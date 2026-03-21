A magyar szellem láthatatlan múzeuma – Harmincéves a Magyar Örökség Díj

Tegnap délelőtt a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében ismét átadták a „világ magyarságának szellemi becsületrendjét”, a Magyar Örökség díjat. A jubileumi, 114. ünnepség azért is volt emlékezetes, mert a bírálóbizottság élén generációváltás történt: dr. Klinghammer Istvántól prof. dr. Monok István vette át az elnöki stafétát.
Harminc év hosszú idő egy polgári kezdeményezés életében, különösen egy olyan országban, ahol az emlékezetpolitika gyakran válik lövészárok-háborúk áldozatává. Az 1995-ben Makovecz Imre, Fekete György és Farkas Balázs által életre hívott elismerés célja kezdettől fogva egyfajta „láthatatlan szellemi múzeum” létrehozása volt. Ahogy az alapítók akkori nyilatkozata fogalmazott: meg kell nevezni azokat a felemelő tényeket és építő személyiségeket, akik személyes teljesítményükkel valóságos egyensúlyt teremtenek a múlt torz megjelenítésével szemben.
Az idei díjátadó különös aktualitását nemcsak a jubileum, hanem a bírálóbizottság új elnökének, Monok Istvánnak a markáns gondolatai adták. Az MTA Könyvtár főigazgatója a díjátadó előtti beszélgetésünk során nem titkolt szkepszissel, de annál nagyobb felelősségtudattal beszélt a feladatról. Szerinte a magyar örökségpolitika – pártpolitikai színektől függetlenül – sokszor nem kellően átgondolt rendszerben működik.
Monok István nyitóbeszéde (Fotó: Mandiner)
Az elnök az értelmiség felelősségét hangsúlyozza a mai, polarizált közegben:
„Az értelmiséginek kell tudnia a saját érzései mellett olyanfajta észszerű megközelítéseket alkalmazni, amivel igenis meg kell tudni ismerni a másiknak az álláspontját. Nem csak meghallgatni, hanem meg is ismerni, hogy tudjam, hogy ő milyen logika mentén jutott arra a megállapításra.”
Monok István éles határvonalat húz az értékalapú és az érdekalapú gondolkodás közé, leszögezve, hogy míg a politikus érdekből gondolkodik, az értelmiségi számára az érték az elsődleges mozzanat. „A politikus számomra ezért nem értelmiségi” – fogalmazott az új elnök, hozzátéve, hogy a politikai szereplőktől csupán annyit vár el: ne avatkozzanak bele a folyamatokba.
Az interjú során Monok rámutatott arra is, hogy a valódi szellemi teljesítmény elismerésekor nem szabadna engedni a pillanatnyi politikai széljárásnak:
„A kultúra és a tudomány világa nem működhet úgy, mint egy politikai kampány. Ha elfelejtjük az állandó értékeket, és csak azt nézzük, mi szolgálja az aktuális narratívát, akkor éppen a lényeget veszítjük el: a közösség megtartó erejét.”
Ugyanakkor az új elnök nem hallgatta el a díj és a mögötte álló szervezet belső kihívásait sem, ami jelzi, hogy reformokra és tisztánlátásra készül:
„Tisztázni kell a viszonyokat, mert jelen pillanatban eléggé konfúzak a határok. Ez egy egyesület díja, de az egyesület elnöke is részese a döntéseknek. Ez nem feltétlenül szerencsés dolog, ebbe nagyon sokat kell tanulnunk még, nem volt civilizatorikus iskolánk.”
A díjátadó a Magyar Tudományos Akadémia falai között a megszokott emelkedett, mégis közvetlen hangulatban telt. A termet megtöltötték a javaslattevők, a tisztelők és a családtagok, emlékeztetve arra, hogy ez a díj valóban „alulról építkezik”, hiszen bárki tehet javaslatot, arra, hogy kik legyenek a díjazottak, állampolgári előterjesztésként.
A Magyar Örökség díj átadó ünnepsége a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében (Fotó: Mandiner)
Monok István elnöki köszöntőjében rögtön a lényegre tapintott, feszegetve a díj létjogosultságát a hivatalos állami elismerések tengerében. Beszédében hangsúlyozta, hogy a Magyar Örökség díj ott tölti be szerepét, ahol az alkotó nemcsak szakmai sikert ér el, hanem emberileg is példát mutat:
„Magyar tehát mindenki, aki ezt tudja, és ennek a tudatában alkot. Magyar örökség díjas akkor lesz, ha ő maga emberként is konszenzusos egyéniség, erkölcsi tartásból is példát mutat, nem pártoskodik...”
A díjnak továbbra sincs anyagi vonzata; a kitüntetettek egy Szent Koronát ábrázoló nemesfém-jelvényt és egy merített papírra írt oklevelet vehettek át, amelyet a bírálóbizottság tagjai saját kezűleg hitelesítettek.
Az idei névsor ismét bizonyította a merítés szélességét, mind szakmai, mind pedig emberi szempontból:
A Magyar Örökség díj díjazottai és a Bíráló Bizottság tagjai (Fotó: Mandiner)
A Magyar Örökség díj harminc év után is azt a kérdést feszegeti: mit jelent magyarnak lenni egy olyan korban, ahol a kultúránk minden elemében befogadó, mégis ezer szállal kötődik a hagyományaihoz? Monok István szerint az elismerés lényege a válogatás: nem minden örökség, ami régi, de minden érték, ami példát mutat. Amíg létezik egy olyan szakmai grémium, amely képes kikerülni a lobbiérdekeket és a valódi teljesítményre fókuszálni, addig ez a díj nemcsak a múltat konzerválja, hanem a jövőnek is irányt mutat.
Hegyi Barnabás