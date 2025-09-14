„Eltekintve az agresszív, akasztást és vért követelő szektás ütődöttektől, a tiszások derékhada bizony a régi milliomosok közül került ki. Idegesíti őket, hogy már nincsenek egyedül, nem kivételezettek, visszavágynak a szocialista kormányok idejébe, amikor nem kellett családi autókat előzgetni az Adria felé, mert rajtuk kívül senkinek nem volt pénze nyaralni.

Ez már proletárdiktatúra – viccelődnek keserűen némelyek, utalva arra, hogy múltkor nem kaptak helyet a kedvenc füredi éttermében, mert egy klímaszerelő a háztartásbeli feleségével és a gyerekekkel elfoglalta a kedvenc asztalát. Ráadásul már nagyon éhes volt, hiszen hiába indult el időben, belefutott az évszázad dugójába az M7-esen. A minőségi autója pedig hiába minőségi, ott totyogott a támogatott, 7 személyes Dacia mögött, amit minden bizonnyal egy villanyszerelő vezetett.

A szegény vezérigazgatók, bankfiók vezetők, vállalati jogászok és orvosbárók joggal haragudnak a kormányra. A kormány miatt van dugó az M7-esen, már nemcsak nyáron, hanem tavasszal és ősszel is, mert a klímások meg villanyszerelők pimasz módon odajárnak étterembe és kirándulni. Olyan éttermekbe, ahova korábban csak kasztbeliek jártak, nem prolik és közemberek. A kormány képes volt olyan embereket felemelni, akiknek nincs egyetemi végzettsége, csak szakmája. Illetve, ami még dühítőbb, nem felemelte őket, hanem hagyta őket felemelkedni. Így, mivel saját erejükből érték el a középosztálybeli életszínvonalat, nem is hálásak érte az elitnek. Hanem dugót csinálnak az M7-esen és elfoglalják a kedvenc éttermeket.

Nade. Végre itt ez a jó kis Tisza Párt, ez a Bokros-csomag óta nem látott gazdasági akcióterv, ami végre bezárja a prolikat oda, ahova valók. Nem kell Puzsért megválasztani főpolgármesternek, aki 15 perces városokat csinálna, hogy a prolik ne jöhessenek ki a lakótelepről, hanem egyszerűen nem lesz pénzük autóra és étteremre. El kell venni a prolitól azt a pénzt, amit nyaralásra meg étteremre költene el feleslegesen – az adókat tulajdonképpen erre találták ki!