Megszólalt az újságíró: Szabó Bence ügye valahogy „nem áll össze”

Ezt követően felsorolta, mik a legzavarosabbak pontok a történetben. „Először is az, hogy Szabó Bence miért nem gondol egyszer sem arra, hogy esetleg másik ország titkosszolgálatának dolgozik Henry/V. E. vagy Mos4ik?
Másodszor: az is furcsa, hogy Szabó Bence említést sem tesz arról, hogy mind Buddha, mind Gundalf jó eséllyel maguk is fedett ügynökök, akik feltűnő gyakorisággal jártak be az ukrán nagykövetségre”.
De nehezen érthető, hogy Szabó Bence miért csak Henry/V. E.-t akarta elkapni, miközben Gundalf és különösen Buddha aktív szereplői a magyar politikának, akiket nyilvánvalóan megkörnyékeztek titkosszolgálati eszközökkel – sorolta.
Sőt, a történetből nem derült ki az sem, hogy miért rúgták ki Gundalfot a Tiszából, illetve egyáltalán tényleg kirúgták-e. Szintén homályos az is, hogy Buddha, aki mindenről mindvégig tájékoztatva volt Gundalf által, mit tett az információkkal, kiknek adta tovább. „Hiszen azt még Szabó Bence is elmondja, hogy a Tisza Párt tudott ezekről a beszervezési kísérletekről – bár ugye ez is csak következtetés a részéről, biztosan nem tudhatja. (...) Nehéz megérteni, Szabó Bence hogyan tudott figyelmen kívül hagyni olyan körülményeket, nyomokat, amiket aztán később Gundalf maga is bevallott” – olvasható a véleménycikkben.
Van, ami „nem áll össze”