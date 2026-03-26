Felmosták a padlót az ukrán kémbotrány tanújával: vadul kapálózik a Tisza oknyomozó portálja

A frakcióvezető hangsúlyozta: éppen az lett volna kifogásolható, ha a magyar titkosszolgálatok nem vizsgálják az ilyen jellegű kapcsolatokat.

Kocsis Máté rámutatott, az érintett rendőr, Szabó Bence úgy próbál politikai ügyet kreálni a történtekből, hogy közben nem rendelkezik megfelelő rálátással a kémelhárítás működésére.

Kocsis Máté ugyanakkor riasztónak nevezte, hogy az ukrán fél kiterjedt műveleti tevékenységet folytathat Magyarországon. Úgy fogalmazott, hogy a hangsúlyt az ország biztonságának megőrzésére kell helyezni, nem pedig azokra a szervezetekre, amelyek ezt a feladatot ellátják.

A politikus kitért arra is, hogy Magyar Péter a szóban forgó rendőrt „Cattani felügyelőként” emlegeti és méltatja. Kocsis Máté ezzel kapcsolatban megjegyezte: szerinte ellentmondásos, hogy miközben a rendőr ebben az ügyben megszólal, nem foglalkozik a Tisza Párt vezetőihez köthető állítólagos drogfogyasztási ügyekkel, amelyek egyértelműen hatáskörébe tartoznának.

