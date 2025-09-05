Hasonló, konkrétumok nélküli választ adott a pártelnök a mezőcsáti fórumon, amelyen az egyik kérdező a munkaidőkeret szabályozást kifogásolta, vagyis azt, hogy nem a hónap vége után kap túlórapénzt, hanem csak a tizenkét hónapos időszak végén. Magyar Péter a válaszában a Molt és az oligarchákat kritizálta, de nem tett semmiféle ígéretet a munkaidőkeret szabályozásának a munkavállalók javára történő felülvizsgálatára.

Magyar Péter nagyon nincs képben a munka világának szabályaival, vagy ha mégis, akkor nem kívánja nyilvánosságra hozni a pártja valamelyik munkacsoportjának konkrét elképzeléseit.

De az is lehet, hogy tekintettel van azoknak a vállalkozóknak (akik akár munkaadók is lehetnek) az érdekeire, akik pártja működését anyagilag finanszírozzák. Akárhogy is van: mintegy négymillió olyan foglalkoztatott van Magyarországon, akik nem önfoglalkoztatók – az ő külön megszólításukat egyelőre nem tartja szükségesnek a Tisza elnöke a választási győzelemhez.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***