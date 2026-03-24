03. 24.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
tisza párt gulyás gergely Panyi Szabolcs hazaárulás

Gulyás Gergely: Nem csupán politikai, hanem büntetőjogi értelemben is hazaárulást követett el Panyi Szabolcs

2026. március 24. 09:08

A Miniszterelnökséget vezető miniszter tiszta vizet öntött a pohárba.

A hazaárulás büntetőjogi tényállásának felel meg, amit Orbán Anitának, a Tisza Párt miniszterjelöltjének egy munkatársa tett – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Bátaszéken. Gulyás Gergely a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón kifejtette: bár 

„eddig a hazaárulást a szó politikai értelmében használtuk, most viszont azt látjuk, hogy valóban a hazaárulás büntetőjogi tényállásának megfelelően”

 cselekedett a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjének egy munkatársa, bizalmasa.

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
Ez az ember „bevallotta, hogy közreműködik a hivatalban lévő magyar külügyminiszter lehallgatásában, és ezzel kapcsolatos információk megszerzésében és továbbításában” – mondta, kiemelve, hogy

 „ez olyan példátlan botrány, amelyhez hasonlót soha nem láttunk”.

Rámutatott: egy normális országban az az ember, aki Orbán Anitához hasonló kapcsolatokat tart fenn, másnap távozik a közéletből, illetve a közélet közelébe sem kerül. Elfogadhatatlan, hogy ehhez képest „itt 

az eddigi cselekedeteket még durvább rágalmazással próbálják ellensúlyozni”,

 ahogy az is, hogy „valaki a magyar nemzeti érdeket ilyen formában próbálja meg kiárusítani, ilyen formában próbálja meg a külügyminiszterrel szembeni kémkedést, lehallgatást elősegíteni” – fogalmazott.

Újságírói kérdésre közölte: ki kell deríteni, 

miként végezhetett ügynöki tevékenységet egy olyan ember, aki újságírónak adta ki magát, s akinek „tevékenységéből, kapcsolataiból egyértelmű, hogy más állam szolgálatában állt, más államokkal tartott bevallottan kapcsolatot”. 

Tette ezt „a magyar kormány lejáratása érdekében, illetve azért, hogy a kormányról olyan információkat szerezzen, amelyek lehetővé teszik a kabinet és a külügyminiszter megfigyelését” – fejtette ki.

(MTI)

Nyitókép: Képernyőfotó
 

 

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
coyote-0
2026. március 24. 10:15
"Rámutatott: egy normális országban az az ember, aki Orbán Anitához hasonló kapcsolatokat tart fenn, másnap távozik a közéletből, illetve a közélet közelébe sem kerül." Ez a "normális országban hogy lenne" duma egy ellenzéki politikustól elmenne. De itt 16 éve a Fidesznek van kétharmada, szóval lett volna ideje "normális országot" kialakítani. Ha mégse volt, akkor itt az idő: tegye meg a feljelentést Gulyás.
c-critical
2026. március 24. 10:12
Akkor? Tegnap délután óta várom azt a hírt, ami arról szól, hogy őrizetbe vették ezt a gecit.
Picnic Niki
2026. március 24. 10:11 Szerkesztve
Titkosszolgálati nyomásra történt házkutatás a Tiszát segítő informatikusoknál. Aztán kibukott egy gyanús művelet a párt ellen telex.hu/direkt36/2026/03/24/titkosszolgalati-nyomasra-tortent-hazkutatas-a-tiszat-segito-informatikusoknal-azta.n-kibukott-egy-gyanus-muvelet-a-part-ellen-1 Hosszú, de ez rövidebb klubradio.hu/hirek/direkt36-a-tiszat-segito-informatikusok-ellen-zajlott-titkosszolgalati-akcio-159533. Gondolom a mandisok szerint OK, h egy párt ellen titkoszolgálatot bevetik Pl Az adatlopási vagy adatszivárgási ügyről elsőként a kormánypárti lapok számoltak be, az NNI nyomozást indított, de ennek egyelőre nincs eredménye.
balatontihany-25
2026. március 24. 10:10
No, és őrizetbe vették már..?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!