Látszik-e a háború az űrből? – Orbán Viktor rákérdezett, Kapu Tibor válaszolt (VIDEÓ)

Tudományos áttörések is történhetnek a fedélzeten

Ezután ugyancsak kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy az Ax-4 tagjaival mintegy 60 kísérletet vittek fel, melyekből 25-őt ő hajtja majd végre. Kapu szerint ez hatalmas tudományos teljesítmény és előrelépés, melyben a HUNOR-program kutatóinak több éves munkája van benne. De a közreműködők között ott találjuk szinte az összes magyar egyetemet, valamint több olyan magyar vállalatot, amelyek már eddig is kivették a részüket az űriparból, de jócskán akadnak új csatlakozók is – hangzott el.

Valamivel később azt is hozzátette, hogy

az űripar terjeszkedését az is mutatja, hogy a jelenleg az Űrállomás fedélzetén tartózkodó 11 űrhajós közül 7-en – köztük ő maga is – először járnak a világűrben.

Kapu Tibor ismertett pár kísérletet is. Elhangzott, hogy sugárzásméréssel is foglalkozik majd a következő napokban. Mindez nekünk „űrörökségünk”, hiszen a Pille dozimétert már Farkas Bertalan is felvitte a Szaljut-6 űrállomásra, de a Pille sokadik generációja a Nemzetközi Űrállomáson is szolgál. De mint kiderült az űrhajós, már elvetette az első paprika-, búza- és retekmagokat is, illetve a muslicákat is elhelyezte a számukra kijelölt helyre. Ezeket a rovarokat idővel DNS-vizsgálatoknak veti majd alá.