ezt tapasztaltam. A kampány arra is jó, hogy meglássuk a különbséget az ellenfeleink és magunk között. Ha bármit mondanak is, az mindig rólunk szól, az mindig acsarkodás és ócsárlás. Amikor mi beszélünk, mi egymáshoz beszélünk, mi az országról, a hazánkról, a nemzetről, a jövőnkről, a választás tétjéről beszélünk. Meg kell értenie a tiszásoknak is ott hátul: gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni.”
Voltaképpen csak a rend kedvéért idézzük fel ezt a gyűlés hangulatához nem illő epizódot, a kecskemétiek ugyanis ünnepelni jöttek ki. A miniszterelnök felhívta rá a figyelmet, hogy majd április 12-én, ha a Fidesz megnyeri a választást, ki fog derülni, hogy mindannyian magyarok vagyunk és össze kell fogni az előttünk álló bajok megoldása érdekében.
Ne engedjétek, hogy úrrá legyen rajtatok a gyűlölet, hogy később velünk, győztesekkel, ne tudjatok majd együttműködni”
– mondta Orbán. Ironikusan megjegyezte: „Kellő szerénységgel mondom: aközött kell választanunk, hogy ki alakítson kormányt, én vagy Zelenszkij, ha már ilyen szűk a kínálat, inkább ajánlanám magamat.”
A tömegben, mint említettük, nemcsak elszánt kormánypárti szavazók voltak. Három tiszás fiatal például arról beszélt az Indexnek, hogy kíváncsiságból jöttek el a fideszes rendezvényre.
„Azért jöttünk el, hogy engedjük magunkat meggyőzni. Ez egy kihívás Orbán Viktornak.”
A jelek szerint a nyitottság eredményt hozott, valószínűleg a Fideszre szavaznak majd április 12-én, főleg azért, mert nem akarnak háborúba menni. Arról már nem is kellett győzködni a fiatalokat, ha ne adj' Isten a Tisza nyerne, akkor
nem Magyar Péter döntene a magyarság sorsát érintő kérdésekben, hanem az Európai Unió vezetői, akik Magyar Péter mentelmi jogát fegyverként használják a magyar szuverenitással szemben. Naná, hogy mennénk a háborúba, naná, hogy részt vennénk az öldöklés finanszírozásban; és jönnének a genderlobbisták és a migránsok.
Kecskeméten is egyértelműen győzött a Fidesz, és nagyon valószínű, hogy nem csak az a három fiatal fog majd a Fideszre szavazni, akik eleve úgy jöttek, hogy hagyják magukat meggyőzni.
(Fotó: MTI/MTVA, Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)