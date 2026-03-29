„Nem nyerték volna meg a választásokat külső befolyás nélkül” – Jarosław Kaczyński a MAXIMÁBAN

A kritikákra reagálva kijelentette: a lengyel és magyar jobboldalt rendszeresen azzal bélyegzik meg, hogy „Putyin emberei”, ugyanakkor úgy látja, hogy ezekben a vádakban „az igazságnak semmilyen jelentősége nincs”, kizárólag politikai fegyverként használják.

Az energetikai kérdések kapcsán Magyarország helyzetét sajátosnak írta le, és hangsúlyozta, hogy szerinte hazánk mozgástere korlátozott:

„Magyarországnak nincsen más választása, mint hogy fenntartsa az energetikai függőséget, tehát jó kapcsolatok ápolnak Oroszországgal.”

A külföldi befolyás kérdésére kitérve arról is beszélt, hogy ilyen helyzetekben a nemzetbiztonsági szolgálatok feladata a vádak bizonyítása, és ha a titkosszolgálatok jól működnek, ezt nem nehéz megtenni.

Kiemelte: Európa jövője azon múlik, hogy a nemzetállamok képesek-e megőrizni döntési szabadságukat. Kaczyński szerint a következő időszak politikai döntései meghatározhatják nemcsak az egyes országok, hanem az egész kontinens irányát.