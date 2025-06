Jól fizet a külföldi szolgálat: magyar zsoldosok is harcolnak az orosz hadsereg ellen

Akár két tucatnyi olyan magyar állampolgárságú zsoldos harcolhat az oroszok ellen, akik korábban sosem jártak Ukrajnában – írja a Blikk.

„Pár hónapja jelent meg a sajtóban, hogy nyolc olyan magyar is a fronton van az ukránok oldalán, aki nem ukrán–magyar kettős állampolgárként lett besorozva, hanem önként jelentkezett a Omega Gárdába, vagyis az ukránok oldalán harcoló elit egységben, a nemzetközi légióban harcol” – ezt mondta a lapnak a biztonsági szakértőként dolgozó Bagjos Richárd, aki Kuvaitban és Irakban is szolgált már nemzetközi zsoldos egységekben.

a jól kiképzett harcosok akár 5-10 ezer dollárt – 1,7-3,5 millió forintot – is megkereshetnek, harci tevékenységtől, feladattól, eredménytől függően, de olyan is akad, akiknek a napi bére 1000 dollár – 348 ezer forint – körül van. Ehhez speciális tudás, rutin, katonai szakértelem kell. A pihenőidőre azonban természetesen nem jár pénz.

A Blikk információi szerint legalább két ilyen magyar szuperkatona is van kint a magyar zsoldosok között, az egyikük egy volt idegenlégiós, aki emiatt francia állampolgársággal is rendelkezik, a másik egy brit–magyar kettős állampolgárságú zsoldos, aki viszont angol elit magánegységeknél lett harcedzett. Egyikőjük a lapnak elmondta, „a szakmán belül nem titok a nevem, csakúgy mint szinte minden szakmabelié, bent van egy nemzetközi adatbázisban. Ha kell valakinek a szakértelmünk, megtalál, és bérelhet fel annyi zsoldost, amennyit csak akar. Az ukránok kerestek meg, akik ma is toboroznak a nemzetközi gárdáikba. Az Omega mellett van a 3. Rohamdandár, ez vegyes, ukrán katonák és zsoldosok is szolgálnak benne, itt voltam kiképző, ide most is keresnek magyarul tudó szakembereket. Kemény a kiképzés, a csatatér első vonalában, illetve még előtte, diverzáns bevetéseken harcolnak az orosz vonalak mögött, megfélemlítve a kiképzetlen orosz egységeket. Ez a gárda tette tönkre az oroszok Russian 2 S4 Tyulpan aknavetőit, kamikáze drónokkal, 100 méteres közelségből, ami azt jelentette, hogy a frontvonaltól két kilométernyire hatoltak be az akcióhoz. Ezért óriási pénzt kaptunk, ezt hallva több százan jelentkeztek az ukrajnai zsoldosokhoz.”

Háborús bűncselekmény Nem érdemes ugyanakkor a magas zsold hallatára egyből jelentkezni valamelyik önkéntes fegyveres szervezethez. A magyar büntető törvénykönyv szerint ez háborús bűncselekménynek számít. A törvény szövege szerint „aki a Magyarország területén idegen fegyveres szervezetbe – szövetséges fegyveres erőn kívül – katonai szolgálatra, katonai érdekű egyéb szolgálatra toboroz, vagy ilyen szolgálatra vállalkozókat közvetít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” Ugyanez vonatkozik arra is, aki „nemzetközi vagy nem nemzetközi fegyveres összeütközésben részt vevő idegen fegyveres szervezetbe önként belép, erre ajánlkozik, vagy ilyen fegyveres szervezetben kiképzésen vesz részt.”

