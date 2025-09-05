Hatalmas botrány tört ki Lengyelországban: romántól kapott nagy elismerést Orbán
Szerinte a magyar miniszterelnök Európa és a keresztény civilizáció vezetője.
Azért ehhez nagyon vastag bőr kell.
„Üzenet Magyar Péternek
Megint nem én bántom a Tisza Párt elnökét, csak megvédem a közösségem.
Mész Kötcsére, mint hős ellenzéki. Orbán meg induljon nyugodtan Gyurcsány Ferenc kötcsei hazából…
Te jártál oda Orbánhoz tapsikolni. Rá szavaztál, tőle kaptál így, úgy, amúgy az elmúlt 15 évben több száz millió forintot.
Gyurcsány pedig egyszer indult Orbán ellen – és legyőzte. Hiába szavaztál már akkor is a Fideszre. Ő, veled ellentétben, sosem szavazott a Fideszre.
Fotó: épp a lehallgatott feleségeddel - aki kijárta neked a bulista állásokat - megérkezel Orbánhoz Kötcsére. Ott Gyurcsány Ferenccel sosem találkoztál. Csak Mészáros Lőrinccel, akitől még tavaly tavasszal is munkát kértél.”
Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldala
***