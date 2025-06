„Lengyel Tamás az RTL egyik üdvöskéje. Mindenben megfelel a csatorna igényeinek. Zsigerből gyűlöli a kormányt és természetesen Orbán Viktort. A mi kis falunk című szappanopera Gyurijaként szerzett magának népszerűséget és ma már Kormányinfó plusz Magyar Csongorjaként is exponálja magát.

Hazugságoktól, csúsztatásoktól hemzsegő, bántó és sok esetben gyomorforgató stílusban előadott humorosnak szánt videóit vitathatatlanul sokan nézik a baloldalon. A színész rendszeres résztvevője a különböző ellenzéki megmozdulásoknak, tüntetéseknek. Ezekkel a szerepléseivel a jobboldal szimpátiáját nem nyerte el, viszont a baloldalon feltehetően kedvelik a meglehetősen egyszerű, rendszerint alpári stílusát. Igazán nem is szerettem volna vele foglalkozni, mert nem tartottam annyira érdekesnek, viszont a napokban adott egy interjút, ahol olyan dolgot mondott, amiről egész egyszerűen beszélni kell, mert a gyermekeink jövője a tét.

»Azt mondják, hogy az abszurd politikai humornak már nincsen létjogosultsága, annyira abszurddá vált a magyar politika, és ez tényleg így van. Már csak nagyon kicsit vagyunk a valóság előtt, néha fej fej mellett haladunk. (…) Nagyon durva. Nemrégiben történt, hogy arról beszéltem, a drogokról szóló dalszövegek üldözendők lesznek, mert a drogok népszerűsítése az alaptörvénybe ütközik, erre mit ad isten, két hét múlva Horváth László drogügyi biztos bűnrészességgel vádolja a Pogány Indulót a dalszövegei miatt. Olyan, mintha a Kormányinfó plusz ötleteket adna a kormányzatnak.«

Na itt álljunk meg egy szóra. Idézzük fel, hogy mi is történt valójában. A 19 éves szegedi rapper, Pogány Induló magából kikelve viselkedett a csongrádi nagyváros borfesztiválján, több szemtanú szerint boldog-boldogtalanba belekötött, verekedést provokált, és padokat rugdosott. Az egyik ilyen esetet egy szemtanú videóra is vette – számolt be az Index a felháborító esetről.

Horváth László hivatalos közösségi oldalán kritizálta Pogány Indulót. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint a tehetség ajándék, a népszerűség viszont felelősség is, az ismert rapper pedig visszaél ezzel.”

