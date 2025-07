Nem elégedett a magyarországi helyzettel a 2014-es kitiltási botrányt levezénylő amerikai ügyvivő

Lehet, hogy már keveseknek rémlik, de volt Magyarországon egy olyan diplomata, akinek a neve egy csapásra közismert lett egy döntése miatt.

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivői posztját 2013-2014-ben betöltő André Goodfriend hivatali ideje alatt történt a kitiltási botrány, amelynek során a 2014 októberében hat magyar állampolgár számára megtiltották az amerikai beutazást, korrupciós tevékenységre hivatkozva.

Közülük csak Vida Ildikó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal akkori elnöke ismerte be érintettségét, a többiekről a mai napig nem tudni, kik voltak.

Goodfriend most egy könyvbemutatóra érkezett vissza hazánkba, a 24.hu-nak adott interjújában beszélt az ügyről, bár többet most sem árult el róla.

Arra a kérdésre, hogy tíz év után visszatérve mi a legnagyobb változás Magyarországon, azt felelte, hogy ő pont a változást hiányolja.

Példaként említette saját hazáját, ahol ez idő alatt több elnök követte egymást, de kitért Franciaországra vagy Lengyelországra is.

Itt pedig ugyanazok az emberek még mindig hatalmon vannak, és látom, hogy akikkel egy évtizeddel ezelőtt beszéltem, még mindig a helyükön vannak

– mondta, hozzátéve, hogy néhányuknak több, másoknak pedig kevesebb hatalma van.

Az USA-val és Magyarországgal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy lassú elmozdulást lát a liberális demokrácia értékeitől, mindkét ország mást vallott 15 évvel ezelőtt.

Hozzátette: „Magyarországon látom most az önbizalmat is, hogy képes egyedül előrehaladni. És előre is haladt abban a tekintetben, hogy erősebb kapcsolatokat keressen az EU-n kívül, erősebb kapcsolatokat Kínával, erősebb kapcsolatokat Oroszországgal.”

Goodfriend szerint hazánk prominensebbé vált az Egyesült Államokban az elmúlt néhány évben, különösen a CPAC-konferenciák miatt. A konzervatívok körében van egy olyan elképzelés, hogy Magyarország egyfajta modell, amelytől tanulni lehet, vagy egy kémcső, ahol különböző megközelítéseket lehet kipróbálni arról, hogyan lehetne az illiberális kormányzást alkalmazni.

Szerinte ugyanakkor

Magyarország nehezen lehet modell az Egyesült Államok számára, mert csak egy állam az EU-n belül.

Nehéz így modellnek tekinteni egy államközösség számára.

Washington inkább Brüsszelre figyelhet, hogy megnézze, hogyan haladnak előre a tagállamok ilyen sokszínűséggel – fogalmazott.

Bár úgy véli, akadnak államok az Egyesült Államokban, például Ohio, amelyek Magyarországra is figyelhet: „Oké, önök egy olyan állam, amely ellenáll Brüsszelnek, hogyan szerezhetünk több helyi szuverenitást, és hogyan álljunk ellen Washingtonnak? Ez persze akkor érdekes, ha valaki illiberális modelleket keres, amelyek kevésbé tartják fontosnak a jogállamot.”

