09. 05.
péntek
kötcsei Orbán Fidesz Gyurcsány Ferenc

Te jártál oda Orbánhoz tapsikolni. Rá szavaztál, tőle kaptál több száz millió forintot

2025. szeptember 05. 10:31

Azért ehhez nagyon vastag bőr kell.

2025. szeptember 05. 10:31
Gréczy Zsolt
Gréczy Zsolt
Facebook

„Üzenet Magyar Péternek

Megint nem én bántom a Tisza Párt elnökét, csak megvédem a közösségem.

Mész Kötcsére, mint hős ellenzéki. Orbán meg induljon nyugodtan Gyurcsány Ferenc kötcsei hazából…

Azért ehhez nagyon vastag bőr kell. 

Te jártál oda Orbánhoz tapsikolni. Rá szavaztál, tőle kaptál így, úgy, amúgy az elmúlt 15 évben több száz millió forintot.

Gyurcsány pedig egyszer indult Orbán ellen – és legyőzte. Hiába szavaztál már akkor is a Fideszre. Ő, veled ellentétben, sosem szavazott a Fideszre.

Fotó: épp a lehallgatott feleségeddel - aki kijárta neked a bulista állásokat - megérkezel Orbánhoz Kötcsére. Ott Gyurcsány Ferenccel sosem találkoztál. Csak Mészáros Lőrinccel, akitől még tavaly tavasszal is munkát kértél.”

Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldala

***

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

zakar zoltán béla
2025. szeptember 05. 11:46
Csókoljátok meg egymást, mint Ursula Volodimirt!
chief Bromden
2025. szeptember 05. 11:31
Van benne valami. Kukázott benneteket, az volt a munkája. 22 előtt elbuktatok a gazdáitok előtt, jött egy új küldöttjük. Most már azt sem tudnak küldeni, a főnök betöltötte időben az új ellenzéki "vezér" szerepét. Sakk - matt.
kbs-real
2025. szeptember 05. 11:23
Minden pofon jó helyre megy. Küldhetne neki Gréczy képeket is.
Szélhámosok kíméljenek
2025. szeptember 05. 11:22
Nem sokszor mondtam ilyet, de most néhány apróbb tévedéstől eltekintve Gréczy elvtársnak igaza van...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!