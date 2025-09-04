Elképedt a baloldali politikai elemző: kemény dilemmák merülnek fel a Tisza Pártnál

„Ez gazdasági rombolás” – egyértelművé vált, hogy lábon lőné a magyarságot a Tisza Párt hajmeresztő terve
„A tervezett adócsomag nem a gazdagokat adóztatná meg, hanem a dolgozó magyarokat üldözné el” – fogalmazott a közgazdász.
Tarr Zoltán már eltitkolni sem tudta a valóságot.
Nagy Attila Tibor is kifejtette röviden a véleményét Facebook-oldalán a Tisza Párt kiszivárgott adótervével kapcsolatban.
„Tarr Zoltán most már nem teljesen kezdő politikus, már beláthatta volna, hogy nem mondhat akármit –
kivéve, ha a saját közösségét akarja rombolni.
Ahhoz képest, hogy lelkész volt, a nyelvi szókészlete, igényessége sem veri az egeket, mondtam a Naphíre műsorban, amelyben Gavra Gábor tett fel kérdéseket” – fogalmazott a politikai elemző.
Amennyiben kíváncsi rá, mennyivel keresne kevesebbet, ha megvalósulna Magyar Péterék adóemelési terve, ide kattintva kiszámolhatja.
Ezt is ajánljuk a témában
„A tervezett adócsomag nem a gazdagokat adóztatná meg, hanem a dolgozó magyarokat üldözné el” – fogalmazott a közgazdász.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert