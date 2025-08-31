„Az ugye megvan nektek, drága bepalizott ellenzéki barátaim, hogy Tarr Zoltán hírhedt elszólása (»Választást kell nyerni, utána bármit lehet«) egyúttal megcáfolja azt a ti köreitekben népszerű propagandát is, hogy csak most az egyszer kell az ellenzékieknek egy gusztustalan ex-neres pojácára szavazniuk, és utána a Tisza majd szépen helyreállítja nektek a demokráciát, a sokpártrendszert, és kiír egy tisztességes szabályok szerinti új választást?

Hát, a lónak a faszát. Ezek új birodalomépítésre törekszenek. Meg is mondták: »Választást kell nyerni, utána bármit lehet.« Ha ez a gátlástalan, szedett-vedett bagázs, ez a kiebrudalt NER-bűnözőkből, tőzsdespekulánsokból, cigicsempészekből, pornósokból, zsírleszívott korrupt katonákból, és a hozzájuk csapódó haszonleső szélhámosokból álló kompánia egyszer megkaparintja a hatalmat, soha többet nem fognak osztozni senkivel, és nem adnak demokratikus indulási lehetőséget, tiszta versenyszabályokat senkinek.

Az önveszélyesség határát súrolóan naiv, aki valaha egy percig is belelátta Magyar Péter pszichopátiásan eltorzult lelki alkatába a demokratát.”