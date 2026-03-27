Árad a propaganda: a Telex úgy belelendült Radnai Márk kampányába, hogy a drogbotrányát is elfelejtette megírni
Akcióban a független-objektív sajtó.
Gyáva menekülés zajlik a csúnya ukrán kémkedési ügyből.
„Gyáva menekülés zajlik a csúnya ukrán kémkedési ügyből. A tiszások terelnek és megpróbálnak egy utolsó nagy hazugsággal nekifutni a választások előtti két hétnek, ebben a sprintben a manipulációs pályafutását élete legnagyobb hazugságával befejező Hann Endre adta meg a kezdőlökést.
Most már tényleg csak egy óriási levegővétel van hátra, mindenki belead mindent a választások finise előtt. Ez a nemzeti oldal számára a számvetést, a tervezést és az összefogást jelenti, Orbán Viktor emberfeletti teljesítménnyel diktálja a tempót ebben a végső sprintben A Tisza Pártnál pedig a hazaárulás, a folyamatos terelés és menekülés, a vaskosabbnál vaskosabb hazugságok jelentik a teljesítményt. Ahogy kiderült az ukránokkal való összejátszás, a Tisza Párt informatikusainak súlyos hazaárulása, már csak a szokásos bolsevik trükk maradt Magyar Péter és a tiszás banda számára. Mindent rákenni a másikra, letagadni a nyilvánvaló tényeket és segítségül kérni a hattyúdalra készülő Hann Endrét. Egytől egyig nemtelen és gusztustalan lépés, tökéletesen illik a pannon Caligula repertoárjába.
A közvélemény-kutatás szakmája csúnyán leszerepelt már egy ideje, ám az utolsó kegyelemdöféseket az a Hann Endre vitte be, aki évtizedek óta űzi már a manipulációs szakmát, mert amit a Mediánnal csinált, az minden, csak nem közvélemény-kutatás. Időnként kifejezetten pontos méréseket is tudott produkálni, ebből látszik, hogy még súlyosabb a bűne, hiszen nem kókler, hanem tudatos hazudozó. Most elkövette pályafutása legnagyobb húzását, amikor - vélhetően Magyar Péter toporzékolásának engedve - előjött egy 23 százalékos tiszás előnnyel a Fidesz előtt. Mindez nevetséges lenne, ha nem lenne rendkívül veszélyes, hiszen a szektások április 12-én a valóságot meglátva nem lesznek képesek azt befogadni, ezért a tervezett tombolás várható majd. Hann pedig már ki is jelentette, hogy a választásokat követően vélhetően nem folytatja majd pályafutását. Hát igen, ilyen aljas hazugságok és befolyásolási kísérleteket követően nehéz is lenne bárki szemébe nézni.”
Ezt is ajánljuk a témában
Akcióban a független-objektív sajtó.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP