Magyar Péter és a Benes-dekrétumok: ebben is hazudott a Tisza-vezér

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
A Tisza-vezér azt ígérte minden eszközzel fel fog lépni a Benes-dekrétumokkal szemben. Ezzel szemben az elvtársai nem engedték, hogy Gubík László, a felvidéki Magyar Szövetség elnöke felszólaljon az EP egyik ülésén ebben a témában. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 62. rész.
Magyar Péter szavakban többször is kiállt a Benes-dekrétumokkal szemben, de amikor cselekedni kellett, akkor gyorsan kiderült, hogy ebben az ügyben is hazudott.
2026. március 18-án az Európai Parlament egyik legbefolyásosabb bizottságának, az Állampolgári Jogi, Belügyi és Igazságügyi Bizottságnak (LIBE) ülésén a napirendi pontok között szerepelt a szlovákiai Büntető Törvénykönyv módosításából eredő jogállamisági és alapvető jogokkal kapcsolatos kockázatok, valamint a háború utáni, kollektív felelősségen alapuló jogszabályok (a Benes-dekrétumok) további alkalmazásának megvitatása.
A Fidesz kezdeményezte, hogy a LIBE-bizottságban meghallgathassák a felvidéki magyarság politikai vezetőjét is. Egy hete kaptam arról értesítést, hogy ez nem fog megvalósulni. Hogy erről ki döntött, erről nem tájékoztattak, csak arról, hogy a bizottság ülésén nem szólalhatok fel – mondta Gubík.
