magyarország egyesült államok donald trump európai bizottság orbán viktor

Ilyen még nem volt: a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorukba léptek

2026. március 21. 12:31

A Trump–Orbán szövetség a nyugati világban tapasztalható kulturális és politikai átrendeződés sarokköve lehet.

2026. március 21. 12:31
Giró-Szász András
Giró-Szász András

Orbán Viktor és Donald Trump év­tizedes kapcsolata a szövetségből barátsággá válás folyamataként írható le a legjobban. A magyar miniszterelnök az európai vezetők közül elsőként, sőt egyetlenként állt ki a 2016-os kampányban Trump mellett, majd támogatta elnökségét, mellette maradt a veresége után és az őt érő támadások ellenére, s hitt a visszatérésében. Ennek következménye az amerikai hozzáállás 2025-ben bekövetkező változása.

A magyar kormány egyik fontos célja volt meggyőzni az amerikai elnököt arról, hogy hazánk kapjon mentességet az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók alól, hiszen ellenkező esetben hatalmas károk érnék az ország gazdaságát:

jelentősen sérülne az energiabiztonsága, a lakosságra pedig súlyos többletterhelés nehezedne.

A másik fontos feladat, hogy a kormány gazdasági, pénzügyi és nemzetközi hatalmi szempontokat is figyelembe véve biztosítani tudja a tartós ellenállás feltételeit a folyamatosan támadó és a pénzügyi zsarolástól sem tartózkodó Európai Bizottsággal szemben.

A washingtoni tárgyalások teátrális hangsúlyain csak a politikai és gazdasági eredményessége mutat túl, hiszen – a fanyalgások, kétkedések és félremagyarázások ellenére – mindent elért a magyar kormányfő, amit akart. Magyarország az oroszországi olaj- és gázimportra kivetett szankciók alól határozatlan időre mentességet kapott. Az Egyesült Államok nem tekinti a szankciós politikája megsértésének, ha a Mol befolyást szerez a Balkán több jelentős kőolaj-finomítójában. Azaz a kormány nemcsak a hazai energiaellátás biztosítása, hanem az ország közép-európai stratégiai érdekeinek kiterjesztése terén is meghatározó lépéseket tett. Az atomenergetika területén szintén születtek megállapodások, amelyek segítik Magyarország diverzifikációját a nukleáris fűtőanyagok beszerzésében. Az építés alatt álló Paks II. is mentességet kapott az amerikai szankciók alól. A nukleáris energia egyéb területein megvalósítandó együttműködésről, azaz kis moduláris reaktorok (SMR) és a kiégett fűtőelemek tárolásának fejlesztéséről a két ország szándéknyilatkozatot írt alá. Ennek köszönhetően a következő évtizedben Magyarország az SMR-technológia európai piacvezetőjévé válhat.

Megállapodtak amerikai védelmi eszközök beszerzéséről, űrkutatási együttműködésről, oktatási partnerségről és újbóli vízummentességről is.

A leginkább figyelemre méltó dolog pedig az volt, hogy az Egyesült Államok kimondta: pénzügyi védőhálót nyújt Magyarországnak. Az amerikai elnök ígéretet tett arra, hogy ha hazánk pénzügyi nehézségekkel vagy a növekedését gátló akadályokkal szembesülne, az USA készen áll a segítségnyújtásra. Ez kellő flexibilitású pénzügyi mankót jelent, amely eredményesen semlegesítheti a magyar kormányfő európai uniós – politikai, világnézeti és gazdasági – ellenfeleinek álszent és valótlan magyarázatokkal indokolt támadásait.

Az elnök a washingtoni találkozón utalt rá, februárban pedig külügyminisztere Budapesten egyértelműsítette: a pénzügyi védőpajzs, hasonlóan az energetikai szankciók alóli mentességhez, kizárólag az Orbán Viktor által vezetett magyar kormánynak szól, csak a két vezető közötti jó viszonynak köszönhető, s addig van érvényben, amíg a magyar miniszterelnök pozíciójában marad.

A magyar–amerikai kapcsolatok tehát aranykorukba léptek. Orbán Viktort és Donald Trumpot összekötik a közös értékek, vagyis a migrációellenesség, a nemzeti szuverenitás középpontba helyezése, a progresszív-liberális ideológiával és vadhajtásaival szembeni fellépés, valamint a háborúellenes, békepárti gondolatok. A konzervatív ideológiai szövetségen túl a kölcsönös politikai tisztelet és a szoros személyes viszony határozza meg a kapcsolatukat. 

Ez a szövetség a nyugati világban tapasztalható kulturális és politikai átrendeződés sarokköve lehet.

A szerző politikai tanácsadó

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bundasan
•••
2026. március 21. 13:34 Szerkesztve
Nos, ez így van, vannak dolgok, amiben adtak előnyöket és lazítottak azon hurkon ami rajtunk van/volt/lesz az amcsik által. Ettől függetlenül miután Trump bácsi továbbra is ezerrel tolja az ukránokat és az iráni háborút is sikeresen kirobbantotta, nem leszek meglepve, ha megint jön pár ciklus demokrata rémálom. Ez van, nem tanulnak a hibáikból. Csalódás amit művelnek, ennél lehetett volna sokkal de sokkal okosabban is csinálni. Zsidók meg háttérhatalom ide vagy oda...
nuevoreynuevaley
2026. március 21. 13:25
+ iden felidos valasztasok, Trump a ciklusa vegeig bena kacsa lesz, aztan meg jonnek vissza a Demokratak ...bekeparti kampannyal Ennyit a vilagrendszervaltasru
nempolitizalok-0
2026. március 21. 13:23
Akkor ebben az aranykorban Donald leállíthatná Zselét, mert jól láthatóan az olajunkkal zsarol.
nuevoreynuevaley
2026. március 21. 13:18
A Trump-Orban szovetseg eddig annyiban all, hogy lemondunk az orosz olajrol, cserebe amcsi fegyvereket veszunk...es beszopjuk Trump vamjait is. Csupa orom, de legalabb beket hozott :)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!