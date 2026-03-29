Megszólalt az újságíró: Szabó Bence ügye valahogy „nem áll össze”

Az újságíró arra is rámutatott, hogy a történet időrendi sorrendben Szabó Bence elmondása alapján 2025. február 9. és július 8. közé tehető – tekintve, hogy az NNI által 2025. július 8-án lefoglalt eszközök alapján mindösszesen erre az időszakra látott rá Szabó százados. Gundalf 6 hónapnyi telefonbeszélgetése és üzenetváltása a magja mindennek, amiről ez a történet szól.

Kurucz kiemelte, hogy Szabó az interjú során sérelmezte, hogy nem az NNI-t, hanem a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot jelölte ki az AH, hogy az eszközöket lefoglalják, azokon tükörmentést végezzenek. Ahogy azt is sérelmezte, hogy az AH telefonon felvette a kapcsolatot az eljárást irányító „kollégával”, vagyis pontosan látták, hogy mi történik. Szabó ebből is arra a következtetésre jut, hogy az AH már régebb óta megfigyelhette a hajón tartózkodó személyt.

Mint írta, Szabó Bence ezután teljesen az AH irányába terelte a gyanút. Az interjúban elmondta, hogy a nyomozást követően külföldön tartózkodott – Hágában, munkaügyben – és amikor visszacsöppent az ügybe, akkor végül is egy szerencsés véletlen folytán szerzett csak tudomást a további fejleményekről: vezetőhelyettesként; a felettesét helyettesítette a megbeszéléseken. Ekkor derült ki számára az is, 2025 október végére, hogy a lefoglalt eszközöket és fájlokat teljeskörűen felderítették – külön az NNI is. Nem találtak pornográf tartalmakat. Ám

Szabó mégis tovább nyomozott. Holott elvileg itt véget kellett volna érjen a küldetése, hatásköre eddig terjedt ki

– hívta fel a figyelmet Kurucz.