Ft
Ft
17°C
9°C
Ft
Ft
17°C
9°C
03. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
lázár jános Magyar Péter fiatal orbán viktor

Orbán Viktor utat mutatott az ordibáló tiszásoknak: „Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni”

2026. március 25. 05:07

Sok tiszás fog végül a Fideszre szavazni április 12-én.

2026. március 25. 05:07
null
Horváth K. József
„Nem leszünk ukrán gyarmat” – hirdette tegnap Kecskeméten a Vasútkertből indult és a városháza felé tartó menet molinója. Az Orbán Viktor gyűlésére tartó tömegben újra meg újra felharsant a skandálás: „Ria, ria, Hungária!”, és a „Hajrá, Fidesz!” A főtér gyorsan megtelt, a tömegben magyar zászlók, molinók és magasba emelt telefonok látszottak. 

Sokan már Orbán Viktor érkezése előtt videózták a bevonulást. A fáklyák csak tovább erősítették a látvány ünnepélyességét, a hangulat pedig egyre fokozódott.

Eközben a rendezvény megzavarására Magyar Péter tiszás provokátorokat küldött.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Kiabálták a szokásosat, meg az obszcénnál obszcénabb gusztustalanságokat. Egy macskafejűre hasonlítóan kipingált fiatal hölgy, aki még szerintem a húszat sem töltötte be, Deák Dániel videója szerint hosszan kinyújtotta a nyelvét és a mutatóujjával jelezte sértegető szándékát. Tudjuk, a kinyújtott, péniszt jelentő mutatóujj a nyugati kultúra egyik legősibb és legelterjedtebb obszcén gesztusa, amely sértést, megvetést vagy elutasítást fejez ki. Caligula császár állítólag azzal alázta meg ellenfeleit, hogy a kinyújtott középső ujját kellett megcsókolniuk. 

A provokátoroknak a jelek szerint a fideszesekről nem a honfitárs, hanem megalázandó ellenfél jutott eszébe. 

Az esemény egy másik csoportja az alkalom ünnepélyességét igyekezett oltalmazni. A mintegy tízfős, feketébe öltözött társaság a provokátorok elé vonult és megpróbálta túlkiabálni őket „Hajrá Fidesz!” és „Ukrán Tisza!” skandálással. A két csapat egymástól fél méterre állva ordította a másik arcába rigmusait. 

Lázár János szerint ugyanakkor Magyar Péter azért küldte el a provokátorait, hogy szétverjék Orbán Viktor és a Fidesz kecskeméti gyűlését. 

„Hallhatjátok, hogy gyűlölködnek azok a tiszások, akik ordibálnak, füttyögnek, uszítanak, hergelnek itt a hátsó sorokban”,

mondta Lázár a színpad előtt összegyűlt több száz fős hallgatóságának. 

Orbán Viktor is az ellentüntetők megemlítésével kezdte beszédét. Kijelentette: 

„Az elmúlt egy hét alapján azt mondhatom önöknek, mindenhol mi vagyunk többen. Jártam Borsodban, Csongrádban, Fejérben, Somogyban, Hevesben és mindenhol ezt tapasztaltam. A kampány arra is jó, hogy meglássuk a különbséget az ellenfeleink és magunk között. Ha bármit mondanak is, az mindig rólunk szól, az mindig acsarkodás és ócsárlás. Amikor mi beszélünk, mi egymáshoz beszélünk, mi az országról, a hazánkról, a nemzetről, a jövőnkről, a választás tétjéről beszélünk. Meg kell értenie a tiszásoknak is ott hátul: gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni.” 

Voltaképpen csak a rend kedvéért idézzük fel ezt a gyűlés hangulatához nem illő epizódot, a kecskemétiek ugyanis ünnepelni jöttek ki. A miniszterelnök felhívta rá a figyelmet, hogy majd április 12-én, ha a Fidesz megnyeri a választást, ki fog derülni, hogy mindannyian magyarok vagyunk és össze kell fogni az előttünk álló bajok megoldása érdekében. 

Ne engedjétek, hogy úrrá legyen rajtatok a gyűlölet, hogy később velünk, győztesekkel, ne tudjatok majd együttműködni” 

– mondta Orbán. Ironikusan megjegyezte: „Kellő szerénységgel mondom: aközött kell választanunk, hogy ki alakítson kormányt, én vagy Zelenszkij, ha már ilyen szűk a kínálat, inkább ajánlanám magamat.”

A tömegben, mint említettük, nemcsak elszánt kormánypárti szavazók voltak. Három tiszás fiatal például arról beszélt az Indexnek, hogy kíváncsiságból jöttek el a fideszes rendezvényre.

„Azért jöttünk el, hogy engedjük magunkat meggyőzni. Ez egy kihívás Orbán Viktornak.”

A jelek szerint a nyitottság eredményt hozott, valószínűleg a Fideszre szavaznak majd április 12-én, főleg azért, mert nem akarnak háborúba menni. Arról már nem is kellett győzködni a fiatalokat, ha ne adj' Isten a Tisza nyerne, akkor 

nem Magyar Péter döntene a magyarság sorsát érintő kérdésekben, hanem az Európai Unió vezetői, akik Magyar Péter mentelmi jogát fegyverként használják a magyar szuverenitással szemben. Naná, hogy mennénk a háborúba, naná, hogy részt vennénk az öldöklés finanszírozásban; és jönnének a genderlobbisták és a migránsok.

Kecskeméten is egyértelműen győzött a Fidesz, és nagyon valószínű, hogy nem csak az a három fiatal fog majd a Fideszre szavazni, akik eleve úgy jöttek, hogy hagyják magukat meggyőzni.

***

(Fotó: MTI/MTVA, Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
benito
2026. március 25. 06:37
„Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni” 2015 óta a gyűlöletre épül a politikád felcsúti.
Válasz erre
0
0
kalapali2
2026. március 25. 06:12
Buszoztatást emlegetőknek: egy választókörzetben van 18-20 település. A körzet központjában szoktak rendezvényeket szervezni. A rendezvény után érdeklődők a többi településről is szeretnének részt venni a programban. Kérdezem, mivel jussanak oda, vízibiciklivel nem lehet. Marad a saját autó vagy szervezetten autóbusszal. Ez érvényes mindkét oldalra!
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. március 25. 06:04
Ahogy apad a Szaros csürhéje úgy szépen azok az emberek, akik odavetődtek közéjük körülnéztek és azért ezekkel mégsem! és csendben átszavaznak a Fideszre. Az emberek gondolkodnak és, ha rájönnek arra, hogy a Fidesszel nekem is jó lesz a Szarossal meg nekem is rossz, akkor a Szaros tábora drasztikusan elkezd csökkenni. Ez most felgyorsul az ukrán kapcsolatok miatt, mert az ukrán szeretetet nem lehet épp elméjű ember torkán lenyomni.
Válasz erre
0
0
narancsliget
2026. március 25. 05:56
Buszoztatva nem tud annyi embert megmozgatni mint MP
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!