„Nem nyerték volna meg a választásokat külső befolyás nélkül” – Jarosław Kaczyński a MAXIMÁBAN

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
A lengyel választásokat külső befolyás döntötte el, Ukrajna lépései megdöbbentőek, Magyarország pedig kényszerpályán mozog az energetikában. Magyar Péter „egy 16 éves fickóra jellemző” viselkedést mutat, miközben a szuverenitás megőrzése a tét.
A Maxima legújabb epizódjában Jarosław Kaczyński, a lengyel Jog és Igazságosság elnöke beszélgetett Szalai Zoltánnal a lengyel és a magyar politikai helyzetről, valamint az Európai Unió jövőjéről. Véleménye szerint a térség politikai küzdelmei mögött nemcsak belső, hanem külső erők is meghatározó szerepet játszanak.
A lengyel választások kapcsán, amelyek nyomán Donald Tusk kormánya hatalomra került, egyértelműen fogalmazott:
„Nem nyerték volna meg a választásokat a külső befolyás nélkül.”
Meglátása szerint ez a jelenség nemcsak Lengyelországra korlátozódik, hanem egy szélesebb európai folyamat része, amely alakítani kívánja a közép-európai politikai viszonyokat is.
A beszélgetés során kitért a nemzetközi helyzetre is, különösen Ukrajnával kapcsolatban. Volodimir Zelenszkij fenyegetőzését élesen bírálta:
„abszolút megdöbbentem ezen”
– fogalmazott.
Hozzátette: az ilyen lépések nemcsak Ukrajnának, hanem Európának is ártanak.
Az Európai Unió jelenlegi vezetéséről szólva úgy fogalmazott:
Ursula von der Leyen és Manfred Weber a „német neoimperializmus szereplői”.
A közép-európai együttműködésről szólva Kaczyński világossá tette: a politikai különbségek ellenére létezik egy közös alap. Mint mondta, a „szuverenitás megtartása” olyan cél, amely képes összekötni a térség országait, köztük Magyarországot és Lengyelországot is.
Élesen bírálta a politikai ellenfelek működését is: szerinte a jelenlegi gyakorlat már a valóság alapfogalmait is kifordítja.
„Mindent megkérdőjeleznek. A fehér fekete, a fekete fehér.”
A magyar belpolitikával kapcsolatban beszélt Magyar Péter szerepéről. Korábbi tapasztalataira utalva úgy fogalmazott:
„Ismerem az egyes akcióit, amelyek tulajdonképpen egy 16 éves fickóra jellemzőek.”
A kritikákra reagálva kijelentette: a lengyel és magyar jobboldalt rendszeresen azzal bélyegzik meg, hogy „Putyin emberei”, ugyanakkor úgy látja, hogy ezekben a vádakban „az igazságnak semmilyen jelentősége nincs”, kizárólag politikai fegyverként használják.
Az energetikai kérdések kapcsán Magyarország helyzetét sajátosnak írta le, és hangsúlyozta, hogy szerinte hazánk mozgástere korlátozott:
„Magyarországnak nincsen más választása, mint hogy fenntartsa az energetikai függőséget, tehát jó kapcsolatok ápolnak Oroszországgal.”
A külföldi befolyás kérdésére kitérve arról is beszélt, hogy ilyen helyzetekben a nemzetbiztonsági szolgálatok feladata a vádak bizonyítása, és ha a titkosszolgálatok jól működnek, ezt nem nehéz megtenni.
Kiemelte: Európa jövője azon múlik, hogy a nemzetállamok képesek-e megőrizni döntési szabadságukat. Kaczyński szerint a következő időszak politikai döntései meghatározhatják nemcsak az egyes országok, hanem az egész kontinens irányát.
Nézze meg a MAXIMA teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!