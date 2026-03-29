lengyelország unió szalai zoltán jarosław kaczyński Magyar Péter ukrajna választás

„Nem nyerték volna meg a választásokat külső befolyás nélkül” – Jarosław Kaczyński a MAXIMÁBAN

2026. március 29. 18:09

A lengyel választásokat külső befolyás döntötte el, Ukrajna lépései megdöbbentőek, Magyarország pedig kényszerpályán mozog az energetikában. Magyar Péter „egy 16 éves fickóra jellemző” viselkedést mutat, miközben a szuverenitás megőrzése a tét.

2026. március 29. 18:09
A Maxima legújabb epizódjában Jarosław Kaczyński, a lengyel Jog és Igazságosság elnöke beszélgetett Szalai Zoltánnal a lengyel és a magyar politikai helyzetről, valamint az Európai Unió jövőjéről. Véleménye szerint a térség politikai küzdelmei mögött nemcsak belső, hanem külső erők is meghatározó szerepet játszanak.

A lengyel választások kapcsán, amelyek nyomán Donald Tusk kormánya hatalomra került, egyértelműen fogalmazott:

„Nem nyerték volna meg a választásokat a külső befolyás nélkül.”

Meglátása szerint ez a jelenség nemcsak Lengyelországra korlátozódik, hanem egy szélesebb európai folyamat része, amely alakítani kívánja a közép-európai politikai viszonyokat is.

A beszélgetés során kitért a nemzetközi helyzetre is, különösen Ukrajnával kapcsolatban. Volodimir Zelenszkij fenyegetőzését élesen bírálta:

„abszolút megdöbbentem ezen”

– fogalmazott.

Hozzátette: az ilyen lépések nemcsak Ukrajnának, hanem Európának is ártanak.

Az Európai Unió jelenlegi vezetéséről szólva úgy fogalmazott:

Ursula von der Leyen és Manfred Weber a „német neoimperializmus szereplői”.

A közép-európai együttműködésről szólva Kaczyński világossá tette: a politikai különbségek ellenére létezik egy közös alap. Mint mondta, a „szuverenitás megtartása” olyan cél, amely képes összekötni a térség országait, köztük Magyarországot és Lengyelországot is.

Élesen bírálta a politikai ellenfelek működését is: szerinte a jelenlegi gyakorlat már a valóság alapfogalmait is kifordítja.

„Mindent megkérdőjeleznek. A fehér fekete, a fekete fehér.”

A magyar belpolitikával kapcsolatban beszélt Magyar Péter szerepéről. Korábbi tapasztalataira utalva úgy fogalmazott:

„Ismerem az egyes akcióit, amelyek tulajdonképpen egy 16 éves fickóra jellemzőek.”

A kritikákra reagálva kijelentette: a lengyel és magyar jobboldalt rendszeresen azzal bélyegzik meg, hogy „Putyin emberei”, ugyanakkor úgy látja, hogy ezekben a vádakban „az igazságnak semmilyen jelentősége nincs”, kizárólag politikai fegyverként használják.

Az energetikai kérdések kapcsán Magyarország helyzetét sajátosnak írta le, és hangsúlyozta, hogy szerinte hazánk mozgástere korlátozott:

„Magyarországnak nincsen más választása, mint hogy fenntartsa az energetikai függőséget, tehát jó kapcsolatok ápolnak Oroszországgal.”

A külföldi befolyás kérdésére kitérve arról is beszélt, hogy ilyen helyzetekben a nemzetbiztonsági szolgálatok feladata a vádak bizonyítása, és ha a titkosszolgálatok jól működnek, ezt nem nehéz megtenni.

Kiemelte: Európa jövője azon múlik, hogy a nemzetállamok képesek-e megőrizni döntési szabadságukat. Kaczyński szerint a következő időszak politikai döntései meghatározhatják nemcsak az egyes országok, hanem az egész kontinens irányát.

Nézze meg a MAXIMA teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elcapo-3
2026. március 29. 19:17
Az államfő az jobboldali. Így tudják ellensúlyozni a Tuskó ámokfutását.
machet
2026. március 29. 19:10
Nem ismertétek fel a helyzetet öreg.Utólag már késő.
csulak
2026. március 29. 18:49
soha tobbe baloldalt !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!