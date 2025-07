Orbán Balázs: „Tévedtem, a helyzet sokkal durvább, mint gondoltam”

„Tévedtem. Nem sikerült elhárítani a veszélyt. Mostanra a genderideológiát a magyar ellenzék a saját legfontosabb ideológiájává tette, annak terjesztése a programjává vált, és az állam mélyrétegeiben a jogszabályok ellenében zajlik az érzékenyítés az oktatásban. A helyzet sokkal durvább, mint gondoltam” – jelentette ki Facebook-oldalán Orbán Balázs, aki egy képet is megosztott a Budapest Pride-on rendezett „drag queen show-ról”, amit gyerekek is megnéztek. Az ilyen jelenetekkel kapcsolatban fogalmazott úgy Orbán Viktor, hogy visszataszító és szégyenletes.

A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett:

Bevallom őszintén, azt hittem, hogy a genderideológiát Magyarország idejében legyőzte. A többi ország előtt ismertük fel a veszélyt, és sikeresen el is hárítottuk azt. Mi már akkor népszavazáson utasítottuk el az LMBTQ-propagandát, amikor máshol még csak épphogy elkezdett tombolni.

Orbán Balázs hangsúlyozta, tömegek kezdik felismerni, hogy nem jó szándékú, kedves, szivárványos cukiskodásról van szó, hanem az elme olyan vírusáról, ami komoly veszélyeket rejt, és egy teljes generációt tud a gondolkodásában megnyomorítani. Megjegyezte: „Hosszú küzdelem áll előttünk. De a tét nagyon nagy: a következő generáció jövője. Érdemes vállalni. Racionálisan gondolkodó ember nem is tehet mást, mint hogy vállalja. Ki kell tartani, mert ahogy más országokban is, itt is el fog jönni a pillanat, amikor kártyavárként omlik össze majd a woke-ideológia. Mi ott leszünk!”