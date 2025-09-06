Soha nem látott kulisszatitkok Kötcséről

Orbán Viktor beszéde Kötcsén – kövesse velünk a Mandiner YouTube-csatornáján!
Vasárnap következik a miniszterelnök várva várt, hagyományos felszólalása, amit idén először élőben követhet a Mandineren!
A Mandiner is élőben fog jelentkezni a helyszínről.
Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke videós Facebook-posztban osztott meg néhány kulisszatitkot a holnapi, immár 24. kötcsei találkozóról.
Az már hagyomány, hogy a résztvevők jótékonysági célra felajánlanak egy bizonyos összeget, idén az ukrajnai háború kárpátaljai magyar áldozatai családjainak a megsegítésére fordítják az összegyűlt pénzt. Az elnök megmutatta az üstöket is,
amelyekben elkészítik a holnapi ebédet, a szakácsok között lesz Makrai Katalin is, ő lecsóval veszi le a lábukról a vendégeket.
Kavecsánszki elárulta, hogy a Mandiner is élőben fog jelentkezni a helyszínről, és egyben a Facebook-olvasóinak a figyelmébe ajánlotta a nyomtatott lapunk legújabb számát, amelynek címlapján Stumpf István van és nagy cikkben foglalkozunk Kötcsével. A főszervező elárulta, hogy délután fél 3-tól élőben közvetítik a PMA Facebook-oldalán a legfontosabb helyszínen, a sátorban történteket; de ezt megtehetik a Mandiner YouTube-csatornáján is.
Nyitóképünk: Kavecsánszki Ádám Facebook-oldala