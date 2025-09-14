Ft
09. 14.
vasárnap
Tisza Párt adópolitika M7 orvosbáró Magyar Péter Adria

Tisza Párt: milliomosok bosszúja az átlagpolgáron a balatoni dugókért

2025. szeptember 14. 07:42

A Tisza Párt azért akarja szarrá adóztatni az embereket, hogy ne zavarják a gazdagok nyaralását.

2025. szeptember 14. 07:42
null
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Pesti Srácok

„Eltekintve az agresszív, akasztást és vért követelő szektás ütődöttektől, a tiszások derékhada bizony a régi milliomosok közül került ki. Idegesíti őket, hogy már nincsenek egyedül, nem kivételezettek, visszavágynak a szocialista kormányok idejébe, amikor nem kellett családi autókat előzgetni az Adria felé, mert rajtuk kívül senkinek nem volt pénze nyaralni.

Ez már proletárdiktatúra – viccelődnek keserűen némelyek, utalva arra, hogy múltkor nem kaptak helyet a kedvenc füredi éttermében, mert egy klímaszerelő a háztartásbeli feleségével és a gyerekekkel elfoglalta a kedvenc asztalát. Ráadásul már nagyon éhes volt, hiszen hiába indult el időben, belefutott az évszázad dugójába az M7-esen. A minőségi autója pedig hiába minőségi, ott totyogott a támogatott, 7 személyes Dacia mögött, amit minden bizonnyal egy villanyszerelő vezetett.

A szegény vezérigazgatók, bankfiók vezetők, vállalati jogászok és orvosbárók joggal haragudnak a kormányra. A kormány miatt van dugó az M7-esen, már nemcsak nyáron, hanem tavasszal és ősszel is, mert a klímások meg villanyszerelők pimasz módon odajárnak étterembe és kirándulni. Olyan éttermekbe, ahova korábban csak kasztbeliek jártak, nem prolik és közemberek. A kormány képes volt olyan embereket felemelni, akiknek nincs egyetemi végzettsége, csak szakmája. Illetve, ami még dühítőbb, nem felemelte őket, hanem hagyta őket felemelkedni. Így, mivel saját erejükből érték el a középosztálybeli életszínvonalat, nem is hálásak érte az elitnek. Hanem dugót csinálnak az M7-esen és elfoglalják a kedvenc éttermeket.

Nade. Végre itt ez a jó kis Tisza Párt, ez a Bokros-csomag óta nem látott gazdasági akcióterv, ami végre bezárja a prolikat oda, ahova valók. Nem kell Puzsért megválasztani főpolgármesternek, aki 15 perces városokat csinálna, hogy a prolik ne jöhessenek ki a lakótelepről, hanem egyszerűen nem lesz pénzük autóra és étteremre. El kell venni a prolitól azt a pénzt, amit nyaralásra meg étteremre költene el feleslegesen – az adókat tulajdonképpen erre találták ki!

Jó adópolitikával ugyanis meg lehet akadályozni, hogy holmi klímások és villanyszerelők dugót csináljanak az M7-esen.

A Balaton is visszanyerhetné a régi arcát, amikor a prolik max. Siófokig jöhettek el évente egyszer. Messzebb csak a szocializmusban nyaralót lopott káderek és a rendszerváltás ügyeskedői juthattak el. És nem volt dugó sem. Az étteremben meg volt mindig szabad asztal.

Embertársaim! Nem engedhetjük meg, hogy Magyarországon rosszul érezzék magukat a milliomosok! Adózzunk havonta több százezer forinttal többet, hogy ne legyen pénzünk nyaralni és szórakozni! Mert azzal csak zavarjuk azokat, akik megérdemlik a gazdagságot!

Najó, csak vicceltem. Leszarom őket. Tök szívesen ülök a dugóban, tudva, hogy ők is ott szoronganak. És utána beülök előttük az étterembe. A szaki haverom meg odaköltözik a családdal melléjük, mert keres annyit, mint egy orvosbáró vagy egy vállalati jogász. A 33 százalékos adóról meg álmodozzanak tovább, de nélkülünk!”

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

sagirdilsiz-2
2025. szeptember 14. 07:53
Dobrev Klára sápítozási készlete bővülhet: Hány balatoni lángost lehetne venni abból a pénzből, amennyivel több adót fog évente fizetni az idén még M7-en araszoló polgár, ha lesz annyi agyhalott, aki ennek teret enged.
