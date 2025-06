Szakértő mutatott rá, mit nem lenne szabad Putyinnak kipróbálnia a NATO-csúcs után

A feladatok, miként a világ is, folyamatosan változnak, és most valószínűleg bővülni is fognak – tette hozzá az NKE John Lukacs Intézete Stratégiai Jövők Programjának vezetője.

Ha egy ország renitensnek bizonyulna, akkor – Donald Trump tervei szerint – majd más téren próbálják ezt „megfizettetni” vele,

bár ennek sikerességével kapcsolatban Demkó Attilának vannak kételyei, hiszen a NATO-n belül a „szavakon és neheztelésen túl” nincs büntetés, így nem lehet rákényszeríteni senkit semmire, amit nem akar. Emlékeztetett, hogy Spanyolország eddig a kétszázalékos vállalását sem teljesítette, miközben vannak olyan NATO-tagállamok, melyek már az amerikai elnök által kívánt 3,5 százalékot is elérték.

Az öt százalék úgy áll majd össze, hogy 3,5 százalékot költenének kifejezetten védelmi célokra, 1,5 százalékot pedig a védelmi képességekhez kötődő kiadásokra. Természetesen minden tagállam szuverén döntése, hogy milyen eszközzel éri el azt a képességcélt, amit számára a NATO megjelölt.

Magyarán, ha kell egy harckocsi- vagy nehézdandár, az észak-atlanti szövetség abba nem szól bele, hogy adott ország amerikai Abramseket vagy német Leopardokat vásároljon – a lényeg az, hogy NATO-kompatibilis legyen. Demkó szerint teljesen érthető okokból Donald Trump nyilván azt szeretné, ha mindenki amerikai fegyvereket vásárolna, de még az egyik legközelebbi szövetségese, Lengyelország is Dél-Koreából fegyverkezik.