Orbán Viktor lenyűgöző személyiség – Ben Shapiro a Mandinernek

Ben Shapiro 1984-ben született Burbankben. Politikai kommentátor, a The Daily Wire alapítója és tulajdonosa, a The Ben Shapiro Show podcast házigazdája. A 2024-es elnökválasztáson Donald Trump mellett kampányolt.

Fotó: Földházi Árpád

Milyen percepcióval érkezett első alkalommal Magyarországra?

Az amerikaiak, akik tudják hová tenni Magyarországot, megosztottak. Aki a fősodratú médiát olvassa, azt gondolhatja, hogy fasiszta diktatúráról van szó, aki viszont nem ilyen médiát fogyaszt, vagy nem veszi komolyan a The New York Times szalagcímeit, Magyarországot demokratikus államnak látja, amely új dolgokkal kísérletezik, s a patriotizmust és a nacionalizmust helyezi előtérbe. Egy olyan kis országról van szó, amely gazdaságilag növekszik, és egyre inkább szembemegy az Európai Unió internacionalizmusával, a Kelet és a Nyugat között egyensúlyozik. Egyre ismertebbé válik Magyarország, és az alternatív médiának köszönhetően az amerikaiak is egyre többet tudhatnak meg róla.

Nekünk, magyaroknak érdekes volt, hogy az elnökválasztási kampányban Donald Trump több mint száz alkalommal említette Orbán Viktor nevét, és Magyarországot hozta fel példaként. Miért tette ezt? Ennyire fontos lett az alig tízmilliós országunk Európa közepén?

Úgy vélem, ennek az az oka, hogy Trump személyes kapcsolatot ápol a jobboldali vezetőkkel, és gyakran a politikáját is e személyes kapcsolatok mentén alakítja. Tehát ha szimpátiát érez egy politikai vezető iránt, akkor sokat fogja emlegetni az illetőt. Donald Trump pedig közeli barátságban áll az önök miniszterelnökével, ezért szívesen beszél róla. Orbán Viktor támogatása jól jön neki, ezzel is mutathatja a széleskörű nemzetközi népszerűségét. Ez fordítva is igaz: ha egy politikust nem kedvel, gyakran emlegeti kedvezőtlen kontextusban. Így volt ez például Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akivel szemben Donald Trump egyfajta ösztönös ellenszenvet érez. A személyes kapcsolatok sokszor előtérbe kerülnek a politikájában.

Elárulhatjuk, hogy az interjúnk előtt találkozott Orbán Viktorral. Mi volt a benyomása róla?

Úgy gondolom, rendkívül intelligens, jártas a történelemben, a filozófiában, ami jó néhány világvezetőről nem mondható el. Sokan a saját gondolataikkal, a saját világképükkel sincsenek tisztában. Orbánon látszik, hogy minden kérdést alaposan átgondol, és határozott véleménye van, ezért frappánsan tud válaszolni. Sok vezető politikusnál azt tapasztalom, hogy ha megkapargatjuk a felszínt, nem tudnak válaszolni a kérdésekre, mert ők csak a politikában érdekeltek, a mögöttes filozófiában nem. Orbán Viktor viszont szeret a saját álláspontja eszmei hátteréről beszélgetni. Lenyűgöző személyiség.