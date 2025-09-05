Azért ehhez nagyon vastag bőr kell.

Te jártál oda Orbánhoz tapsikolni. Rá szavaztál, tőle kaptál így, úgy, amúgy az elmúlt 15 évben több száz millió forintot.

Gyurcsány pedig egyszer indult Orbán ellen – és legyőzte. Hiába szavaztál már akkor is a Fideszre. Ő, veled ellentétben, sosem szavazott a Fideszre.

Fotó: épp a lehallgatott feleségeddel - aki kijárta neked a bulista állásokat - megérkezel Orbánhoz Kötcsére. Ott Gyurcsány Ferenccel sosem találkoztál. Csak Mészáros Lőrinccel, akitől még tavaly tavasszal is munkát kértél.”

Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldala

