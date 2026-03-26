03. 26.
csütörtök
Felmosták a padlót az ukrán kémbotrány tanújával: vadul kapálózik a Tisza oknyomozó portálja

2026. március 26. 11:21

Kocsis Máté is reagált a Tisza Párthoz köthető rendőrnek a történetére.

2026. március 26. 11:21
Kocsis Máté Facebook-bejegyzésben reagált annak a Tisza Párthoz köthető rendőrnek a történetére, aki az ukrán kémbotrány kapcsán került a nyilvánosság elé, köszönhetően a Direkt36 interjújának.

A kormánypárti politikus szerint Szabó Bence története ugyan meghatóként lett bemutatva, ám a baloldali sajtó által felkapott ügy félrevezető képet fest, ugyanis a titkosszolgálatok valós feladatát, vagyis a kémelhárítást kifogásolja.

Kocsis Máté kiemelte, a Tisza Párthoz köthető egyes informatikusok kapcsolatban álltak az ukrán nagykövetséggel, és képzésük is ukrán háttérhez köthető. Rámutatott, ezek a személyek már a párt megalakulása előtt is a titkosszolgálatok látókörében voltak, és feltehetően már ukrán beszervezettként kerültek kapcsolatba Magyar Péter politikai közösségével.

A frakcióvezető hangsúlyozta: éppen az lett volna kifogásolható, ha a magyar titkosszolgálatok nem vizsgálják az ilyen jellegű kapcsolatokat.

Kocsis Máté rámutatott, az érintett rendőr, Szabó Bence úgy próbál politikai ügyet kreálni a történtekből, hogy közben nem rendelkezik megfelelő rálátással a kémelhárítás működésére.

Kocsis Máté ugyanakkor riasztónak nevezte, hogy az ukrán fél kiterjedt műveleti tevékenységet folytathat Magyarországon. Úgy fogalmazott, hogy a hangsúlyt az ország biztonságának megőrzésére kell helyezni, nem pedig azokra a szervezetekre, amelyek ezt a feladatot ellátják.

A politikus kitért arra is, hogy Magyar Péter a szóban forgó rendőrt „Cattani felügyelőként” emlegeti és méltatja. Kocsis Máté ezzel kapcsolatban megjegyezte: szerinte ellentmondásos, hogy miközben a rendőr ebben az ügyben megszólal, nem foglalkozik a Tisza Párt vezetőihez köthető állítólagos drogfogyasztási ügyekkel, amelyek egyértelműen hatáskörébe tartoznának.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. március 26. 12:19
A Tisza tele van a MSzP és DK átvedlettjeivel, régi kommunistákkal és utódaikkal. Nekik vannak jó orosz titkosszolgálati kapcsolataik. Ehhez jönnek az ukrán kapcsolatok. Csak a magyar nép érdekeit nem képviseli a Tiszában senki.
tapir32
2026. március 26. 12:18
Magyar Péter nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Nem is titkolja az ukrán ügynökkel a kapcsolatát.
tapir32
2026. március 26. 12:17
A Tisza nem áldozat, hanem elkövető. Szánalmas a vergődésük, amikor áldozat szerepben akarnak tetszelegni. Börtön lesz a vége.
tovarisi-konyec
2026. március 26. 11:55
Szia Henry! Szeretném megköszönni az egész nemzet nevében azt a teljes "szakmai" csődöt, amit sikerült elérned. Biztosan rossz érzéssel tölt el, hogy egy 19 éves srác kicselezett és sikerült olyan bizonyítékokat juttatnia egy hazaszerető nyomozó kezébe, ami tökreteszi az egész maffia rendszert, aminek te is szerves része vagy. Bizonyára az is rosszul esik, hogy több hónapos, éves munkádat tették tönkre, amit most különféle idióta cikkekkel és Kormányinfóval vadul menteni próbáltok:) Remélem az is borzasztóan fáj, hogy a Te csapatod még Vogel Evelin csapatának teljesítményét is alulmúlta. Ez azért köztünk szólva, elég gáz:) Szabó Bence nyomozó mellett minden tiszteletem Gundalfé és Buddháé, akik (a történet alapján) elismerésre méltó biztonsági szakemberekhez méltóan viselkedtek, és betömték a legnagyobb biztonsági rést: az embert. Ha mégis történnének szabotázsok a következő 2 hétben, pontosan tudni fogjuk hogy miért van és hatástalan lesz. Remélem, nem tudtok aludni, férgek. :)
