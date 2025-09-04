Elképedt a baloldali politikai elemző: kemény dilemmák merülnek fel a Tisza Pártnál

Nagy Attila Tibor is kifejtette röviden a véleményét Facebook-oldalán a Tisza Párt kiszivárgott adótervével kapcsolatban.

„Tarr Zoltán most már nem teljesen kezdő politikus, már beláthatta volna, hogy nem mondhat akármit –

kivéve, ha a saját közösségét akarja rombolni.

Ahhoz képest, hogy lelkész volt, a nyelvi szókészlete, igényessége sem veri az egeket, mondtam a Naphíre műsorban, amelyben Gavra Gábor tett fel kérdéseket” – fogalmazott a politikai elemző.