Felmosták a padlót az ukrán kémbotrány tanújával: vadul kapálózik a Tisza oknyomozó portálja

Bizonyítékok nélkül vádaskodva tett tönkre egy kémelhárító műveletet a Direkt36
Az oknyomozó portál forrása maga vallotta be, hogy nem tudja alátámasztani elméletét.
Kocsis Máté is reagált a Tisza Párthoz köthető rendőrnek a történetére.
Kocsis Máté Facebook-bejegyzésben reagált annak a Tisza Párthoz köthető rendőrnek a történetére, aki az ukrán kémbotrány kapcsán került a nyilvánosság elé, köszönhetően a Direkt36 interjújának.
A kormánypárti politikus szerint Szabó Bence története ugyan meghatóként lett bemutatva, ám a baloldali sajtó által felkapott ügy félrevezető képet fest, ugyanis a titkosszolgálatok valós feladatát, vagyis a kémelhárítást kifogásolja.
Ezt is ajánljuk a témában
Kocsis Máté kiemelte, a Tisza Párthoz köthető egyes informatikusok kapcsolatban álltak az ukrán nagykövetséggel, és képzésük is ukrán háttérhez köthető. Rámutatott, ezek a személyek már a párt megalakulása előtt is a titkosszolgálatok látókörében voltak, és feltehetően már ukrán beszervezettként kerültek kapcsolatba Magyar Péter politikai közösségével.
A frakcióvezető hangsúlyozta: éppen az lett volna kifogásolható, ha a magyar titkosszolgálatok nem vizsgálják az ilyen jellegű kapcsolatokat.
Kocsis Máté rámutatott, az érintett rendőr, Szabó Bence úgy próbál politikai ügyet kreálni a történtekből, hogy közben nem rendelkezik megfelelő rálátással a kémelhárítás működésére.
Kocsis Máté ugyanakkor riasztónak nevezte, hogy az ukrán fél kiterjedt műveleti tevékenységet folytathat Magyarországon. Úgy fogalmazott, hogy a hangsúlyt az ország biztonságának megőrzésére kell helyezni, nem pedig azokra a szervezetekre, amelyek ezt a feladatot ellátják.
A politikus kitért arra is, hogy Magyar Péter a szóban forgó rendőrt „Cattani felügyelőként” emlegeti és méltatja. Kocsis Máté ezzel kapcsolatban megjegyezte: szerinte ellentmondásos, hogy miközben a rendőr ebben az ügyben megszólal, nem foglalkozik a Tisza Párt vezetőihez köthető állítólagos drogfogyasztási ügyekkel, amelyek egyértelműen hatáskörébe tartoznának.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP