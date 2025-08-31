Ft
08. 31.
vasárnap
Szuverenitásvédelmi Hivatal Hotel Lentul Lentulai Krisztián Lánczi Tamás Magyar Péter

Ütős adással tér vissza a Hotel Lentulai – a stúdió vendége Lánczi Tamás (VIDEÓ!)

2025. augusztus 31. 09:00

Erős adással robban be az új szezonba Lentulai Krisztián műsora. A friss Hotelben Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke vendégeskedett, akivel a Magyarországot célzó külföldi nyomásgyakorlástól Magyar Péter „kis” szuverenitást feladó ötletéig számos témát körüljárt Lentulai Krisztián.

2025. augusztus 31. 09:00
null

Óriási erők nehezednek Magyarországra, iszonyatosan nagy nyomás alatt áll az ország – figyelmeztetett Lánczi Tamás a Hotel Lentulai adásában. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke elmondta: Magyarországon az Ökotárs Alapítvány a legfőbb pénzelosztó szervezet, amely fedőtevékenysége mögött a külföldről érkező pénzeket „magyarrá mossa”. Az állami szerv vezetője szerint a külföldi beavatkozást végző hálózat most főként Brüsszelből támadja Magyarországot.

Lánczi Tamás kifejtette: az európai közpénzből finanszírozott befolyásszerző procedúrák nem megismerhetők és átláthatók, ugyanakkor a magyar állam részéről minden információ transzparens. „Olyan átláthatóan működő államot, mint a magyar, nem ismerek Európában. Minden nyilvános.” – mutatott rá a hivatalvezető.

A műsorban felmerült még Hadházy Ákos látogatása a Szuverenitásvédelmi Hivatal kertjében, Magyar Péter és a „kis” szuverenitás feladása, és természetesen visszatért a személyeskedő és a képmutató rovat is a Hotel Lentulai új szezonjában.

Nézze meg a videót a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

massivement-4
2025. augusztus 31. 10:59
A Fidesz az ország szuverenitásának nagy részét már eddig is az energiával zsaroló Kremlnek adta, és szívesen adnák a szuverenitás megmaradt részét is, ha tovább lophatnának, hatalmon maradhatnának és a ruszkiknál látott totális kontrollal kormányozhatnának - szarul persze. Mocskos, tolvaj hazaáruló moszkoviták vagytok, egy neosztálinista rezsim olcsó sikátoros kurvái. Szép nap lesz, amikor megbuktok majd.
Szarvasbika
2025. augusztus 31. 10:46 Szerkesztve
Ez a Lánczi Tamás az a Lánczi Tamás, aki anno a választások után a márkit behívta adásba? Az örökre beégett a retinámba... azóta is gyengéd sajnálat önti el a szívem, ha arra gondolok, hogy majdnem ráment mentálisan, de örülök, hogy jól van ✌️
Kecmec
2025. augusztus 31. 09:32
Nem a nyomás nagy hanem a tét..... már akinek.
gyzoltan-2
2025. augusztus 31. 09:22
"Óriási erők nehezednek Magyarországra, iszonyatosan nagy nyomás alatt áll az ország – figyelmeztetett Lánczi Tamás a Hotel Lentulai adásában." Sajnálatosan igaz! -és pontosan ez az, ami megfontolásra kell hogy kényszerítse a magyarságot, hogy a kritikus, háborús helyzetben ne engedjen Magyar Péter, a magyarságot megosztó törekvéseinek! -még a magyarellenes zsidó média erőfeszítései ellenére sem! -csak tartsa meg magának a zsidóság a pátyolgatott Magyar Péterjüket..!
