Beköltözve Orbán Viktorhoz – valóra válhat Hajdú Péter álma (VIDEÓ)

Titokzatos videót posztolt Instagram-oldalán Hajdú Péter, amelyben álmából felébredve (vagy álmában?) Orbán Viktorral telefonál. A miniszterelnök elmondja, azt a megkeresést kapta, hogy költözzön be Hajdú Péterhez, de ő inkább arra kéri a műsorvezetőt, hogy költözzön be ő hozzá Felcsútra.

A videó végén felvillanó „Hamarosan...” felirat azt jelentheti, hogy hamarosan az eddigi legkülönlegesebb Beköltözve Hajdú Péterhez adásban láthatunk interjút a miniszterelnökkel.