Meghamisította Kocsis Máté kijelentését a Telex – a politikus nem hagyta szó nélkül a történteket

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Telex újabb csúsztatásáról rántotta le a leplet legutóbbi Facebook-bejegyzésében, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy a portál szándékosan hamisította meg a szavait.

Kocsis nem sokkal korábban arról számolt be, hogy csütörtökön a törvényalkotási bizottság leveszi napirendjéről az átláthatósági törvényt és a nyár előtt már nem is fognak döntést hozni az ügyben.

A Telex címébe azonban az olvasható, mintha Kocsis Máté az „ellehetetlenítési törvény” kifejezést használta volna. „Az egy dolog, hogy egy törvény hivatalos elnevezéséről is félretájékoztatják az olvasóikat, de most már akkor is ezt teszik, ha mástól származó idézetet tesznek közzé” – írta a politikus.

Természetesen nincs a parlament előtt “ellehetetlenítési” törvény, olyan van, ami a közélet átláthatóságáról szól. Ez is a neve”

– tette hozzá. Kocsis szerint a magát függetlennek és objektívnak nevező sajtóorgánum szándékosan torzít. „Most már idézeteket is hamisít a Telex! Itt tart ma a magát függetlennek és objektívnak hazudó sajtó” – írta.

„Ha kamu híreket, hamis idézeteket, álcímeket akarnak látni, olvassanak Telexet!” – zárta bejegyzését a politikus.

Nyitókép forrása: Kocsis Máté Facebook-oldala