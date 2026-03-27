„Gyáva menekülés zajlik a csúnya ukrán kémkedési ügyből. A tiszások terelnek és megpróbálnak egy utolsó nagy hazugsággal nekifutni a választások előtti két hétnek, ebben a sprintben a manipulációs pályafutását élete legnagyobb hazugságával befejező Hann Endre adta meg a kezdőlökést.

Most már tényleg csak egy óriási levegővétel van hátra, mindenki belead mindent a választások finise előtt. Ez a nemzeti oldal számára a számvetést, a tervezést és az összefogást jelenti, Orbán Viktor emberfeletti teljesítménnyel diktálja a tempót ebben a végső sprintben A Tisza Pártnál pedig a hazaárulás, a folyamatos terelés és menekülés, a vaskosabbnál vaskosabb hazugságok jelentik a teljesítményt. Ahogy kiderült az ukránokkal való összejátszás, a Tisza Párt informatikusainak súlyos hazaárulása, már csak a szokásos bolsevik trükk maradt Magyar Péter és a tiszás banda számára. Mindent rákenni a másikra, letagadni a nyilvánvaló tényeket és segítségül kérni a hattyúdalra készülő Hann Endrét. Egytől egyig nemtelen és gusztustalan lépés, tökéletesen illik a pannon Caligula repertoárjába.