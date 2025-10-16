Ft
10. 16.
csütörtök
Tisza Párt nyugdíj adóemelés Orbán Viktor

A tiszások elmehetnek a degressziójukkal a brüsszeli szalonokba!

2025. október 16. 08:18

Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert.

2025. október 16. 08:18
null
Orbán Viktor
Orbán Viktor
Facebook

„Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból. A Tisza-adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíjcsökkentés. A progresszív adózás után persze erre is van egy brüsszeli szavuk: degresszió.

Szerintük a magyar nyugdíjrendszer »túl nagylelkű«. Meg aztán a brüsszeli gazdáknak is meg kell felelni. A pénz mehet Ukrajnába, cserébe meglapogatják majd a tiszások vállát az előkelő brüsszeli szalonokban.

Mi 15 éve kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. És ez így is lesz.

Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon. 

A tiszások pedig elmehetnek a degressziójukkal a brüsszeli szalonokba!”

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

google-2
2025. október 16. 10:46
Lám Freund is milyen jól gyógyulgat a brüsszeli szalonokban - visszafelé.
chief Bromden
2025. október 16. 08:43
Ha lehet, még a választások előtt. Nem majd 2027-re ígérgetni, oszt majd lesz valahogy. "S jutott eszembe számtalan Szebbnél-szebb gondolat, Mig állni látszék az idő, Bár a szekér szaladt." (Petőfi, Füstbe ment terv Csak a pojáca dépékások miatt, na jó, nem mindegyik az)
Kanmacska
2025. október 16. 08:29
Minden ellenzéki messiás mellett felbukkannak az MSZP-SZDSZ kormány gazdaságpolitikusai, akik brüsszelnek megfelelő megszorításokat szeretnének beveztni győzelmük esetén. Ezek nem a magyar emberek érdekeit nézik, hanem a nemzetközi tőke hasznát, meg az ukrajnai háború politikai céljait. Ezek a TiSza Pártnál is jelen vannak és Magyar Péter örül nekik.
red-bullshit
2025. október 16. 08:27
Depressziós agyhalott szigetek.
