Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
09. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború kötcsei kárpátaljai áldozat PMA Polgári Magyarországért Alapítvány Mandiner

Soha nem látott kulisszatitkok Kötcséről

2025. szeptember 06. 20:15

A Mandiner is élőben fog jelentkezni a helyszínről.

2025. szeptember 06. 20:15
Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke

Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke videós Facebook-posztban osztott meg néhány kulisszatitkot a holnapi, immár 24. kötcsei találkozóról.

Ezt is ajánljuk a témában

Az már hagyomány, hogy a résztvevők jótékonysági célra felajánlanak egy bizonyos összeget, idén az ukrajnai háború kárpátaljai magyar áldozatai családjainak a megsegítésére fordítják az összegyűlt pénzt. Az elnök megmutatta az üstöket is, 

amelyekben elkészítik a holnapi ebédet, a szakácsok között lesz Makrai Katalin is, ő lecsóval veszi le a lábukról a vendégeket.

Kavecsánszki elárulta, hogy a Mandiner is élőben fog jelentkezni a helyszínről, és egyben a Facebook-olvasóinak a figyelmébe ajánlotta a nyomtatott lapunk legújabb számát, amelynek címlapján Stumpf István van és nagy cikkben foglalkozunk Kötcsével. A főszervező elárulta, hogy délután fél 3-tól élőben közvetítik a PMA Facebook-oldalán a legfontosabb helyszínen, a sátorban történteket; de ezt megtehetik a Mandiner YouTube-csatornáján is.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nyitóképünk: Kavecsánszki Ádám Facebook-oldala

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. szeptember 06. 20:50
Isten hozott Kötcsén! Kivéve a szarosgatyást mert őt az ördög....
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2025. szeptember 06. 20:25
Ez lesz a 24. Kötcsei piknik. 23 békével, csendben telt. Erre ez az idióta felrakta a térképre. Jól van ez így. Akit nem érdekel a politika az is találkozni fog vele. Aztán a látottak alapján dönteni fog. Ez mindig is egy zártkörű fideszrendezvény volt, amiről csak a politikusbuzik tudtak. Most nem az lesz. Jó mókának igérkezik. A nárcisztikus barom és a szektája éles fényben lesz látható. Szal ez OK.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!