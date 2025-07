Itt a teljes lista: ezekre kell odafigyelni, ha lecsap a vihar

Hasznos vihar-kisokost tett közzé Facebook-bejegyzésében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A következő napokban ugyan csökken a heves zivatarok esélye a Hungaromet előrejelzése szerint, ugyanakkor a viharszezonnak koránt sincs még vége. A katasztrófavédelem részletes összefoglalójából kiderül, mit kell tenni,

a vihar előtt,

ha megérkezett a vihar,

ha vezetés közben érkezik a zivatar

és ha fürdőzéskor csap le az ítéletidő.

Országszerte példátlan károkat okozott az a hidegfront, amely az elmúlt időszakhoz képest jelentős lehűlést hozott. A lehűlés heves zivatarokkal érkezett hétfőn, de kedden is ki kellett adni a piros riasztást, mivel a keleti országrészben újabb viharok okoztak jelentős károkat. Az ítéletidő országszerte megbénította a vasúti közlekedést, több helyen leszakította az elektromos vezetékeket, a szél fákat csavart ki és jelentős károkat okozott az épületekben is. Egy időre a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmát is le kellett állítani.