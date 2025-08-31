Ütős adással tér vissza a Hotel Lentulai – a stúdió vendége Lánczi Tamás (VIDEÓ!)

Óriási erők nehezednek Magyarországra, iszonyatosan nagy nyomás alatt áll az ország – figyelmeztetett Lánczi Tamás a Hotel Lentulai adásában. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke elmondta: Magyarországon az Ökotárs Alapítvány a legfőbb pénzelosztó szervezet, amely fedőtevékenysége mögött a külföldről érkező pénzeket „magyarrá mossa”. Az állami szerv vezetője szerint a külföldi beavatkozást végző hálózat most főként Brüsszelből támadja Magyarországot.

Lánczi Tamás kifejtette: az európai közpénzből finanszírozott befolyásszerző procedúrák nem megismerhetők és átláthatók, ugyanakkor a magyar állam részéről minden információ transzparens. „Olyan átláthatóan működő államot, mint a magyar, nem ismerek Európában. Minden nyilvános.” – mutatott rá a hivatalvezető.

A műsorban felmerült még Hadházy Ákos látogatása a Szuverenitásvédelmi Hivatal kertjében, Magyar Péter és a „kis” szuverenitás feladása, és természetesen visszatért a személyeskedő és a képmutató rovat is a Hotel Lentulai új szezonjában.