Gulyás Gergely: Nem csupán politikai, hanem büntetőjogi értelemben is hazaárulást követett el Panyi Szabolcs

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter tiszta vizet öntött a pohárba.
A hazaárulás büntetőjogi tényállásának felel meg, amit Orbán Anitának, a Tisza Párt miniszterjelöltjének egy munkatársa tett – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Bátaszéken. Gulyás Gergely a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón kifejtette: bár
„eddig a hazaárulást a szó politikai értelmében használtuk, most viszont azt látjuk, hogy valóban a hazaárulás büntetőjogi tényállásának megfelelően”
cselekedett a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjének egy munkatársa, bizalmasa.
Ez az ember „bevallotta, hogy közreműködik a hivatalban lévő magyar külügyminiszter lehallgatásában, és ezzel kapcsolatos információk megszerzésében és továbbításában” – mondta, kiemelve, hogy
„ez olyan példátlan botrány, amelyhez hasonlót soha nem láttunk”.
Rámutatott: egy normális országban az az ember, aki Orbán Anitához hasonló kapcsolatokat tart fenn, másnap távozik a közéletből, illetve a közélet közelébe sem kerül. Elfogadhatatlan, hogy ehhez képest „itt
az eddigi cselekedeteket még durvább rágalmazással próbálják ellensúlyozni”,
ahogy az is, hogy „valaki a magyar nemzeti érdeket ilyen formában próbálja meg kiárusítani, ilyen formában próbálja meg a külügyminiszterrel szembeni kémkedést, lehallgatást elősegíteni” – fogalmazott.
Újságírói kérdésre közölte: ki kell deríteni,
miként végezhetett ügynöki tevékenységet egy olyan ember, aki újságírónak adta ki magát, s akinek „tevékenységéből, kapcsolataiból egyértelmű, hogy más állam szolgálatában állt, más államokkal tartott bevallottan kapcsolatot”.
Tette ezt „a magyar kormány lejáratása érdekében, illetve azért, hogy a kormányról olyan információkat szerezzen, amelyek lehetővé teszik a kabinet és a külügyminiszter megfigyelését” – fejtette ki.
(MTI)
Nyitókép: Képernyőfotó