„Volt Pride a tiltás ellenére, igen. Szarunk-e rájuk: igen. Sokan voltak-e kint? Igen. Többen voltak-e kint, a szivárványosok mint ahányan mondjuk a VOKS2025-ön szavaztak? Nem. Többen voltak-e kint, mint ahány magyar ember nem ért ezzel az egésszel egyet? Nem. És akkor ezzel le is söpörtünk rögtön pár dolgot, ami mindenféle irányba vihetné a beszélgetést, vagy akár ezt az írást. Mert valójában az a lényeg, hogy megmutatták magukat teljes valóságukban, a természetes közegükben azok, akik meg akarják mondani a gyerekes, családos, dolgozó, adófizető, a nemzetért aggódó többségnek, hogy hogyan kellene élnie, miben kellene hinnie és mit kellene tolerálnia. De nézzük is, kik ők – és előre szólok, lehet, hogy kicsit általánosítani fogok, de miért is ne tenném, hiszen mind ott voltak, és ugyanazért »álltak ki«.

Bármilyen egyezés a valósággal nem a véletlen műve.

Szóval van például egy csávó. Nem férfias, de végül is férfi, ha tetszik neki, ha nem. Nyilván szivárványos, a fiúkat szereti. Bár ezzel amúgy nem is lenne baj, inkább a többi dolgával van. Egy tipikus esete annak a belpestinek, akinek nincsenek saját magán, az ebédrendelésen, a barikkal való kávézgatáson túl semmilyen életcélja, olyan meg főleg nincs, ami a jövőt bármilyen tekintetben érintené. Csak a mának él, nem kockáztat, csak az albérlet, a napi három netes kajarendelés és az, hogy milyen legyen a napi szettje.

Az ember konkrétan arról csinál YouTube-videókat, hogy Kínából rendelt Blind Boxokat nyitogat, és elérzékenyül, ha valami olyan van benne, amit szeretett volna. Aki nem tudná, mi az a Blind Box, hát tulajdonképpen egy komolyabb zsákbamacska, amit a neten lehet rendelni. Kínából, ami ugye rossz, de ebbe a disszonanciába nem megyünk most bele. Ugyanez a szerencsétlen az egyik videójában egy órát beszélt arról, hogy a dragon fruit miért édes. Más célja nagyon nincsen, viszont szépen csepegteti azt a véleményt, mely szerint az ember család nélkül, felületes barátságokkal, egy pesti albérletben a világ legboldogabb embere lehet. Na, ő nagyon büszke volt a Pride-ra, és kiállt Ukrajna mellett, hiszen Karácsony megmondta, hogy aki ott van, az támogatja Ukrajnát. Na, ő és a hozzá hasonlók akarják megmondani, hogy a magyar családoknak hogyan kellene helyesen élni, és miben kellene hinniük.”