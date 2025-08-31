Ft
08. 31.
vasárnap
NER liberális Magyarország jobboldal Magyar Péter ellenzék Fidesz választás baloldal

Hát, a lónak a fa***t

2025. augusztus 31. 11:19

Ha ez a gátlástalan, szedett-vedett bagázs, ez a kiebrudalt NER-bűnözőkből, tőzsdespekulánsokból, cigicsempészekből, pornósokból, zsírleszívott korrupt katonákból, és a hozzájuk csapódó haszonleső szélhámosokból álló kompánia egyszer megkaparintja a hatalmat, soha többet nem fognak osztozni senkivel.

2025. augusztus 31. 11:19
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Az ugye megvan nektek, drága bepalizott ellenzéki barátaim, hogy Tarr Zoltán hírhedt elszólása (»Választást kell nyerni, utána bármit lehet«) egyúttal megcáfolja azt a ti köreitekben népszerű propagandát is, hogy csak most az egyszer kell az ellenzékieknek egy gusztustalan ex-neres pojácára szavazniuk, és utána a Tisza majd szépen helyreállítja nektek a demokráciát, a sokpártrendszert, és kiír egy tisztességes szabályok szerinti új választást?

Hát, a lónak a faszát. Ezek új birodalomépítésre törekszenek. Meg is mondták: »Választást kell nyerni, utána bármit lehet.« Ha ez a gátlástalan, szedett-vedett bagázs, ez a kiebrudalt NER-bűnözőkből, tőzsdespekulánsokból, cigicsempészekből, pornósokból, zsírleszívott korrupt katonákból, és a hozzájuk csapódó haszonleső szélhámosokból álló kompánia egyszer megkaparintja a hatalmat, soha többet nem fognak osztozni senkivel, és nem adnak demokratikus indulási lehetőséget, tiszta versenyszabályokat senkinek. 

Az önveszélyesség határát súrolóan naiv, aki valaha egy percig is belelátta Magyar Péter pszichopátiásan eltorzult lelki alkatába a demokratát.”

Felhévizy Félix

Magyar Nemzet

Idézőjel

Magyar Péter közéleti koporsójába a legjobb cimborája verte be az utolsó szöget

Lehullt az álarc, kiderült az igazság!

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Hangillat
2025. augusztus 31. 14:18
Bevétel-kiadás mérleg egyetlen erőkarját erőszakemberek működtetnék, hogy működjön a kiforgatónyomaték.
oberennsinnen49
2025. augusztus 31. 14:11
"soha többet nem fognak osztozni senkivel." Természetesen ennek egyetlen betűje nem igaz, mert megvalósíthatatlan! Hazavágni Magyarországot, vissza oda, abba a mély gödörbe, ahová a 90-es kifosztáskor kényszerítették a spontán, nem spontán "privatizációkkal" a privatizátorok, a kifosztók magyar ágensei. Amiről szó van, amire készülnek: újra nagydobra verni, amit a Fidesz-kormány megteremtett, elkótyavetyélni a magyarok vagyonát azok kezébe, akik ezt az alja garnitúrát kitalálták és Magyarország nyakára küldték. Magyar Péter lehallgatássorozata a felesége kárára nem villámcsapásszerűen jött létre, MINDEN MEGTERVEZETT, KISZÁMÍTOTT VOLT, az idegen hatalom Magyar Péter anyját - Dr. Erőss Mónika korábban az OBH elnökhelyettese, - felhasználva készítette elő a "kegyelmi ügy" botrányát, az érdeklődést az egekig felcsigázva, hogy MP atombombát fog robbantani a Fidesz fejére. Bár ebből nem lett semmi, a tömegpszichózis mégis úgy tartja, hogy: Magyar Péter felrobbantotta a Fideszt, Orbánt...
Agricola
2025. augusztus 31. 14:09
A "haszonleső szélhámosokból álló kompánia egyszer megkaparintja a hatalmat, soha többet nem fognak osztozni senkivel, és nem adnak demokratikus indulási lehetőséget, tiszta versenyszabályokat senkinek." Történelmi példa: Lenin elvtárs javaslatára1917. november 12-től kezdődően nemzetgyűlési választásokat tartottak Oroszországban (pontosabban azokon a területeken amelyeket az idő szerint a szovjetek ellenőrzésük alatt tartottak) azért hogy legitimálják Lenin elvtárs hatalmát.. A három napos szavazás alatt a választásra jogosultak közel 70%-a járult az urnákhoz, ez több mint 44 millió embert jelent. Túlnyomó többségük 17.9 millió fő a szociálforradalmárokra adta le a voksát, őket követték a bolsevikok 10.6 millió szavazattal. Emiatt Lenin szétzavarta a testületet. "A munkásságnak nem a polgári rendszerben kell többséget szereznie, hanem meg kell döntenie a polgárság uralmát, be kell vezetni a proletárdiktatúrát", hirdette.
kbs-real
•••
2025. augusztus 31. 13:33 Szerkesztve
Muszáj megjegyznem: amikor az ellenzék, benne Mandula Viktor, úgy döntött, hogy érdemi politikai vita helyett általánosságban rágalmazza a kormányt, a Fideszt ("ezeklopnak"; "romokban az oktatásegészségügy"; "teljesenelszigetelődtünk"; "hatalmasanyomor; "bukikazorbán" és így tovább), akkor számítaniuk kellett volna rá, hogy ha jön egy új figura, aki ezt még náluk is gátlástalanabb módon műveli, az így szerzett választókat mind elviszi. Mondhatnám azt is: késő bánat...
