A vidékieket lenézi, az Alaptörvényt megpuccsolná a tiszások korábbi alkotmánybírója

Vörös Imre volt alkotmánybíró, a Magyar Tudományos Akadémia tagja nyíltan az alkotmányos rend ellen uszított, azt állítva, hogy egy esetleges Tisza-kormánynak feles többséggel is alkotmányoznia kellene – írja a Magyar Nemzet.

„A kétharmad kapcsán nagyon élesen merül fel, hogy vannak legalisták és legitimisták. Kövezzetek meg, de

nekem az a véleményem, hogy bizony az új országgyűlésnek és kormánynak azonnal hozzá kell nyúlni az alaptörvényhez, akkor is, ha nincs kétharmada”

– mondta el egy, a Hegyvidéki Tisza-szigetek és az Aequitas Klub közös eseményén Vörös.