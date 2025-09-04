Ft
09. 04.
csütörtök
Tisza Párt liberális Magyarország Nagy Attila Tibor Magyar Péter ellenzék vélemény baloldal

Elképedt a baloldali politikai elemző: kemény dilemmák merülnek fel a Tisza Pártnál

2025. szeptember 04. 17:42

Tarr Zoltán már eltitkolni sem tudta a valóságot.

2025. szeptember 04. 17:42
null

Nagy Attila Tibor is kifejtette röviden a véleményét Facebook-oldalán a Tisza Párt kiszivárgott adótervével kapcsolatban.

„Tarr Zoltán most már nem teljesen kezdő politikus, már beláthatta volna, hogy nem mondhat akármit –

kivéve, ha a saját közösségét akarja rombolni.

Ahhoz képest, hogy lelkész volt, a nyelvi szókészlete, igényessége sem veri az egeket, mondtam a Naphíre műsorban, amelyben Gavra Gábor tett fel kérdéseket” – fogalmazott a politikai elemző.

Amennyiben kíváncsi rá, mennyivel keresne kevesebbet, ha megvalósulna Magyar Péterék adóemelési terve, ide kattintva kiszámolhatja.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 5 komment

Nagyhuba1
2025. szeptember 04. 18:47
Nincs ott semmi dilemma.Orbán gyűlöleten kívül semmi mondanivaló csak hablaty.
Válasz erre
1
0
angie1
2025. szeptember 04. 18:13
Ebből bizony nem nagyon van kiút...
Válasz erre
2
0
Kanmacska
2025. szeptember 04. 18:04
Az adóügy kiszivárgásának napján azt mondtam, hogy ezzel a TiSza Párt elindult a vesztesesek útján. Ezt most is így gondolom. Utóvédharc, Petike!
Válasz erre
1
0
states-2
2025. szeptember 04. 17:57
Tökön szúrta magát pszichopeti és a szektája, a választások ezzel el is dőltek.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!