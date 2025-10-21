Ft
10. 21.
kedd
A vidékieket lenézi, az Alaptörvényt megpuccsolná a tiszások korábbi alkotmánybírója

2025. október 21. 08:16

A Tisza-szigetek eseményén hangoztatta vállalhatatlan nézeteit a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

2025. október 21. 08:16
Vörös Imre

Vörös Imre volt alkotmánybíró, a Magyar Tudományos Akadémia tagja nyíltan az alkotmányos rend ellen uszított, azt állítva, hogy egy esetleges Tisza-kormánynak feles többséggel is alkotmányoznia kellene – írja a Magyar Nemzet.

„A kétharmad kapcsán nagyon élesen merül fel, hogy vannak legalisták és legitimisták. Kövezzetek meg, de 

nekem az a véleményem, hogy bizony az új országgyűlésnek és kormánynak azonnal hozzá kell nyúlni az alaptörvényhez, akkor is, ha nincs kétharmada” 

– mondta el egy, a Hegyvidéki Tisza-szigetek és az Aequitas Klub közös eseményén Vörös.

A lap szerint az eseményen Vörös Imre az SZDSZ világképét megidézve arról is szólt, hogy szerinte a bulvárhíreket fogyasztó vidékiek miatt nem lehet népszavazást tartani Magyarországon.

„Tessék belenézni az esti híradóba, amikor Jászakárhol megharapta a postás a kutyát című hírek jönnek. Őszintén megmondom, elborzaszt időnként az a társadalmi összkép, ami a hírekből kibontakozik. Egy buborékban élnek a budapestiek, az ország nem Budapest. Azt kell mondanom, hogy ahhoz kell mérni a népszavazást is, hogy milyen a műveltség szintje, fel tudják-e fogni a kérdést, annak a súlyát satöbbi. Nem tart ott az ország, hogy akár egy alkotmánytervezetről népszavazást lehessen tartani, ez nekünk egy koraszülött intézmény” – fogalmazott a volt alkotmánybíró.

A Magyar Nemzet rámutatott, Vörös Imre mostanában rendre a Tisza Párt körül bukkan fel, és megszólalásai során Magyar Pétert támogatja.

Nyitókép:  képernyőfotó (TV13 televízió/YouTube)
 

 

