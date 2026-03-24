csapadék viharos szél havas eső deborah magyarország

Élvezzük ki a tavaszt, a hét második felében minden megváltozik – rossz irányba

2026. március 24. 14:29

Nem fogunk örülni annak, ami jön.

2026. március 24. 14:29
Csütörtökön és pénteken kiadós csapadék érkezik, nyugaton havas eső, havazás várható, valamint viharos szél – figyelmeztetett a HungaroMet Zrt. keddi Facebook-bejegyzésében. Azt írták, a hét második felében egy hullámzó front és egy, az olaszok által Deborah-nak keresztelt mediterrán ciklon alakítja Magyarország időjárását. Összességében jelentős lehűlés várható sokfelé kiadós csapadékkal, viharos széllel – írták.

Az előrejelzés szerint csütörtökre virradóra nyugat felől egyre több helyen várható eső, zápor, napközben pedig fokozatosan kelet felé terjed a csapadékzóna, és a Dunától keletre zivatar is kialakulhat. Nyugat felől beborul az ég, de északkeleten, keleten a nap első felében még kisüt a nap. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Tarr Zoltán egy kincs: a Politico kérdésére kikotyogta Magyar Péter egyik legféltettebb titkát

Tarr Zoltán egy kincs: a Politico kérdésére kikotyogta Magyar Péter egyik legféltettebb titkát
Tovább a cikkhezchevron

A Dunántúlon az északira forduló szelet már viharos, akár óránkénti 80-90 kilométeres széllökések is kísérhetik, így nyugaton már reggeltől, délelőttől, keleten a nap második felében megkezdődik a lehűlés, emiatt csütörtök délutántól a Nyugat-Dunántúlon az esőt már havas eső, majd havazás is felválthatja, nemcsak a nyugati határvidék hegységeiben és a Bakonyban, hanem sík területeken is.

Pénteken napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, és az északkeleti vármegyék kivételével többfelé várható eső, zápor, a Nyugat-Dunántúlon havas eső, havazás. Péntek estére a hegyvidéki tájakon akár vastag hótakaró is kialakulhat, de a csapadék intenzitásának függvényében a nyugati síkabb vidékeken is lehet átmenetileg akár több centiméteres vizes, tapadó hóréteg.

Péntek délutántól, estétől lassanként szűnni kezd a csapadék, ezzel együtt nyugaton a halmazállapot várhatóan visszavált esőre. Felhívták a figyelmet arra is, hogy csütörtöktől egyre nagyobb területen kell tartósan erős, sőt - elsősorban a Dunántúlon és északkeleten - viharos északi szélre készülni, a legerősebb széllökések csütörtökön és pénteken 80-90, a hétvégén 60-75 kilométer/óra között alakulhatnak.

A csúcshőmérséklet csütörtökön a Dunántúlon 5 és 12, a Dunától keletre még 12 és 20 Celsius-fok között valószínű, pénteken az ország délnyugati felén már csak 2 és 9, míg másutt 10 és 19 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani, szombaton pedig 8 és 17 fok között alakul a csúcsérték. Az éjszakánként is szeles idő miatt nem várhatóak éjszakai fagyok.

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
terep34
2026. március 24. 16:54
Ha eső nem lesz, buli lesz Ha lesz, nem lesz.
csulak
2026. március 24. 16:14
ha eso jon keleten is, akkor orvendek
tgely
2026. március 24. 15:29
Egyesek a szexet élvezik, míg mások a tavaszt. Azért szerencsére még van választásunk.
kapor tyütyü
•••
2026. március 24. 15:20 Szerkesztve
Nem vagyok már mai gyerek, életem fele alighanem megvolt, de nem győzöm mondogatni, én még megérem, hogy akik most gyalázzák a tavaszi esős időt, pár év múlva fohászkodni fognak érte! Értem én, nem lehet mindenki szántóföldből élő parasztember, de könyörgöm, a belváros is fulladozik a porban, szutyokban, az eső pedig áldás, pláne ilyenkor. Lehűlés? Miért, mit vártak, a kajszinak, mandulának már úgyis annyi, a márciusba még bőven belefér egy-egy kósza havazás, különösen úgy, hogy mínuszos fokok nélkül, regionálisan jelentkezik. Biztos nem vagyunk egyformák, de én szeretem az esőt, a csapadékot még novemberben is. Ritka az, amikor túl sok eső esik: mára odajutottunk, akkora a szárazság, hogy gyakorlatilag bármikor bármennyi eső csak üdvözölhető. Kivéve a városban, ahol rázzák az öklüket és még a hülye média is rásegít: rossz lesz az idő, ájuldoznak! Tudod mon ami, mikor lesz rossz az idő? Majd mikor a 40 fokos napon tíz percet se fogsz kibírni a bőrrák kockázata nélkül.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!