A magyar szellem láthatatlan múzeuma – Harmincéves a Magyar Örökség Díj

Az elnök az értelmiség felelősségét hangsúlyozza a mai, polarizált közegben:

„Az értelmiséginek kell tudnia a saját érzései mellett olyanfajta észszerű megközelítéseket alkalmazni, amivel igenis meg kell tudni ismerni a másiknak az álláspontját. Nem csak meghallgatni, hanem meg is ismerni, hogy tudjam, hogy ő milyen logika mentén jutott arra a megállapításra.”

Monok István éles határvonalat húz az értékalapú és az érdekalapú gondolkodás közé, leszögezve, hogy míg a politikus érdekből gondolkodik, az értelmiségi számára az érték az elsődleges mozzanat. „A politikus számomra ezért nem értelmiségi” – fogalmazott az új elnök, hozzátéve, hogy a politikai szereplőktől csupán annyit vár el: ne avatkozzanak bele a folyamatokba.

Az interjú során Monok rámutatott arra is, hogy a valódi szellemi teljesítmény elismerésekor nem szabadna engedni a pillanatnyi politikai széljárásnak: