Ft
Ft
14°C
6°C
Ft
Ft
14°C
6°C
03. 29.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 29.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar szövetség Magyar Péter hazugságai Magyar Péter

Magyar Péter és a Benes-dekrétumok: ebben is hazudott a Tisza-vezér

2026. március 29. 07:45

A Tisza-vezér azt ígérte minden eszközzel fel fog lépni a Benes-dekrétumokkal szemben. Ezzel szemben az elvtársai nem engedték, hogy Gubík László, a felvidéki Magyar Szövetség elnöke felszólaljon az EP egyik ülésén ebben a témában. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 62. rész.


Kovács András
Kovács András

Magyar Péter szavakban többször is kiállt a Benes-dekrétumokkal szemben, de amikor cselekedni kellett, akkor gyorsan kiderült, hogy ebben az ügyben is hazudott. 

Magyar
Magyar Péter a Benes-dekrétumok ügyében is hazudott
Forrás: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Magyar Péter ebben a témában is hazudott

2026. március 18-án az Európai Parlament egyik legbefolyásosabb bizottságának, az Állampolgári Jogi, Belügyi és Igazságügyi Bizottságnak (LIBE) ülésén a napirendi pontok között szerepelt a szlovákiai Büntető Törvénykönyv módosításából eredő jogállamisági és alapvető jogokkal kapcsolatos kockázatok, valamint a háború utáni, kollektív felelősségen alapuló jogszabályok (a Benes-dekrétumok) további alkalmazásának megvitatása. 

A Fidesz kezdeményezte, hogy a LIBE-bizottságban meghallgathassák a felvidéki magyarság politikai vezetőjét is. Egy hete kaptam arról értesítést, hogy ez nem fog megvalósulni. Hogy erről ki döntött, erről nem tájékoztattak, csak arról, hogy a bizottság ülésén nem szólalhatok fel – mondta Gubík. 

  • Tehát a Magyar Pétert a soraiban tudó Európai Néppárt és baloldali szövetségesei megakadályozták a Magyar Szövetség politikusának a felszólalását. 
  • Ennyit arról, hogy Magyar Péter minden körülmények kiáll a Benes-dekrétumokkal szemben. 

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
•••
2026. március 29. 08:24 Szerkesztve
Eléggé unalmassá vált Magyar Péter visszatérő szapulása! Ilyen nincs, nem létezik, hogy jót, kedvező méltatást senki nem ír Magyar Péterről! Észleljük, tapasztaljuk, hogy itt a honlapon is, jelen vannak a "Tisza" elkötelezett hívei, s bizony elvárható lenne, hogy kísérletet tegyenek Magyar Péter "eladására", elfogadtatására..! Kádár Jánosról vélekedtem úgy, hogy olyan, mint pont a Déli sarokpontra épült ház, amelynek csak északi oldala lehetséges, azaz semmi pozitívum, ami persze nem egészen igaz, mert felhozható, hogy jól sakkozott... Baráti viszonyban voltam Kádár-közeli pincérével, ki azért tanult meg jól sakkozni, hogy szükség esetén a Főnök rendelkezésére állhasson... Nos, a jogos, vagy jogtalan Orbán-gyűlölet, a "mocskos Fidesz" helyett szívesen olvasgatnám a Magyar Péter jóságáról, erényeiről szóló, taglaló, méltató írásokat, hozzászólásokat... Üde színfoltja lehetne a honlapnak, a mocskolódások helyett..! Várom, elvárom az ilyetén történő megnyilvánulásokat..!
Válasz erre
2
0
Szerintem
2026. március 29. 08:04
Teljesen mindegy, hogy a tiszafostos mit hazudozik. Jól megszervezték a benesi botrányt a hazai és szlovák balfaszok egymással egyeztetve. A szlovák balfaszok kezdeményezték a benesi dekrétum felmelegítését. Ha Fico nem megy bele, akkor bukik. Ha belemegy is, akkor hátha sikerülhet a jelenleg együttműködni képes kèt ország közé éket verni. Ezért próbálkoznak képmutatóan még magyarkodni is a hazai balfaszok, akik amúgy gyűlölve a külhoniakat elvennék a szavazati jogukat és az állampolgárságukat is. Ahogy azt folyton hangoztatják is. Ahogy a tiszafostos meg is mondta Nagyváradon, hogy az ottani magyarok csak román földön élő románok, mivel számára nem léteznek olyanok, hogy külhoni magyarok.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!